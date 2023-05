Audi A5 Sportback (2023). La remplaçante des A4 et A5 thermiques se montre La future Audi A5 Sportback, qui remplacera les berlines A4 et A5 actuelles, s’est laissé surprendre sur la route. Sous le camouflage, on devine une évolution tout en douceur de son style. Attendue à l’été 2024, elle sera proposée avec des motorisations électrifiées et déclinée en break.

Audi prépare le remplacement des actuelles A4 et A5 par une nouvelle génération thermique, un renouvellement à l’occasion duquel ces deux gammes fusionneront sous l’appellation A5. A l’avenir, Audi désignera en effet ses modèles thermiques avec des chiffres impairs tandis que les voitures électriques auront l’exclusivité des chiffre pairs. Une nouvelle A4 est bien prévue, mais elle sera donc 100 % électrique (A4 e-tron) et arrivera un peu plus tard. La prochaine Audi A5 Sportback a été photographiée à l’essai sur la route, de quoi découvrir certaines de ses évolutions sous le camouflage de rigueur.

Un dessin plus fin pour l’A5

Devant prendre à la fois la relève de l’actuelle A5 Sportback et de l’A4 tricoprs thermiques, la berline à venir semble adopter une silhouette à mi-chemin entre ces deux modèles, avec des montants arrière toujours très inclinés mais séparés de l’extrémité arrière par un coffre court et plus horizontal que sur l’A5 deuxième du nom. Cela restera à confirmer une fois le camouflage ôté.

A contre-courant de la tendance actuelle, Audi va réduire la calandre de ce modèle. La grille frontale est en effet moins haute, et secondée par une prise d’air placée au centre du bouclier avant. Ses projecteurs sont plus fins qu’actuellement. Les nervures moins nombreuses de la carrosserie confèrent à l’auto des lignes plus douces que celles de sa devancière. A l’arrière, on devine des feux fins et horizontaux, liés par un jonc lumineux et légèrement évasés vers l’extérieur.

Une A5 thermique mais électrifiée

Selon nos informations, outre la version Sportback, Audi proposera la future A5 en un break Avant qui prendra la relève de l’A4 éponyme. En revanche, le coupé et le cabriolet n’auront pas de descendance. L’A5 de troisième génération étrennera l’ultime génération de moteurs thermiques d’Audi, des blocs à quatre et six cylindres à divers niveaux d’électrification, allant de blocs micro-hybrides à des groupes motopropulseurs hybrides rechargeables. D’après nos sources, deux motorisations à brancher sont prévues et au moins l’une d’elles offrira une autonomie électrique d’environ 100 km en cycle WLTP. Le lancement de la prochaine gamme Audi A5 est prévu pour l’été 2024. Audi lancera son dernier véhicule thermique en 2026, et ne proposera plus que des voitures 100 % électriques à compter de 2033.

