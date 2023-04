Audi A6 Avant e-tron (2025). Le futur break électrique sera produit en Chine Audi a dévoilé de nouvelles informations au sujet de son A6 Avant e-tron lors du Salon de Shanghai. Le futur break 100% électrique sera assemblé en Chine à compter de fin 2024. Sa commercialisation en Europe interviendra en 2025, près d'un an après la déclinaison Sportback.

Par Vincent Foultier

Voir les photos Le premier véhicule familial 100% électrique Audi débarquera sur le marché en 2025. Il s'agit de l'A6 Avant e-tron, présentée sous la forme du concept ci-dessus. Audi

Les constructeurs allemands s'attèlent au déploiement de leur gamme de véhicules zéro émission. Tous ont d'ailleurs donné un nom à cette nouvelle famille de modèles : i pour BMW, EQ pour Mercedes et e-tron pour Audi. En parlant de cette dernière justement, la marque a profité de sa présence au dernier Salon de Shanghai pour donner un peu plus de détails sur sa future Audi A6 Avant e-tron. Le break électrique, qui a été présenté sous la forme d’un concept il y a un an, s'est vu attribuer un lieu de production.

Media Image Image La déclinaison break viendra compléter la gamme A6 e-tron qui débutera en 2024 avec la sortie de la variante Sportback. Audi

L’A6 Avant e-tron sera produite en Chine fin 2024

En règle générale chez Audi, après la berline vient le break. La marque allemande ne déroge pas à la règle avec sa future A6 e-tron. La familiale baptisée « Avant » débarquera sur le marché quelques mois après la déclinaison Sportback, prévue mi-2024. A l’instar du nouveau SUV Cupra Tavascan, tout juste présentée dans sa version définitive, le break sera conçu en Chine. Les premiers exemplaires seront fabriqués à partir de fin 2024. Son lancement commercial pour le marché européen devrait commencer début 2025, soit presque un an après sa concurrente, la nouvelle BMW i5 Touring.

Media Image Image Comme le Cupra Tavascan récemment présenté, l'Audi A6 Avant e-tron sera fabriquée en Chine. Audi Media Image Image L'A6 e-tron reposera sur une nouvelle plate-forme et promet une autonomie de 700 km. Audi

L’A6 e-tron ne remplacera pas l’actuelle A6 thermique qui approche pourtant de sa fin de carrière. Cette dernière sera déclinée dans une nouvelle génération début 2025, mais adoptera une nouvelle appellation. Le constructeur aux anneaux va changer sa nomenclature en reservant les nombres impairs aux voitures thermiques. Les deux modèles vont donc cohabiter ensemble sur le marché au moins jusqu'à 2030.

À lire aussi Audi A6 Avant e-tron concept (2024). Le break sportif qui fait envie

Tags