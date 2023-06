Audi A6 et A7 (2023). Un restylage et de nouveaux équipements Audi donne un léger coup de jeune aux A6 et A7. Les berlines et breaks adoptent une allure plus sportive grâce à quelques détails cosmétiques et voient leur dotation standard s’enrichir. Ils seront lancés le 8 juin 2023 à partir de 58 040 €.

Audi restyle les A6 et A7. Audi

Cinq ans après leur mise sur le marché, les actuelles Audi A6 et A7 ont droit à un très léger restylage. Elles entrent ainsi dans le dernier cycle de leur carrière commerciale avant un changement de génération qui bousculera les codes. La future gamme A6 sera exclusivement électrique, tandis que les remplaçantes thermiques des A6 et A6 Avant actuelles rejoindront la famille A7. Avant cela, les clients vont donc profiter de quelques évolutions.

Media Image Image Les modifications sont mineures. Audi

Un look un peu plus musclé

Esthétiquement, les changements sont des plus discrets. Ils se concentrent essentiellement sur la face avant des voitures à travers l’apparition d’une calandre redessinée, au maillage en nid-d’abeilles façon Audi RS. Sur les finitions d’entrée de gamme, la grille est noir mat et cerclée de chrome. Dans les configurations haut de gamme, elle est noir brillant. Sur les S6 et S7, elle se pare d’inserts en aluminium.

Media Image Image De nouvelles teintes et jantes apparaissent au catalogue. Audi

À l’arrière, on remarque une nouvelle lame gris platine sur le diffuseur de l’A6, chromée sur celui de l’A7. La finition S Line se distingue désormais par des prises d’air biton redessinées et des bas de caisse latéraux plus proéminents. Des teintes de carrosserie apparaissent au catalogue (blanc Arcona et brun Madère), tandis que la gamme de jantes a été revue pour proposer davantage de modèles gris foncé ou noir afin de répondre à la demande. De nouveaux inserts décoratifs en bois ou en microfibre sont proposés pour l’habitacle.

Media Image Image Le changement principal concerne la calandre. Audi Media Image Image L'Audi A7 Sportback avant son restylage. Audi

Des équipements de série supplémentaires

La présentation intérieure des Audi A6 et A7 est inchangée, mais ces concurrentes des BMW Série 5 et Mercedes Classe E gagnent de nouveaux équipements de série. La dotation standard compte désormais, entre autres :

projecteurs à LED avec signature lumineuse profilée ;

tableau de bord numérique Audi Virtual Cockpit de 12,3” ;

stationnement semi-autonome Park Assist Plus.

Media Image Image Le break A6 Avant a droit au même traitement que la berline. Audi

L’offre se compose toujours de la berline A6, du break A6 Avant, du break surélevé A6 Allroad Quattro, du « coupé cinq portes » A7 Sportback, ainsi que des sportives S6, S6 Avant et S7 Sportback. Aucun changement mécanique n’est annoncé, et les RS6 et RS7 ne font encore l’objet d’aucune modification. La gamme mise à jour sera disponible à la commande en France à compter du 8 juin 2023 à partir de 58 040 € pour l’A6 et de 75 160 € pour l’A7. Le détail des configurations proposées sera connu à ce moment-là.

Media Image Image La S6 reçoit les mêmes nouveautés que les A6 moins sportives… Audi Media Image Image … tout comme la S7. Audi

