Audi RS 6 GTO Concept. La sportive électrique de 705 ch à découvrir à Monaco La marque aux anneaux s'apprête à exposer son prototype RS 6 GTO Concept lors de la 18e édition du Salon Top Marques à Monaco. Focus sur cette auto 100 % électrique démonstrative inspirée de l'Audi 90 quattro IMSA-GTO qui s'est illustrée en compétition aux États-Unis dans les années 1990.

Par Gatien-Hugo Riposseau

Voir les photos Audi va exposer l'Audi RS 6 GTO Concept lors de la 18e édition du Salon Top Marques à Monaco en juin 2023. Retour sur ce show-car électrique basé sur l'actuelle RS6 et inspiré de l'Audi 90 quattro IMSA-GTO. Audi

En 2020, Audi célébrait les 40 ans de son système à quatre roues motrices quattro. En 2023, c'est au tour de sa division sportive Audi Sport GmbH de devenir quarantenaire. Pour fêter ce double événement, la firme allemande a décidé d'exposer lors du Salon Top Marques qui se tiendra à Monaco du 7 au 11 juin 2023 l'impressionnant concept RS 6 GTO fabriqué en 2020. Une auto superlative basée sur l'actuelle RS6 et inspirée du design l'Audi 90 quattro IMSA-GTO engagée dans le championnat IMSA GT aux États-Unis lors de la saison 1989.

Un concept 100 % électrique basé sur l'Audi RS6

L'Audi RS 6 GTO Concept a entièrement été réalisée en 2020 par un groupe de douze étudiants en troisième année de l’Audi Academy, issus de quatre corps de métier différents, en collaboration avec les designers et équipes techniques de la marque. Ce concept, basé sur l'actuelle RS6, revendique des dimensions bien à lui avec une longueur supérieure de 14 cm par rapport au modèle de série, pour atteindre 2 091 mm. Comme son look athlétique le suggère, l'Audi RS 6 GTO concept se caractérise par une véritable débauche de puissance avec ses 705 ch et 900 Nm de couple obtenus grâce à un ou deux moteurs électriques.

Media Image Image L'Audi RS 6 GTO Concept a été réalisée en 2020 par des apprentis de la marque aux anneaux, en hommage au système à quatre roues motrices quattro. Audi Media Image Image Ce concept est basé sur l'actuelle RS6 et inspiré de l'Audi 90 quattro IMSA-GTO. Pour autant, elle ne reprend ni le V8 de la première ni le cinq-cylindres en ligne de la seconde puisque Audi a fait le choix de l'électrique. Audi

Une spécification qui la distingue clairement de l'Audi 90 quattro IMSA-GTO dont elle s'inspire. Cette dernière embarquait en effet le cinq-cylindres en ligne 2.2 turbocompressé en aluminium de l'Audi S1 Pikes Peak, délivrant la bagatelle de 720 ch. Bien qu'elle s'affranchisse de l'un des cinq-cylindres ayant fait la réputation de la marque, l'Audi RS 6 GTO Concept s'approprie néanmoins la palette de couleurs Audi Sport adoptée par son aïeule. On retrouve ainsi la livrée caractéristique de la voiture de compétition qui s'est imposée à sept reprises en 1989 lors du championnat de sport-prototypes IMSA GT aux États-Unis, à l'issue duquel Audi s'empara de la deuxième place derrière Ford.

Media Image Image L'Audi 90 quattro IMSA-GTO était un véritable monstre taillé pour la piste avec son cinq-cylindres en ligne 2.2 turbocompressé en aluminium développant jusqu'à 720 ch. Audi Media Image Image L'Audi 90 quattro IMSA-GTO s'est imposée à sept reprises lors du championnat de sport-prototypes IMSA GT aux États-Unis. Audi s'est emparé de la deuxième place de la saison 1989 derrière Ford. Audi

Une fiche technique encore mystérieuse

Bien que l'Audi RS 6 GTO Concept ait été réalisée en 2020, c'est la première fois que la firme d'Ingolstadt communique sur sa motorisation. Lorsqu'elle avait été dévoilée en novembre 2020, Audi était en effet resté muet sur le bloc animant cette réalisation à l'apparence bodybuildée, laissant libre cours à l'imagination des commentateurs. La plupart pariaient alors sur le V8 4.0 de 600 ch de la RS6 Avant dont elle dérive.

Mais si cette année la présence d'un groupe motopropulseur électrique a été divulguée, aucun élément ne permet d'en savoir davantage sur le plan technique. On imagine aisément que l'Audi RS 6 GTO concept badgée « 40 » en hommage à l'anniversaire du système quattro dispose de quatre roues motrices.

Media Image Image On sait désormais que l'Audi RS 6 GTO Concept est 100 % électrique, mais on ignore encore si elle embarque un bloc motopropulseur par essieu dans le cadre du système quattro dont elle est sans nul doute équipée. Audi

Quant à son avenir sur les routes, aucune illusion n'est permise. Audi insiste sur le fait qu'il s'agit d'un concept unique et n'annonce aucun projet de production, même en petite série. Rien d'étonnant puisque l'actuelle RS6 devrait être remplacée par une nouvelle génération hybride rechargeable à l'horizon 2025, année lors de laquelle la version électrique e-tron commencera sa carrière en Europe.

