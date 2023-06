Autoroutes. Des promos aux péages pour l’été 2023 A la demande du Gouvernement, les sociétés Vinci Autoroutes et APRR annoncent des offres promotionnelles aux péages pour l’été 2023. Les utilisateurs de chèques-vacances peuvent gagner jusqu’à 25 % du montant qu’ils créditent sur leur abonnement de télépéage.

Par MaxK

Le 7 juin dernier au micro de RTL, Clément Beaune, ministre délégué en charge des Transports, appelait les sociétés concessionnaires d’autoroutes à faire « un geste commercial » sur les prix de leurs péages pour les vacances estivales, en cette période de forte inflation. Il réclamait des mesures « au moins équivalentes » aux 10 % de réduction proposés par Vinci, APRR et Sanef (qui gèrent plus de 50 % du réseau concédé à elles trois) aux utilisateurs de chèques-vacances durant l’été 2022. L’affaire était vraisemblablement entendue avec certaines des entreprises concernées, dont les taux de bénéfices très élevés sont régulièrement pointés du doigt, puisque Vinci Autoroutes a annoncé une offre promotionnelle le jour-même, et APRR a suivi dès le lendemain. Ces réductions d’été sont plus généreuses que l’an dernier.

20 % chez Vinci, 25 % chez APRR

Les modalités de ce coup de pouce sont similaires à celles de l’année dernière. Pour en profiter, il faut être détenteur de chèques-vacances ANCV et d’un abonnement de télépéage Liber-T Ulys (Vinci) ou Fulli (APRR), abonnement facturé 2 € par mois d’utilisation. Les chèques dématérialisés (Chèques-Vacances Connect) peuvent être crédités sur ledit abonnement, pour un montant compris entre 20 € et 250 €.

Chez Vinci, ce « dépôt » doit être effectué entre le 15 juin et le 31 juillet 2023 pour donner droit à un abondement équivalent à 20 % de la somme engagée. Autrement dit, si l’on dépose 100 €, on bénéficiera d’un crédit de 120 € utilisable aux péages, sans date limite. L’offre d’APRR est plus généreuse mais limitée dans le temps. Le dépôt de chèques-vacances donne droit à un abondement de 25 % et peut être effectué jusqu’au 31 août 2023, mais la somme « offerte » par la société n’est utilisable que jusqu’à cette même date. Les badges en question sont utilisables sur toutes les autoroutes de France. A l’heure où nous écrivons ces lignes, aucune autre société d’autoroute, notamment Sanef, n’a annoncé de promotion estivale de ce type.

Une aide pas accessible à tous

Alors que les prix des carburants descendent moins vite que celui du pétrole, et que les prix des péages ont augmenté de 4,75 % en moyenne au 1er février dernier, tout coup de pouce est bienvenu pour réduire le coût des trajets des vacances. Environ 4,5 millions de Français sont éligibles à l’octroi de chèques-vacances. Pierre Chasseray, délégué général de l’association 40 Millions d’Automobilistes, a déploré auprès de nos confrères du Parisien que l’offre de cette année se limite encore à ces seuls utilisateurs. « C’est assez discriminatoire. Des chèques-vacances, les salariés de TPE ou PME n’en ont pas forcément et en plus, il faut être abonné à l’offre de télépéage », souligne-t-il, lançant l’idée d’une baisse de 20 % pour tous aux heures creuses pendant l’été. Quant à une éventuelle baisse des taxes, qui représentent 40 % du prix des péages, Clément Beaune l’a exclue au nom des investissements nécessaires dans le réseau routier, les transports en général et la transition écologique.

