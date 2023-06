Avec coffre de toit et porte-vélos, l'autonomie d'un véhicule électrique chute de 30 % Pour savoir si voiture électrique et départ en vacances sont compatibles, nous avons fait des tests avec deux Skoda Enyaq Coupé, l’un paré d'un coffre de toit, d'un porte-vélos et chargé, l’autre non. Résultat : l’autonomie est en recul de 30 % sur l’autoroute et de 24 % sur la route.

Bertrand Bellois Par

Voir les photos La configuration classique d'un départ en vacances : coffre sur le toit et porte-vélos. Qu'en est-il de l'autonomie des voitures électriques dans ces conditions ? Thomas ANTOINE

On le remarque à chaque départ en week-end ou en vacances : sur la route, les coffres de toit et les porte-vélos sont de sortie. Ce n’est pas nouveau, sauf qu’à l’avenir les Scénic, 5008 et autre Tiguan, qui portent ces charges sans grande conséquence sur leur rayon d’action, seront remplacés par des modèles électriques. Certains automobilistes ont déjà franchi le pas, et on les retrouve aujourd’hui au volant de Tesla Model Y, Kia EV6, Volkswagen ID.4 ou encore Skoda Enyaq pour ne citer que ces véhicules.

À L’argus, on a voulu savoir quel était l’impact de ces appendices sur la consommation et l’autonomie des véhicules électriques. Pour ce test, nous avons réuni deux modèles strictement identiques jusqu’à la monte pneumatique. Il s’agit de deux Skoda Enyaq Coupé RS chaussés en roues de 21 pouces et dotés du même équipement. Ces versions affichent une puissance de 300 ch, deux moteurs électriques (un par essieu), une batterie de 82 kWh (77 kWh utiles) et une autonomie WLTP homologuée à 504 km. Pour valider nos chiffres au plus près de la réalité, nous avons mis en place un protocole précis.

Media Image Image Pour mesurer la différence de consommation – donc d'autonomie –, nous avons fait le test avec deux véhicules identiques. L'un chargé, l'autre non. Thomas ANTOINE

Le protocole du test

L’Enayq Coupé jaune est resté sans équipement et a fait les trajets avec une personne à bord. Il sert de référence pour la consommation et l’autonomie en conditions normales. L’Enyaq blanc a été équipé d’une galerie avec coffre de toit et d’un porte-vélos supportant deux biclous. Pour coller au plus près d’un départ en vacances, où la voiture est en général bien remplie, ce modèle a été chargé comme suit :

10 packs d'eau pesés à 93 kg pour reproduire le poids de deux jeunes enfants ;

2 grands sacs bien lourds d’un poids total de 33 kg ;

2 skate-boards et un paddle gonflable d’un poids total de 19 kg.

À ce chargement, il faut ajouter le poids du porte-vélos (15 kg), des deux vélos (24 kg) et du coffre de toit (8 kg). Deux personnes ont pris place à bord (conducteur + photographe). En plus de son aérodynamique dégradée par ses appendices, l’Enyaq blanc a donc été lesté de 260 kg par rapport l’Enyaq jaune en comptant le passager supplémentaire.

Media Image Image Vélos, skate-boards, valises, paddle gonflable : nous avons chargé l'Enyaq comme pour un départ en vacances. Media Image Image Non, on n'a pas peur de manquer d'eau… Ces packs pesés à 93 kg reproduisent le poids de deux enfants à bord.

À notre point de départ à la station de recharge de Ferrières-en-Brie, en Seine-et-Marne, la batterie de chacun des Enyaq a été chargée à 83 % avant le parcours sur la route et à 100 % avant le parcours sur l’autoroute. Les consignes de conduite étaient simples : respecter scrupuleusement les limitations de vitesse, effectuer des relances convenables en sortie de village ou de péage et sélectionner le mode de conduite Normal (celui par défaut). À noter aussi que l'usage des palettes de régénération était autorisé pour les phases de ralentissement et que les températures de 9 à 13 °C durant le test n’avaient rien d’estival.

Media Image Image Avant le départ de chacun des parcours, les deux véhicules ont été rechargés au même niveau de batterie. Media Image Image Il faut être méfiant avec un porte-vélos au moment de s'installer à une borne électrique car il y a souvent des poteaux.

Les parcours du test

Les voyages pour les vacances, ce n’est pas seulement l’autoroute. Nous avons donc effectué deux trajets distincts, qui reprennent la quasi-totalité de nos parcours habituels dédiés à l’autonomie des véhicules électriques. Le premier est une boucle uniquement sur le réseau secondaire (routes limitées à 70, 80, 90 et 110 km/h avec traversées de villages) sur une distance totale de 131 km.



Media Image Image Pendant le test, les deux véhicules se sont suivis. La consigne était simple : rouler à la vitesse réglementaire sur la route (photo) et sur l'autoroute. Thomas ANTOINE

Le second est un aller-retour sur autoroute, ce qui permet de ne pas être avantagé ou désavantagé par l'influence du vent. C’est un trajet de 118 km que nous avons fait à 130 km/h au régulateur de vitesse, avec 8 km à 90 km/h pour cause de zone de travaux. Sur ces deux tests, les véhicules se sont suivis. Ils ont donc parcouru la même distance et ont été soumis aux mêmes contraintes pour les photos (quelques manœuvres pour être bien dans le viseur de notre photographe).

Impact sur la consommation et l’autonomie

Sans surprise, la consommation de notre Enyaq blanc s'est affichée en hausse, puisque l’aérodynamique était dégradée par le coffre de toit (et encore, le nôtre était assez profilé) et l’écoulement de l’air, perturbé en bout de hayon par les deux vélos. Sans oublier la différence de masse entre les deux véhicules. Mais c’est surtout l'écart de consommation que nous voulions connaître : celui-ci s'établit à 24 % sur le parcours routier et à 30 % sur le parcours autoroutier, pour lequel l’influence de l'aérodynamisme est plus importante. On retrouve ces chiffres au niveau de l’autonomie, en chute de 24 % sur la route et de 30 % sur l’autoroute.

En distance, cela fait passer le rayon d’action réel de 339 à 260 km si l'on utilise 100 % de la batterie, ce qui n’est jamais le cas. Dans une fourchette de 10 à 80 % préconisée par les constructeurs (soit 70 % de la batterie), l’autonomie autoroutière tombe à 182 km. Et encore ! Notre Skoda Enyaq était bien doté (batterie généreuse et consommation maîtrisée). Avec des modèles moins efficients, la route des vacances risque d’être très longue une fois le véhicule chargé.

SUR LA ROUTE Voiture sans chargement Voiture chargée Batterie au départ 83 % Distance parcourue 131 km Batterie à l'arrivée 53 % 44 % % de batterie consomée 30 % 39 % Conso. moyenne 16,7 kWh/100 km 20,7 kWh/100 km Écart de consommation + 24 % Autonomie* 461 km 372 km Écart d'autonomie – 89 km / – 24 %

SUR L'AUTOROUTE Voiture sans chargement Voiture chargée Batterie au départ 100 % Distance parcourue 118 km Batterie à l'arrivée 64 % 53 % Conso. moyenne 22,7 kWh/100 km 29,6 kWh/100 km Écart de consommation + 30 % Autonomie* 339 km 260 km Écart d'autonomie – 79 km / – 30 %

* Valeurs calculées en fonction de la consommation et en utilisant 100 % de la capacité utile de la batterie (77 kWh).

Media Image Image Bilan sur la route pour le véhicule chargé : une consommation en hausse de 24 %. Thomas ANTOINE Media Image Image Sur l'autoroute, où l'aérodynamique joue un rôle plus important, c'est + 30 %. Thomas ANTOINE

Bilan du test L’impact des appendices (coffre de toit et vélo) est significatif sur l’autoroute, se traduisant par une chute de 30 % de l’autonomie. Il en sera de même pour les autres voitures électriques sur un parcours qui met déjà à l'épreuve leur rayon d’action. Ce test est aussi une nouvelle démonstration de la sensibilité bien plus forte des voitures électriques à la vitesse (donc à l’aérodynamique) par rapport aux véhicules thermiques. Dans les mêmes conditions, ces derniers consomment en moyenne 15 à 20 % de plus, mais sans réel impact sur leur polyvalence. Surtout que les pompes à essence sont toujours plus nombreuses et rapides à utiliser que les bornes de recharge.