Beach car, une Ferrari unique transformée en voiture de plage Le 8 juin prochain, plus de 40 modèles Ferrari seront mis aux enchères à l’occasion de la vente MonacoCarAuctions. Parmi eux figure un exemplaire unique de la 365 GTC/4, baptisé « Beach Car » et la première Enzo produite appartenant au pilote de F1, Fernando Alonso.

Par Vincent Foultier

Voir les photos Cette voiture de plage est bien une Ferrari. Monaco Car Auctions

Connue pour son luxe et pour abriter les voitures les plus exorbitantes de la planète, Monaco s’apprête à accueillir une flopée de Ferrari les plus rares et les plus spéciales jamais conçues. A l’occasion de la vente aux enchères MonacoCarAuctions organisée en partenariat avec Top Marques Monaco le 8 juin prochain, une quarantaine de modèles badgés du Cheval cabré vont être exposés. Parmis ces véhicules d'exception, un modèle en particulier devrait attirer l'attention. Il s’agit d’une 365 GTC/4 « Beach Car ». Comme son nom l’indique, ce modèle est prêt à jouer les Citroën Méhari pour vous emmener en balade à la plage. Le modèle affiche 6 534 km au compteur et est estimé entre 700 000 et 1 300 000 €.

Un exemplaire unique au monde

Il n'existe qu'un seul exemplaire au monde. Il est basé sur le châssis 16017 de la 365 GTC/4. Monaco Car Auctions Elle est estimée entre 700 000 et 1 300 000 €. Monaco Car Auctions Le nom de son designer, Giovanni Michelotti est inscrit sur le modèle... Monaco Car Auctions Tout comme l'inscription "Beach Car". Monaco Car Auctions

Plus que son look, c’est sa rareté qui fait son prix. Cet exemplaire est unique au monde, même s’il n’est pas sorti des usines d’assemblage tel quel. Basé sur le châssis 16017 du modèle 365 GTC/4, il fut livré en Suisse en 1972 à un professeur de clinique chirurgicale, Frédéric Saegesser. C’est en 1975 que ce modèle va se transformer après avoir été racheté par Willy Felber, constructeur suisse et concessionnaire Ferrari. Ce dernier va charger le designer italien Giovanni Michelotti de créer une « voiture de plage ».

Media Image Image L'intérieur est doté de sièges en cuir bleu. Monaco Car Auctions Media Image Image Le véhicule n'affiche que 6 534 km au compteur. Monaco Car Auctions

D’abord peinte en bleu ciel pour être livrée à un émir du Qatar, elle adoptera finalement cette teinte bronze métallique associée à des sièges en cuir bleu après l’abandon de la livraison en raison de la crise pétrolière. Ainsi est née la Ferrari 365 GTC/4 Beach Car Felber, qui fut présentée au Salon de Genève l’année suivante, en 1976. Pour la petite histoire, les deux protagonistes ont également converti une autre GTC/4 en un shooting break qui a été présentée à Genève en 1977.

Un catalogue d’exception

Le catalogue de la vente comprend également la Ferrari Enzo de Fernando Alonso. La toute première sortie d’usine (sur 399 unités) est estimée entre 5 et 5,5 millions d’euros. Elle ne totalise que 4 800 km au compteur. Autre modèle d’exception, la 250 GT Boano. Cette dernière est l'une des 14 unités produites dotées d’une carrosserie en aluminium. Une nouvelle fois, sa rareté fait son estimation : environ 2 000 000 €. Parmi les autres modèles, on retrouve des Ferrari plus connues comme la F8 Tributo, la SF90 Stradale, la F12 Berlinetta et d’autres plus rares comme la 599 GTO. Le troisième modèle Ferrari de l’histoire à porter ces lettres est estimé à 950 000 €. Divers objets de collection comme le casque du pilote de la Scuderia Charles Leclerc signé par Fernando Alonso sont à retrouver lors de la vente.

Media Image Image La sportive italienne est estimée entre 5 et 5,5 millions d'euros. Monaco Car Auctions Media Image Image Cette 250 GT Boano devrait également attirer les regards. Monaco Car Auctions

