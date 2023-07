Bienvenue à bord de la nouvelle Kia Picanto 2023 Concurrente de la Renault Twingo, la Kia Picanto reçoit un second restylage tout en misant sur une continuité technique. Son design devient plus agressif grâce à la nouvelle philosophie de la marque « Alliance des contraires ». L’argus vous détaille ces évolutions avant sa sortie au deuxième trimestre 2024.

Par Vincent Foultier

Voir les photos La Kia Picanto reçoit un deuxième restylage. La date de sortie en France est prévue pour le printemps 2024. Ben Brillante - L'argus

Commercialisée depuis 2017, la Kia Picanto reçoit son deuxième restylage en 2023, trois ans après son premier lifting. Si lors de la présentation de la citadine, le constructeur sud-coréen la qualifie de « nouvelle » Picanto, il reste difficile de parler de quatrième génération puisque ce rafraîchissement concerne uniquement le design. Toutefois, ce dernier évolue en profondeur. La citadine se met au goût du jour et affirme sa personnalité avec un design musclé, presque sportif. En revanche, la Picanto présrnte une fiche technique identique en faisant l'impasse sur toutes formes d’électrification.

Un design conçu pour les jeunes conducteurs

Les citadines sont généralement les voitures les plus prisées par les jeunes conducteurs, de par leur maniabilité, leurs prix mais aussi leur bouille sympathique. La coréenne devrait ravir plus d’un jeune permis, bientôt âgé de 17 ans. Elle dévoile un style empreint de modernité et de sportivité et adopte la nouvelle philosophie du constructeur baptisée « Alliance des contraires », basé sur cinq piliers :

Bold for Nature (Audace par nature) qui se caractérise à l’extérieur par des lignes simples et épurées associées à de grandes surfaces lisses.

Joy for Reason (La joie pour raison d’être) avec l’apparition de nouvelles couleurs et matières organiques.

Power to Progress (Le pouvoir de progresser) qui met l’accent sur des designs et architectures modernisés

Technology for Life (La technologie pour la vie) qui propose des interfaces simples et claires.

Tension for Serenity (La tension comme gage de sérénité) qui a pour but de proposer des voitures à la croisée des styles, à l’image de l’EV6

Media Image Image La citadine adopte un look plus viril. Kia Media Image Image De quoi plaire à une clientèle assez jeune en quête de leur premier véhicule. Kia

La face avant a été redessinée avec l’apparition d’un nouveau bouclier. La calandre emblématique façon « Nez de tigre » est présente et bien plus visible que sur les nouveautés électriques comme l’EV9. De nouvelles optiques désormais verticales adoptent une signature lumineuse inédite. Le bandeau éclairé qui s’étend sur la largeur du capot et qui rejoint les blocs optiques est spécifique à la finition haut de gamme GT Line. Cette dernière se distingue également par son diffuseur arrière et ses jantes en alliage de 16 pouces. A l’arrière, le bouclier est lui aussi redessiné tout comme les feux dont la position verticale est en adéquation avec ceux à l'avant. Quant au bandeau lumineux, il s’étend sur la largeur du hayon sans le rejoindre en son centre. Les clients pourront choisir entre des jantes alliage de 14 pouces en entrée de gamme et jusqu’à 16 pouces. Neuf teintes seront proposées au catalogue, dont quatre sont inédites : Rouge Grenadine, Bleu Denim, Bleu Azur et Vert Lichen.

La signature distinctive du constructeur façon nez de tigre est bien visible sur le bouclier avant. Kia Les blocs optiques sont désormais verticaux sur ce deuxième lifting. Kia La version GT Line s'équipe d'un toit ouvrant. Kia Le diffuseur arrière affirme le look sportif. Kia

A bord de la Kia Picanto restylée

Pas de gros changement en ce qui concerne l’intérieur par rapport à la version précédente. L’écran central de 8 pouces, apparu sur le premier restylage en 2020, est désormais de série, tout comme le combiné d’instrumentation numérique de 4,2 pouces derrière le volant. Le système d’infodivertissement intègre la navigation et la réplication pour smartphone Apple CarPlay et Android Auto. Le système sera actualisé régulièrement via des mises à jour à distance OTA. La version GT Line bénéficie de série du pack intérieur Glossy Black et apporte en sus des inserts colorés autour des aérateurs et du levier de vitesses.

Media Image Image A bord de la Kia Picanto re-restylée... Ben Brillante - Kia Media Image Image ... l'écran tactile central de 8 pouces est désormais de série. Kia

A l’arrière, l’espace demeure identique puisque la citadine conserve ses dimensions. Basée sur la même plateforme que sa cousine la Hyundai i10, la Picanto mesure 3,59 m de long, 1,59 m de large, 1,48 m de haut et affiche un empattement de 2,40 m. Les grands gabarits pourront largement prendre place sur la banquette le temps d’un trajet urbain. Ils seront installés sur des sièges en tissu noir en version d’entrée de gamme alors que ceux des livrées supérieures sont habillés de cuir synthétique. Comme les autres constructeurs, Kia a recourt à davantage de matériaux recyclés.

Media Image Image Les sièges de la version haut de gamme GT sont habillés de cuir synthétique. Kia Media Image Image Kia suit la tendance pour devenir une marque plus éco-responsable. Kia

La Kia Picanto fait partie des citadines les plus petites du marché mais n’est pas pour autant la moins spacieuse du segment. En atteste son volume de coffre de 255 litres, qui est l’un des meilleurs de la catégorie, juste derrière la Suzuki Ignis et la Dacia Spring, et loin devant la Renault Twingo.

Media Image Image Le volume de coffre de la citadine sud-coréenne est l'un des meilleurs de sa catégorie. Kia

Kia n'a pas électrisé la Picanto

Sous le capot, on reprend presque les mêmes et on recommence. Le trois-cylindres 1.0 de 67 ch fait équipe avec une boîte de vitesses manuelle à 5 rapports alors que le quatre-cylindres 1.2 de 84 ch pourra être associé à une transmission manuelle automatisée à 5 rapports. Quant au trois-cylindres de 100 ch, il passe à la trappe. La raison ? Des chiffres de vente en-deça des espérances.

Media Image Image L'offre de motorisations est identique à la version précédente, si ce n'est le bloc de 100 ch qui n'est plus proposé au catalogue. Kia

Le véhicule idéal pour la ville ?

Kia nous assure que cette Picanto conserve le comportement réactif et agréable de sa devancière grâce à sa suspension avant indépendante MacPherson et sa suspension arrière à barre de torsion. L’argus ne manquera pas d’en juger lors des premiers tours de roues prévus après l’été. Néanmoins, avec une fiche technique identique à la version précédente, on peut déjà affirmer qu’elle conservera son comportement dynamique en ville, sa douceur de conduite ou encore sa maniabilité avec son rayon de braquage de seulement 9,40 m.

Media Image Image Longue de 3,59 m, la Kia Picanto est une reine des villes. Kia Media Image Image Elle se dote de nombreuses aides à la conduite pour faciliter le quotidien. Kia

En raison de la nouvelle norme GSR2 de 2024, la Picanto renouvelle ses aides à la conduite avec la présence du freinage d’urgence autonome avec détection des véhicules, cyclistes et piétons. Le système anti-collision avec fonction intersection, l’avertisseur d’angles morts, l’aide au maintien dans la voie, l’assistance active à la conduite dans les embouteillages ou encore la reconnaissance des panneaux de signalisation associée au régulateur de vitesse font partie de la dotation d’équipements.

La citadine va dépasser la barre des 15 000 €

Media Image Image Les tarifs de la Kia Picanto phase 3 seront communiqués dans les mois à venir. Kia

Les tarifs de cette Kia Picanto phase 3 n’ont pas encore été communiqués mais la citadine pourrait bien voir son ticket d’entrée de gamme dépasser pour la première fois la barre des 15 000 €. Elle devrait donc sortir du cercle désormais très fermé des véhicules neufs encore accessibles à moins de 15 000 €. Produite en Corée du Sud, elle sera commercialisée au cours du deuxième trimestre 2024.

