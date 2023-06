Bioéthanol E85. Des boîtiers homologués pour les deux-roues en 2024 ? Le Gouvernement va étudier l’homologation de boîtiers de conversion au Superéthanol E85 destinés aux deux-roues pour 2024. Ces systèmes, déjà proposés pour les voitures, permettent d’économiser à la pompe et de réduire les rejets nocifs à l’échappement.

Par MaxK

Voir les photos Les motos pourraient avoir droit à des boîtiers E85 homologués en 2024. Honda

En même temps que l’annonce de la mise en place du contrôle technique pour les deux-roues motorisés, Clément Beaune, ministre chargé des Transports, a annoncé envisager l’homologation de boîtiers E85 pour ces mêmes véhicules. Déjà proposés pour de nombreux types de voitures, ces dispositifs permettent au véhicule de carburer au Superéthanol, un carburant composé de 60 à 85 % de bioéthanol, alcool issu de végétaux tels que des betteraves ou des céréales.

Media Image Image Des boîtiers E85 pour voitures sont déjà homologués depuis quelques années. DR

E85, des avantages et des contraintes

La Superéthanol présente un avantage économique non négligeable, s’affichant aujourd’hui à 1,07 €/l TTC contre 1,84 €/l pour du SP95-E10 qui contient 10 % bioéthanol maximum, malgré une surconsommation de l’ordre de 25 %. Son utilisation permet en outre de réduire les rejets de polluants et de gaz à effet de serre des véhicules. Selon les industriels du bioéthanol, cette diminution atteint 90 % pour les particules et 50 % pour le CO2. En fonction des véhicules, l’adaptation peut aller au-delà du boîtier (injecteurs…) mais certains moteurs le tolèrent moins bien que d’autres à long terme. Certains motards n’ont pas attendu l’homologation pour convertir leur machine à l’E85, mais s’en trouvent hors-la-loi par conséquent.

Media Image Image Plus de 3 400 stations-service distribuent du Superéthanol E85 en France. Thomas Antoine/Ace Team Media Image Image Une poignée de voitures (Ford, Land Rover) sont compatibles E85 d'origine. Clément Choulot

L’E85 moto envisagé pour 2024

Le ministère de la Transition écologique a promis « le lancement d’études sur l’homologation du boîtier éthanol pour les deux roues ». Au micro de Brut, Clément Beaune a détaillé : « C’était une demande très forte des associations de motards. On va financer une étude sur les boîtiers éthanol pour qu’ils puissent être disponibles dès 2024. » La Collective du Bioéthanol a commenté : « Cette annonce est une bonne nouvelle. (…) Nous répondons présents pour accompagner la démarche du gouvernement, forts de notre expérience de l’homologation réussie des boîtiers flex-E85 pour les voitures. » Les résultats de cette étude sont donc à attendre avant la fin de l’année.

INFO BRUT - @CBeaune, ministre des Transports, annonce sur Brut la mise en place, début 2024, d’une "prime à la conversion" pour les deux-roues "jusqu’à 6000 euros". pic.twitter.com/pINZbWOKRj — Brut FR (@brutofficiel) June 24, 2023

