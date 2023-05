Black Star Léonard. Des pneus auto moins chers et reconditionnés en France La marque de pneumatiques Black Star lance la gamme Léonard, des pneus rechapés pour voitures particulières et utilitaires légers. Reconditionnés en France, ils sont présentés comme une alternative plus écologique mais aussi plus performante à certains pneus à bas coût.

Par MaxK

Voir les photos Black Star présente ses pneus rechapés Léonard, une alternative économique aux pneus chinois premier prix. Black Star

Black Star, marque de pneumatiques basée non loin de Lyon et appartenant au groupe français Mobivia (Norauto, Midas, Carter-Cash…), lance une gamme de pneus rechapés nommée Léonard. Ces modèles sont annoncés comme aussi performants que des gommes neuves de milieu de gamme tout en étant plus économiques et plus écologiques selon ses concepteurs. Ils permettent également à une activité industrielle de perdurer en France puisque leur site de production n’est autre qu’une partie de l’ancienne usine Bridgestone de Béthune (Pas-de-Calais), dont la fermeture avait fait grand bruit en 2021.

Media Image Image Les pneus Léonard sortent de l'ancienne usine Bridgestone de Béthune. Black Star

L’économie circulaire appliquée aux pneumatiques

En reconditionnant des pneus usagés via le remplacement de leur bande de roulement et de leurs flancs, Black Star émet jusqu’à 63 % de CO 2 en moins que lors de la production de pneus neufs selon une étude commandée par l’entreprise au cabinet Espère en 2022. Les modèles Léonard sont constitués à 80 % de matière recyclée. Black Star précise que ses composés lui sont exclusifs mais conçus en partenariat avec un manufacturier. D’autres marques proposent des pneus rechapés, comme Michelin pour les poids lourds ou Laurent (appartenant au groupe Michelin), mais cette filière demeure réduite et méconnue concernant les véhicules particuliers.

Media Image Image Black Star promet des performances au niveau de celles de bons pneus neufs. Black Star

Des performances contrôlées

La gamme Léonard se compose pour l’instant de deux modèles été pour voitures de tourisme, d’un modèle 4 saisons pour voitures de tourisme et d’un modèle 4 saisons pour véhicules utilitaires légers. Black Star annonce des prix inférieurs de 30 % à ceux de pneus neufs équivalents. Ces produits sont disponibles notamment chez Norauto.

Media Image Image La gamme Léonard comprend des pneus été… Black Star Media Image Image … ainsi que des modèles 4 saisons. Black Star

Lors d’essais effectués par l’Utac-Ceram en 2023, ces nouveaux pneus ont fait globalement moins bien que leur concurrents premium mais mieux que des pneumatiques premier prix produits en Europe. Ils répondent aux normes en vigueur (spécifiques aux pneus rechapés) et ont subi les mêmes essais d’endurance, de charge et de vitesse que des pneus classiques selon Black Star. Enfin, le fabricant se veut rassurant en accompagnant ses pneus Léonard d’une garantie de quatre ans.

