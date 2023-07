BMW dévoile des croquis insolites du roadster Z3 issus de ses archives Le chef du design de BMW dévoile des croquis et une maquette ayant servi au développement du Z3 au début des années 1990. Le style du roadster prit plusieurs directions avant d’aboutir à sa silhouette aujourd’hui devenue iconique.

Par MaxK

Voir les photos Le BMW Z3 prit la forme de cette maquette durant son processus de développement. BMW

Depuis 2019, Domagoj Dukec est directeur du design de BMW. C’est peu dire que la direction qu’il donne au style du constructeur d'outre-Rhin est controversée tant les calandres démesurées, feux à deux étages et autres boucliers cubiques font jaser. Mais l’Allemand, passé par Volkswagen et PSA avant d’atterrir chez BMW en 2016, sait aussi apprécier les classiques. Il vient de sortir des archives certains travaux conceptuels ayant abouti à l’iconique Z3, commercialisé de 1995 à 2002.

Des études ancrées dans leur temps

En 1989, Mazda relança la mode des roadsters abordables avec la première MX-5, dessinée par Shunji Tanaka. BMW, qui proposait alors le très exclusif Z1, décida d’emboîter le pas au constructeur nippon avec une décapotable biplace plus accessible que son premier « Z ». En 1991, la firme bavaroise lança donc le développement du Z3 sous la supervision de l’ingénieur allemand Burkhard Göschel et en confia le design au Japonais Joji Nagashima, qui avait œuvré chez Opel puis Renault avant de rejoindre le centre de style de BMW dirigé par l'Américain Chris Bangle. Sur les premiers croquis de Nagashima (voitures rouge et grise), on retrouve le museau plat que l’on trouvait sur les M1 et Z1 et qui allait faire son chemin jusqu’aux Série 7 et Série 8 à venir. Les doubles feux ronds sont engoncés sous le capot avant, et le modèle gris est doté de projecteurs rétractables. L’étude jaune présente un style plus doux, plus rétro aussi, et présente des feux arrière liés. Cette mode des années 1980, qui reposait sur un catadioptre en les blocs optiques, est aujourd’hui revenue en force grâce aux bandeaux de LED.

Media Image Image L'étude du Z3 débuta avec des concepts aux lignes tranchantes. BMW Media Image Image Très musclée, cette étude de Z3 peut évoquer la BMW M1. BMW Media Image Image Les lignes s'adoucissent avec cette étude. BMW Media Image Image Avec adoptant une silhouette galbée, le Z3 quitta l'esthétique en vogue des années 1980. BMW

Une ligne devenue intemporelle

Le design du Z3 fut considérablement modifié jusqu’à aboutir à la maquette grise visible sur ces images, assez proche du véhicule final. Certains traits sont exagérés, tels que la largeur imposante de la voiture ou son pare-brise court façon speedster sur les montants duquel sont fixés les rétroviseurs, mais on découvre déjà l’allure galbée de la découvrable et la forme de ses feux, à l’avant comme à l’arrière. On remarque une calandre verticale évoquant les plus anciens roadsters de BMW, remplacée par des éléments plus carrés sur le Z3 de série. Ce dernier ne fit pas l’unanimité dès sa sortie et mit quelques années à devenir un « classique moderne ».

Le BMW Z3 de série, lancé en 1995. BMW Le Z3 est aujourd'hui un classique. BMW

Sa lignée s’est poursuivie avec trois générations de Z4. La dernière en date, sur le marché depuis 2018, doit être la dernière du genre. Mais avant de tirer sa révérence, elle pourrait se décliner en un coupé très exclusif dérivé du Concept Touring Coupé, rappelant ainsi le Z3 Coupé signé Bangle dont le design, lui aussi, fait toujours autant parler.

Media Image Image Le Z3 Coupé, break "de chasse" toujours atypique. BMW

