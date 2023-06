BMW i5 (2023). Notre avis à bord de la Série 5 100% électrique A l'occasion de la présentation de la huitième génération de sa Série 5, BMW lève le voile sur une inédite version électrique, baptisée i5. Rivale des Mercedes EQE et Tesla Model S, elle va débarquer sur le marché en octobre, mais L'argus a déjà eu l'occasion de monter à bord. Nos premières impressions.

Par Vincent Foultier

Voir les photos BMW présente la première Série 5 électrique de son histoire. Elle s'appelle i5 et sera lancée en octobre 2023. Benjamin Brillante - L'argus

Après la berline i7, le coupé i4 ou encore les SUV iX1, iX3, iX, BMW ajoute un nouveau modèle à sa gamme de véhicules électriques. Il s'agit de la i5, le pendant zéro émission de la huitième génération de la Série 5. Une première pour cette grande routière. Cette nouvelle venue viendra se frotter à la Mercedes EQE et à la Tesla Model S lors de son lancement à l'automne 2023. Avant son arrivée en concession, L'argus a pu la découvrir en avant-première.

Peu de différences côté design

Le 6e modèle électrique de la gamme BMW i suit la tendance des dernières nouveautés en matière de design. Son style est calqué sur celui de la version thermique. Seuls quelques éléments permettent de différencier la i5 de la Série 5 : la calandre pleine, typique des véhicules électriques, le cerclage bleu sur les logos de la marque, le badge i5 apposé sur la malle à l'arrière. La face avant reprend l'un des codes stylistiques identifiables des modèles de la marque avec un profil vertical, façon « nez de requin ». BMW est resté sage sur la taille des doubles haricots, contrairement à la i7 où ils sont très (trop) imposants. En revanche, la présence d'un rectangle noir au centre de la calandre, qui permet de cacher le radar pour les aides à la conduite, est peu esthétique. Quant aux optiques, elles évoluent par rapport à l'ancienne génération. Elles sont désormais détachées de la calandre et adoptent une nouvelle signature lumineuse verticale.

La dénommée i5 se décline en deux versions. Celle-ci dessus est baptisée M60 xDrive et dispose d'une calandre spécifique. BMW La version d'entrée de gamme, eDrive40, dispose d'une calandre pleine, typique des véhicules électriques. Daniel KrausBMW La nouvelle venue adopte une nouvelle signature lumineuse verticale. BMW La face avant de la génération précédente (G30)... BMW ... et de sa face arrière. BMW

Les lignes de la berline sont très anguleuses, même si BMW a façonné au maximum la carrosserie pour la rendre le moins carré possible. Notre modèle d'exposition s'équipe de jantes en alliage de 20 pouces. Des jantes de 19 et 21 pouces sont également proposées au catalogue. Là encore, comme sur la plupart des véhicules électriques, la berline allemande se dote de poignées de portes affleurantes pour l'aspect aérodynamique. Elle dévoile des bas de caisse noirs assez épais qui permettent de dissimuler le pack de batteries logé sous le plancher.

Media Image Image La berline électrique s'équipe de jantes allant de 19 à 21 pouces. BMW Media Image Image Ses bas de caisse noirs épais permettent de cacher la batterie, logée sous le plancher. BMW

La poupe du véhicule adopte un dessin assez similaire à l'ancienne génération avec la présence d'un becquet au sommet de la malle, disponible avec le pack extérieur M Carbon. En revanche, le diffuseur arrière peint en noir vient quelque peu dénaturer le design du véhicule. Enfin, les phares arrière adoptent une nouvelle signature lumineuse . Celle-ci est plus affinée et intègre une bande chromée au centre.

Media Image Image Comme à l'avant, les optiques arrière adoptent une nouvelle signature lumineuse. BMW

La berline familiale idéale ?

Toujours plus long, toujours plus gros... les voitures modernes sont de plus en plus imposantes. La nouvelle BMW i5 ne déroge pas à la règle. Elle grandit de 10 cm par rapport à sa devancière pour atteindre 5,06 m de long. Ce qui fait d'elle la berline routière la plus grande de sa catégorie. Pourtant, l'espace à bord est similaire à celui de l'ancienne Série 5 puisque l'empattement n'a grandi que de 2 cm (3 m désormais). On reste très bien installé, malgré tout. La place à la tête est suffisante, tout comme celle accordée aux jambes, avec des sièges avant creusés pour libérer le maximum d'espace aux genoux. La cave sous les sièges avant permet de passer ses pieds sans problème. Seul bémol, la présence du tunnel central qui ampute fortement la place du milieu.

Media Image Image A l'arrière de la berline, l'espace est bon, aussi bien pour la tête, les coudes que les jambes. Benjamin Brillante - L'argus Media Image Image Les passagers arrière disposent d'un emplacement pour installer un support pour smartphone au dos des sièges avant. Ils disposent également de 4 prises USB-C. BMW

Le volume de coffre de la BMW i5 est logiquement moins important que sur la version thermique, la faute à la présence des batteries. Il culmine tout de même à 490 litres, soit 60 litres de plus que la Mercedes EQE. La Tesla Model S reste la reine de sa catégorie dans ce domaine avec ses 790 litres. Très profond comme sur toutes les berlines à malle, le coffre de la BMW i5 est équipé d'un double-fond pour pouvoir y loger les câbles de recharge.

Media Image Image Le volume de coffre de la berline est de 490 litres. Benjamin Brillante - L'argus

Une planche de bord dans l'esprit BMW

Si notre modèle du jour n'est qu'un exemplaire de présérie, il est très proche du modèle qui sera disponible à la vente. La planche de bord reprend les éléments de sa grande sœur i7. Sous les yeux du conducteur se trouvent une grande dalle horizontale incurvée totalisant 27,2 pouces . Elle se compose d'un combiné d'instrumentation numérique derrière le volant de 12,3 pouces ainsi que d'un écran tactile de 14,9 pouces, livré en série. Comme sur les dernières productions de la marque, la i5 embarque la technologie 5G. Elle lui permet de se moderniser en continu grâce aux mises à jour à distance OTA. Les passagers peuvent jouer à des jeux ou regarder du contenu vidéo grâce aux applications disponibles sur l'interface numérique. Du côté de la console centrale, le constructeur allemand a décidé de conserver son joystick rond au niveau de la console centrale pour naviguer dans les menus. Le levier de vitesses traditionnel est remplacé par un petit sélecteur.

Media Image Image A bord de la nouvelle BMW i5... Benjamin Brillante - L'argus Media Image Image ... la planche de bord rappelle celle de la i7. BMW

Media Image Image La console centrale est dénuée de levier de vitesses. Ce dernier est remplacé par un sélecteur. BMW Media Image Image La technologie embarquée 5G permet aux passagers de s'adonner à des jeux durant la recharge. BMW

Reprise de la i7, la barre interactive qui s'étend de la planche de bord jusqu'aux contre-portes abrite des raccourcis choisis depuis l'écran central. Elle permet de verrouiller ou de déverrouiller le véhicule, d'activer le siège chauffant ou massant ou encore de régler la climatisation, discrète et très bien intégrée dans la planche de bord. BMW a fait le choix de la sobriété, contrairement à Mercedes qui propose une dalle numérique sur toute la largeur du tableau de bord avec l'option Hyperscreen. Notre version s'équipe d'une nouvelle sellerie M Alcantara associée au similicuir Veganza perforé .

Les détails de la fiche technique

Media Image Image La BMW i5 est disponible en deux niveaux de puissance : 340 et 601 ch. Daniel KrausBMW

Le terme « sous le capot » n'a plus de sens sur cette BMW i5. En effet, dans sa version d'entrée de gamme i5 eDrive40, son moteur électrique de 340 ch est situé sur l'essieu arrière. La seconde version i5 M60 xDrive profite d'un deuxième moteur de 261 ch, implanté sur l'essieu avant. Elle dispose ainsi de quatre roues motrices et d'une puissance totale de 601 ch. Malgré ce chiffre impressionnant, du niveau d'une BMW M5 d'ancienne génération, ce n'est pas la performance qui est recherchée ici. La vitesse de pointe de la i5 est bridée à 193 km/h sur la « petite » version et à 230 km/h sur la plus puissante. C'est davantage l'autonomie qui prime sur ce type de véhicule. Sur ce point, BMW promet jusqu'à 581 km d'autonomie WLTP pour la version de 340 ch (eDrive40) et jusqu'à 516 km pour la version de 601 ch (M60 xDrive). L'une comme l'autre dispose d'une batterie d'une capacité nette de 81,2 kWh.

Il faut compter 8 h 15 minutes pour une charge complète avec le chargeur embarqué de 22 kW (en option) et 30 minutes pour passer de 10 à 80% sur une borne rapide en courant continu. Sachant que la i5 dispose d'une puissance de charge de 205 kW. Sur ce point, BMW nous a communiqué un pic de charge compris entre 30 et 35 % avant de chuter progressivement à 150 kW environ jusqu'à la fin de la recharge.

Media Image Image La i5 s'équipe d'une évolution de la plate-forme CLAR BMW, la même qui équipe la Série 5 thermique. BMW Media Image Image Le système à quatre roues directrices est de série sur la version haut de gamme de la BMW i5. BMW

La i5 bénéficie d'une suspension pneumatique à l'arrière de série, ce qui améliore le confort et la tenue de route. La version haut de gamme ajoute la suspension Adaptative Pro avec régulation électronique des amortisseurs. Autant dire que les premiers tours de roue se font attendre avec impatience pour juger de la tenue de route dans les virages. En parlant de virages, la i5 dispose de roues arrière directrices, ce qui devrait grandement favoriser la maniabilité en ville et l'agilité sur les routes sinueuses. A vérifier bien sûr car la voiture est loin d'être légère avec ses 2 300 kg sur la balance !

Media Image Image La i5 s'équipe d'une batterie d'une capacité nette de 81,2 kWh. BMW

Bien plus chère qu'une Série 5 thermique

Media Image Image La BMW i5 est disponible au tarif d'entrée de gamme de 76 200 € et arrivera dans les concessions au mois d'octobre. Benjamin Brillante - L'argus

Acheter une BMW i5 coûte 76 200 € en entrée de gamme, c'est 13 400 € de plus que la moins chère des Série 5 thermique. En revanche, elle est bien placée face à sa rivale Mercedes EQE puisque cette dernière est proposée au même prix (50 € d'écart...) mais avec 100 ch de moins. En outre, la i5 dispose d'une dotation de série bien fournie ( sièges avant chauffants, climatisation automatique bizone, éclairage d'ambiance, projecteurs full LED, Pack Connected Drive avec Apple CarPlay et Android Auto). Le prix de la i5 M60 xDrive débute à 107 500 €, sans les options. BMW croit beaucoup en cette i5 puisqu'il s'attend à ce que cette version électrique représente un tiers des ventes de la nouvelle génération de Série 5.

