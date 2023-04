BMW i7 M70 (2023). Une motorisation électrique de 660 ch pour remplacer le V12 Contrairement à ses devancières, l’actuelle BMW Série 7 ne recevra pas de V12. Mais sa jumelle électrique, l’i7, compte bien reléguer cette noble motorisation au rang d’antiquité grâce à sa nouvelle version de pointe, la M70 xDrive, forte de 660 ch et de plus de 1 000 Nm de couple.

Johann Leblanc Par

Voir les photos Forte de 660 ch, cette BMW i7 M70 xDrive est la plus puissante Série 7 de l'histoire. BMW

Pendant des décennies, il a semblé difficile d’imaginer une limousine sans son douze-cylindres. Même si ces prestigieuses motorisations étaient marginales dans les ventes, a fortiori en France, elles jouaient le rôle de porte-drapeau. Mais le durcissement des normes antipollution a fini par avoir raison d'elles. Seuls rescapés dans la catégorie en Europe, les W12 Bentley et V12 Rolls-Royce sont aujourd'hui en sursis. Chez BMW, la page du V12 est tournée depuis début 2022, voire avant dans l’Hexagone. Lancée en fin d’année dernière, l’actuelle Série 7 n’aura donc jamais droit à son douze-cylindres. Cela ne l’empêche pourtant pas d’atteindre un niveau de puissance inédit dans l’histoire du modèle grâce à la nouvelle i7 M70 xDrive. Dévoilée au Salon de Shanghai, cette version 100 % électrique sa targue en effet de développer 660 ch, alors que l’ancien douze-cylindres 6.6 turbocompressé a culminé à 610 ch, avant de perdre quelques plumes en fin de carrière. Quant au couple, il atteint 1 015 Nm en mode Sport et même 1 100 Nm avec le « Launch control » et la fonction M Sport Boost. Là encore, c’est mieux que tous les blocs thermiques qui ont précédé.

Un 0 à 100 km/h sous les 4 s

Media Image Image Le bouclier arrière doté d'un diffuseur est spécifique à cette version de pointe. BMW

Pour atteindre ces chiffres tout en proposant quatre roues motrices, cette berline bavaroise utilise toutefois deux moteurs, un sur chaque essieu. Le plus puissant est situé à l’arrière et affiche 489 ch grâce à six bobines d’excitation au lieu de trois habituellement. Son homologue situé à l’avant se contente de 258 ch. Cela suffirait à garantir une motricité optimale, comme en témoigne le 0 à 100 km/h bouclé en 3,7 s à peine. Même si on est loin des records d’accélération battus par une Tesla Model S Plaid, forte de 1 020 ch, ce chiffre demeure impressionnant pour une limousine qui mesure 5,39 m de long et pèse 2 770 kg (norme Euro avec un conducteur de 75 kg). Un embonpoint en grande partie lié à la présence d’une grosse batterie de 101,7 kWh utiles, qui offrirait 488 à 560 km d'autonomie sur le cycle WLTP. L'i7 xDrive60 de 544 ch permet toutefois de parcourir de plus longues distances avec le même accumulateur : jusqu’à 625 km.

Un prix digne d'une limousine V12

Le fleuron de la gamme i7 ne creuse pas non plus l’écart côté puissance de charge. Il plafonne toujours à 22 kW en courant alternatif et à 195 kW en courant continu, avec une tension de 800 V. C’est moins bien que les Porsche Taycan et Audi e-Tron GT, voire que certaines productions coréennes grand public. En revanche, la suspension pneumatique fournie de série se révèle extrêmement sophistiquée, avec un système hydraulique spécifique à la marque et une stabilisation active du roulis. Conjuguée aux roues arrière directrices, cette panoplie permettrait de rendre ce vaisseau amiral à la fois agile et confortable. Une sellerie en cuir M Merino fait également partie de la dotation standard, tout comme la dernière version du système d’exploitation maison, le BMW OS 8.5.

Media Image Image Richement équipée, la i7 M70 fait aussi partie des premiers modèles à recevoir le nouveau système d'exploitation BMW OS 8.5. BMW Media Image Image Malgré l'écran tactile grand format, ceux qui le souhaitent pourront toujours utiliser une molette pour piloter le système multimédia iDrive. BMW

La motorisation électrique permet en outre d’éviter tout malus écologique, mais elle ne brille pas ici par ses vertus économiques. Déjà disponible à la commande en France, cette i7 M70 est facturée 191 700 € hors options. C’est presque 40 000 € de plus que la version xDrive60 et c’est 21 850 € de plus qu’une Mercedes-AMG EQS 53 4Matic+ de 658 ch, il est vrai moins spacieuse et moins bien équipée. Pour l'anecdote, fin 2020, avant de quitter l'Hexagone, l'ancienne M760Li de 585 ch était disponible à partir de 184 200 €. Une facture à laquelle il faudrait toutefois ajouter 50 000 € de malus écologique si cette variante était encore proposée en 2023, en raison des 298 g/km de CO 2 rejetés par son moteur V12.

