BMW. L'évolution des calandres de 1933 à aujourd’hui Chez BMW, la calandre en forme de haricot fait figure d’emblème distinctif. Au fil des ans, son design a évolué, adoptant des formes et des tailles différentes. Pour fêter ses 90 ans de présence sur les modèles de la marque à l'hélice, L’argus revient en images sur ses nombreuses déclinaisons.

Par Vincent Foultier

Voir les photos Découvrez l'évolution des calandres BMW de 1933 à aujourd'hui à travers notre diaporama. L'argus

Une BMW sans la double calandre n’est pas une BMW. Nul besoin d’être fanatique de la marque à l’hélice pour l’admettre. Arboré sur les modèles de la gamme depuis 1933, cet élément de design est devenu un véritable signe distinctif pour le constructeur allemand. En 90 ans d’existence, la calandre de BMW s’est métamorphosée. Et malgré un dessin actuel décrié par une grande partie des passionnés en raison de sa taille gigantesque, elle continue de perdurer dans le temps et de traverser les générations.

Media Image Image En 1933, la BMW 303 fut le premier modèle de la marque à inaugurer cette calandre en forme de haricot. BMW

De la BMW 303 au concept i Vision Dee

L’histoire de la calandre BMW débute en 1933 avec le modèle 303, premier véhicule de la marque à arborer cette calandre à « double haricot ». Au fil des ans, cette dernière s’est affinée, comme le prouve la célèbre BMW 328. Le premier changement de dessin de la calandre intervient en 1956 avec la BMW 507. D’ordinaire verticale, le double haricot adopte une forme horizontale. Une conception qui sera reprise par les designers au début des années 1990 sur la troisième génération de la Série 3. En 2019, les proportions de la double calandre deviennent plus généreuses, comme le démontre les X7 et Série 7. De nos jours, la forme de la grille de calandre fait de nouveau référence aux modèles sportifs des années 1930 avec un positionnement vertical. Mais le concept iVision Dee, qui préfigure les futurs modèles de la marque, laisse apparaître un nouveau changement avec un retour possible d'une grille horizontale. Mais avec une innovation encore jamais vue auparavant : un rétroéclairage.

Media Image Image Dévoilé au CES de Las Vegas en janvier 2023, le concept i Vision Dee préfigure le futur des modèles de la marque. Il dévoile une large calandre horizontale avec des optiques directement intégrées. BMW

