BMW M2 (2023). Une version CS ou CSL déjà en développement BMW prépare déjà une version plus radicale de la nouvelle M2, qui portera le badge CS ou CSL. Le coupé, dont les essais de développement ont commencé, offrira au moins 480 ch et disposera d’une panoplie aérodynamique spécifique. Découvrez en image ce à quoi l’on peut s’attendre.

A peine les premières BMW M2 de nouvelle génération rejoignent-elles les concessions que BMW planche déjà sur une variante de ce modèle, encore plus musclée. La plus petite sportive du département Motorsport sera bientôt déclinée en une version CS ou CSL. Des prototypes camouflés ont été surpris sur circuit, permettant d’illustrer ce à quoi ressemblera l’auto.

Brutalité exacerbée

Au style déjà exubérant de la M2 standard, la CS/CSL ajoutera des bas de caisse plus proéminent ainsi qu’un becquet arrière en « queue de canard » semblable à celui de la dernière M4 CSL. Les jantes pourraient gagner un pouce en diamètre pour en afficher 21 à l’avant et 20 à l’arrière, des dimensions proposées en option pour le modèle « de base ». Quelques mesures d’allègement sont à attendre telles qu’une multitude de pièces en CFRP (composite plastique/carbone) : toit, kit aérodynamique, sièges baquets, console centrale… Si la voiture est une CSL, plus radicale qu’une CS, une suppression de la banquette arrière est également à attendre. Cela ne rendra pas la voiture légère pour autant, mais pourrait lui permettre de descendre nettement sous les 1 700 kg.

Une M2 aussi performante qu’une M4

Sous le capot de cette future M2 radicale, le six-cylindres 3.0 biturbo pourrait gagner au moins 20 ch par rapport à la version classique, pour en afficher au minimum 480. La « petite » M se montrerait donc aussi puissante qu’une M4 standard. Suspension et freinage seront retravaillés en conséquence. Sur la M2 actuellement au catalogue, BMW offre le choix entre boîte manuelle et automatique. Rien n’a encore filtré concernant la transmission de la déclinaison à venir. S’il s’agit d’une CS, elle pourrait être équipée de quatre roues motrices, synonymes d’une boîte automatique. Pour en savoir plus, il va falloir patienter encore un moment. Car si les tests de développement de la voiture ont bien commencé, sa présentation officielle ne devrait pas avoir lieu avant 2024 pour un lancement qui pourrait attendre début 2025.

