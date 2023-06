BMW M5 (2024). 730 ch pour la berline et le break hybrides rechargeables ? La future BMW M5 a été photographiée à l’essai camouflée, peu de temps après la présentation de la nouvelle Série 5. Alors que ses lignes se précisent, des informations sur sa puissance émergent. La berline rhybride rechargeables, qui se déclinera en break, pourrait offrir plus de 700 ch.

Par MaxK

Voir les photos La prochaine BMW M5 se prépare pour 2024. Kolesa

BMW vient de commercialiser sa nouvelle génération de Série 5, et peaufine déjà la future M5 qui coiffera la gamme. Le lancement des versions standard et les photos « volées » de prototypes de M5 camouflés, publiées par Stéphan Barral, permettent déjà d’illustrer précisément la prochaine berline très musclée du constructeur bavarois. Sa puissance serait déjà connue.

Media Image Image La sportive pourrait profiter d'une puissance de plus de 700 ch. Stéphan Barral Media Image Image La M5 a été surprise par un chasseur de scoops à l'entrée du circuit du Nürburgring. Stéphan Barral

Une berline qui prend de l’angle

Affichant des arêtes plus marquées que sa devancières, la prochaine BMW M5 reprendra certains attributs esthétiques esquissés sur l’i5 M60 xDrive, et les accentuera. Sa calandre sera ainsi parcourue de doubles lamelles horizontales ; elle devrait être cerclée de noir pour un aspect plus massif. Plus bas, un bouclier largement ajouré est à attendre.

Media Image Image La calandre de la BMW i5 M60 xDrive préfigure celle de la prochaine M5, qui sera ouverte. BMW

Les bas de caisse latéraux, en revanche, devraient être de la même couleur que le reste de la carrosserie pour mettre en exergue la largeur de la voiture entre des ailes élargies. Un spoiler devrait trouver sa place sur le coffre, au-dessus d’un diffuseur comprenant deux doubles sorties d’échappement rondes. Les rétroviseurs BMW M à doubles branches seront évidemment au menu. Dans l’habitacle, on peut s’attendre à trouver des modes d’affichage spécifiques, des sièges sport, une sellerie cuir/Alcantara ainsi que des surpiqûres et autres détails de finition Motorsport, mais l’agencemetn intérieur sera similaire à celui des autres Série 5. Une double dalle incurvée fera toujours face au conducteur.

Media Image Image Les bas de caisse latéraux de la M5 seront vraisemblablement couleur carrosserie. Kolesa

Une berline et un break de 730 ch ?

La M5 reprendra logiquement le groupe motopropulseur hybride rechargeable du XM, combinant un V8 4.4 biturbo à un moteur électrique. Selon le site BMWBlog, généralement bien informé, la puissance combinée de la M5 à venir tournerait autour de 730 ch, soit une centaine de chevaux de plus que la précédente M5 Compétition (625 ch), de quoi compenser le surpoids dû à la batterie. Celle-ci devrait permettre à l’auto de parcourir plus que les 88 km du XM de 653 ch en mode 100 % électrique grâce à une aérodynamique plus favorable. Ce dernier offrant pas moins de 748 ch en version Label Red, une telle puissance est plausible pour une future M5 CS, dont la précédente génération affichait 635 ch

Media Image Image L'instrumentation à double dalle de la nouvelle Série 5 se retrouvera dans la M5. BMW

Comme les M5 type E34 (1992) et E61 (2006), cette prochaine itération (type G60) se déclinera en break Touring. Selon nos informations, la berline entrera en production en juillet 2024 et le break en novembre de la même année.

Media Image Image La précédente BMW M5 (type F90) ne se déclinait pas en break. BMW

Illustrations : Kolesa

