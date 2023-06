BMW M5 Touring (2024). Premières images du break sportif hybride rechargeable BMW confirme en images le développement d’une M5 Touring, break hybride rechargeable très musclé basé sur la nouvelle Série 5. Encore en développement, cette concurrente de la Mercedes-AMG E 63 sera commercialisée en 2024.

Voir les photos La nouvelle BMW M5 Touring se montre pour la première fois, encore camouflée. BMW

Plusieurs mois avant la présentation de la nouvelle BMW Série 5, Frank van Meel, directeur général de BMW M, avait annoncé que sa version sportive M5 serait déclinée en break. Le constructeur allemand le confirme aujourd’hui par voie de communiqué et publie les premières images de la M5 Touring troisième du nom, alors que la dernière phase de test des prototypes de développement s’apprête à se dérouler sur routes ouvertes.

Media Image Image Becquet, diffuseur et quadruple sortie d'échappement caractérisent cette version M. BMW

M5 Touring, une lignée en pointillés

La BMW Série 5 en est à sa huitième génération. La M5 à venir sera la septième, chaque itération de la « 5 » ayant eu droit à sa variante Motorsport depuis l'E28 des années 1980. Mais seules deux générations de M5 ont profité d'une déclinaison Touring jusqu’à présent : l'E34 (1992) et l'E61 (2006). Les Audi RS6 Avant et Mercedes-AMG E 63 vont donc bientôt devoir composer avec une nouvelle rivale sur le segment des breaks familiaux très musclés.

Sous le camouflage du prototype montré par BMW on devine des bas de caisse proéminents, un imposant diffuseur et un becquet de toit. Il s’agit également du premier aperçu officiel de la Série 5 Touring à venir, qui conservera une silhouette traditionnelle avec des montants arrière modérément inclinés pour ne pas sacrifier la praticité sur l’autel du dynamisme. La nouvelle Série 5 Berline étant 10 cm plus longue que sa devancière, il pourrait en être de même pour le break, au profit du volume de chargement.

Media Image Image Ce teaser annonce la Série 5 Touring par la même occasion. BMW Media Image Image un V8 biturbo hybride rechargeable est à attendre sous le capot. BMW

Un break électrifié de 730 ch ?

En même temps que son développement, BMW confirme que la prochaine M5 Touring sera dotée d’une motorisation électrifiée. La firme n’en dit pas plus pour l’instant, mais c’est un V8 biturbo hybride rechargeable semblable à celui du XM que l’on peut s’attendre à retrouver sous le capot, associé à une transmission intégrale via une boîte de vitesses automatique à huit rapports. De sérieuses rumeurs évoquent une puissance de 730 ch. La nouvelle BMW Série 5 Touring doit être présentée au printemps 2024. Selon nos informations, la production des M5 Berline et Touring doit débuter l’été suivant.

Media Image Image La BMW M5 Touring sera lancée en 2024. BMW

