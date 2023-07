BMW Série 1 (2024). Les premières infos sur la nouvelle génération F70 Lancée en 2019, la BMW Série 1 F40 sera renouvelée plus tôt que prévu, à l'été 2024. Design, habitacle, motorisations… les premières infos sur cette nouvelle génération, connue sous le nom de code F70, et rivale éternelle des Audi A3 et Mercedes Classe A.

Voir les photos La carrière de l'actuelle BMW Série 1 (F40) sera écourtée pour laisser place à l'été 2024 à une nouvelle génération, connue sous le nom de code F70. Kolesa.ru

Lancée à l’automne 2019 dans sa troisième génération F40 (la première à traction avant), la BMW Série 1 n'a toujours pas passé par la case restylage contrairement à sa rivale la Mercedes Classe A en 2023 et l'Audi A3 en 2024. Néanmoins, le constructeur munichois travaille en coulisse comme le prouve les prototypes camouflés qui se baladent sur routes ouvertes en Allemagne. Mais, contrairement à ce que l'on pourrait croire, il ne s'agira pas d'un restylage mais d'une nouvelle génération (F70).

Media Image Image Esthétiquement, la future Série 1 devrait peu évoluer. Du moins à l'extérieur. Kolesa.ru

Evolution du style extérieur

Esthétiquement, cette nouvelle génération ressemble davantage à une évolution du modèle actuel qu’une véritable révolution. A voir les premiers prototypes aperçus sur la route, elle devrait reprendre les phares plus effilés de la nouvelle Série 5 et arborer une nouvelle signature lumineuse verticale. La calandre serait moins imposante. A l’arrière, c’est le traitement des feux et la signature lumineuse qui la démarquerait de la génération actuelle.

Un habitacle plus technologique

Media Image Image L'actuelle BMW Série 1 ne date que de 2019, mais l'habitacle a déjà pris un coup de vieux. BMW Media Image Image La planche de bord de la future Série 1 devrait s'inspirer logiquement de celle des X1 et Série 2 Active Tourer. BMW

Dans l'habitacle, on peut affirmer avec certitude que la planche de bord évoluera en profondeur. La nouvelle Série 1 devrait logiquement reprendre la même architecture que les nouveaux X1 et Série 2 Active Tourer, qui se démarque par sa double dalle numérique sans casquette. Dans le monospace de BMW, ces écrans permettent de contrôler toutes les fonctionnalités de la voiture, la quasi-totalité des commandes physiques ayant disparu (même les molettes de climatisation). Logiquement, la nouvelle Série 1 devrait aussi profiter d’un levier de vitesses automatique à bascule et d’un grand rangement au niveau de la console centrale permettant de recharger son smartphone à la verticale.

Une gamme moteurs classique

L’actuelle BMW Série 1 est l’un des rares modèles de son segment à faire l’impasse sur l’électrification. Pourtant, sa plate-forme UKL, qu’elle partage notamment avec les BMW X1-X2, Série 2 Active Tourer et même le Mini Countryman, le permet puisque ces modèles sont proposés en variante hybride rechargeable. Tout comme ses deux principales rivales, les Audi A3 et Mercedes Classe A. Mais rien n'est moins sûr. Selon nos informations, la gamme s'appuiera au lancement sur les moteurs à essence 116, 118, 123 xDrive et M135 xDrive. A noter que si les blocs à essence sont désignés par un "i" derrière le nom de la version, BMW le réservera prochainement aux version électriques. En diesel, on retrouvera les 118d et 120d. Une version électrique i1 est prévue sur l'inédite plate-forme Neue Klasse à partir de l'automne 2027. Quant à la Série 1, elle entrera en production à partir du mois juillet 2024 jusqu'à l'été 2030.

