BMW Série 5 (2023). La rivale de la Mercedes Classe E surprise à nu À moins d’un mois de sa présentation officielle, la nouvelle BMW Série 5 a été photographiée sans camouflage. Son dessin s’annonce conservateur mais modernisé, notamment pour s’accommoder des motorisations électriques de sa variante i5. Sa commercialisation est prévue en octobre 2023.

Par MaxK

Voir les photos La nouvelle BMW Série 5 se dévoile partiellement avant l'heure. DR

Alors que la présentation officielle de la nouvelle BMW Série 5 approche à grands pas, BMW a de plus en plus de mal à conserver secret le détail de ses lignes. Une photo qui semble avoir été prise dans un atelier ou un parking révèle la poupe de la berline dénuée de tout camouflage.

Media Image Image BMW mène les derniers essais de développement de la berline. BMW

Modernité conservatrice

Le cliché confirme que la huitième génération de la routière bavaroise conservera une silhouette tricorps traditionnelle, se démarquant néanmoins de ses devancières par un coffre relativement court à la partie supérieure légèrement inclinée. Les feux arrière horizontaux sont striés de LED parallèles au sol, et le décroché extérieur typique des blocs optiques en L de la marque est très peu marqué. L’image nous laisse également découvrir des poignées de porte affleurantes, ainsi qu’une lunette arrière à la courbure prononcée. La calandre de la nouvelle venue, révélée sur une autre photo, s’annonce imposante sans être exubérante dans ses proportions, conservant une forme horizontale. En termes de style comme de positionnement dans la gamme, la nouvelle Série 5 s’inscrit logiquement entre la Série 3 et la Série 7.

Media Image Image La calandre de la Série 5 conserve une forme horizontale. DR

Deux Série 5 électriques confirmées au lancement

Elle sera la première de sa lignée à être proposée avec des motorisations électriques sous l’appellation i5, en plus des versions 100 % thermiques et hybrides rechargeables. BMW vient de confirmer les variantes i5 M60 xDrive et i5 eDrive40 pour le lancement du modèle, ainsi que la disponibilité d’une suspension adaptative de nouvelle génération promettant « un confort de conduite proche de celui de la BMW Série 7 et l'agilité sportive propre à la BMW Série 3 », selon la marque. La nouvelle BMW Série 5 sera présentée le 24 mai prochain. Elle entrera en production cet été à Dingolfing (Allemagne) et rejoindra les concessions à partir du mois d’octobre.

Media Image Image La Série 5 conserve une silhouette tricorps. BMW Media Image Image La nouvelle Série 5 aura son pendant électrique, nommé i5. BMW

Via Autohome

