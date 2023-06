BMW X1 M35i (2023). Une version musclée pour affronter le Mercedes GLA 35 AMG BMW complète la gamme de son nouveau X1 avec la M35i xDrive. Forte de 300 ch, cette version se place en concurrence directe avec la Mercedes GLA 35 AMG (306 ch). Infos et photos de ce SUV sportif, dont les premières livraisons sont attendues en novembre 2023 sur le marché français.

Par Vincent Foultier

Voir les photos La gamme du BMW X1 est désormais complète avec l'arrivée de la performante version M35i xDrive. La date de sortie est prévue pour novembre 2023. BMW

Dans la famille des SUV BMW badgés M, je demande le X1. Comme ses grands frères, le « petit » SUV allemand reçoit une déclinaison sportive baptisée X1 M35i xDrive. Son moteur à quatre cylindres 2.0 turbo convoque une transmission intégrale et une boîte à double embrayage et sept rapports. Il développe une puissance de 300 ch. Cela n'en fait pas le plus puissant de la gamme, puisque l'iX1 électrique affiche 313 ch grâce à ses deux électromoteurs. Cependant, le X1 M35i xDrive conserve l'avantage sur le plan des performances avec un 0 à 100 km/h abattu en 5,4 s, contre 5,7 s pour le X1 électrique avec le mode Boost activé. Il est également plus rapide avec une vitesse de pointe (limitée électroniquement) à 250 km/h, contre 180 km/h pour son homologue à piles. En revanche, son principal concurrent, la Mercedes GLA 35 AMG, fait encore mieux avec un temps de 5,2 s sur l'exercice du 0 à 100 km/h. Pour mémoire, cette dernière dispose elle aussi d'un quatre-cylindres 2.0 turbo, mais légèrement plus puissant que le bloc BMW (306 ch).

Media Image Image Le X1 M35i abat le 0 à 100 km/h en 5,4 s. BMW

La version M35i xDrive se distingue d'un X1 classique par des réglages châssis spécifiques. Le différentiel mécanique à glissement limité sur l’essieu avant agit sur la stabilité et sur le dynamisme du véhicule dans les courbes. Il permet de réduire la différence de vitesse entre les roues avec un facteur de blocage allant jusqu’à 26 %. Le SUV est équipé de série de la suspension SelectDrive M à commande mécanique pour un meilleur compromis entre confort et dynamisme. La hauteur de caisse a été rabaissée de 15 mm par rapport à celle des versions classiques.

Un style spécifique

La calandre de cette version M est spécifique, avec des doubles haricots de couleur noire et le logo M apposé. BMW Le X1 M35i dispose de jantes de 19 pouces en série. BMW Le BMW X1 M35i se dote de quatre sorties d'échappement. BMW Le becquet au sommet du hayon est spécifique à cette version sportive. BMW Les palettes au volant restent en option sur cette version. BMW

Le X1 M35i xDrive se démarque aussi du reste de la gamme par un look spécifique. La sportivité est au rendez-vous, avec une jupe avant dotée de prises d’air très ouvertes pour contribuer au refroidissement des disques de frein percés de 385 mm à l’avant. Le bouclier avant a été redessiné pour optimiser le flux d’air en direction du moteur. Le badge M est apposé sur la calandre désormais noire. Couleur que l'on retrouve sur les coques de rétroviseur et sur les barres de toit M. De série, le X1 M35i xDrive s’équipe de jantes en alliage M à rayons doubles de 19 pouces. Des jantes de 20 pouces au design exclusif à deux branches figurent sur la liste des options. À l’arrière, le SUV de BMW se muscle avec la présence d’un becquet de toit et de quatre sorties d’échappement d’un diamètre de 80 mm. Elles s’intègrent à un nouveau diffuseur propre à cette version.

Media Image Image L'ambiance est sportive à l'intérieur avec ces connotations rouges et l'utilisation de l'Alcantara. BMW Media Image Image En option, les sièges M Sport dévoilent un logo M éclairé sur les dossiers. BMW

L’ambiance est tout aussi sportive dans l’habitacle, qui accueille des sièges sport en similicuir Sensatec et Alcantara noirs. Le cuir Vernasca avec surpiqûres diamantées peut être commandé en option, tout comme les sièges M Sport dotés d’appuie-tête intégrés et d’un logo M éclairé sur les dossiers. La planche de bord est spécifique aux modèles M. Elle est recouverte d’Alcantara et d’inserts en aluminium. La double dalle numérique, posée sur la planche de bord, totalise près de 21 pouces. Notons également la présence d’éléments particuliers à ce BMW X1 M35i xDrive comme un ciel de toit anthracite, des baguettes de seuil et un pédalier en aluminium. Le volant en cuir M avec palettes au volant demeure en option.

Une longue liste d'équipements sur cette version

Cette déclinaison M35i xDrive du X1 dispose en série de la climatisation automatique bizone, du système de navigation BMW avec nouveau système d'infotainment OS9 ou encore de l’ouverture automatique du hayon. Au plan des aides à la conduite, le X1 M35i xDrive dispose de l’aide au stationnement automatique associée à la caméra de recul, du régulateur de vitesse avec fonction de freinage et du système d’alerte de collision frontale. Le système audio Harman Kardon, le toit panoramique ou encore la caméra à 360 degrés font partie des équipements optionnels. Cette nouvelle déclinaison sportive du X1 n'a pas encore dévoilé ses prix, mais nous savons déjà que les premiers clients Français seront livrés en novembre 2023. Pour mémoire, le prix du GLA 35 AMG débute à 68 950 €.

