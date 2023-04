BMW XM Red Label (2023). Prix, puissance et performances de la série limitée BMW dévoile les prix de l’édition exclusive « Red Label » de son nouveau SUV XM. Limité à 500 exemplaires, le modèle le plus puissant jamais construit par la division Motorsport s’affiche au tarif de 203 000 €. Il sera présenté en première mondiale lors du Salon de Shanghai 2023.

Par Vincent Foultier

Voir les photos Le BMW XM Red Label est une série limitée dont le prix dépasse les 200 000 euros en France. BMW

Trois mois après le lancement du nouveau XM, BMW lève le voile sur une version encore plus puissante de son SUV. Baptisée XM Red Label, cette série limitée à 500 exemplaires développe une puissance de 748 ch. Elle devient le modèle le plus puissant jamais conçu par la division Motorsport. Affiché au tarif de 203 000 €, le XM Red Label est épargné par le malus écologique grâce à sa motorisation hybride rechargeable. Il vient concurrencer les Ferrari Purosangue et Lamborghini Urus, moins puissants mais encore plus chers.

Le prix de la démesure

C'est le SUV le plus puissant de la division Motorsport. BMW De série, le SUV de jantes alliage de 21 pouces. Ces dernières présentent des notes de couleur rouge. BMW Le rouge se retrouve également sur le pourtour de la grille de la calandre... BMW ... ou encore au niveau des rebords des fenêtres. BMW Sous l'écran tactile, une plaque numérotée rappelle la quantité limitée du SUV. BMW

Tous les chiffres qui concernent ce BMW XM sont délirants. De son tarif exorbitant à ses dimensions de paquebot (5,11 m de long, 2 m de large et 1,76 m de haut), en passant par sa puissance, cette série limitée du SUV ne joue pas la carte de la discrétion. Côté moteur justement, cette édition Red Label reprend le V8 du XM « classique » mais gagne 95 ch pour atteindre 585 ch (489 ch pour le XM). Le couple aussi est en hausse. Il gagne 200 Nm pour culminer à 1 000 Nm. Le bloc thermique est toujours associé à un moteur électrique de 197 ch. La puissance est transmise aux quatre roues grâce au système de transmission intégrale M xDrive. Les performances sont logiquement accrues comparé au XM classique. Le 0 à 100 km/h est abattu en 3,8 s (contre 4,3 s) mais la vitesse maximale reste limitée électroniquement à 250 km/h. Cependant, elle peut atteindre 290 km/h en choisissant l’option pack Expérience M. Le BMW XM Red Label dispose d’une batterie d’une capacité de 25,7 kWh. L’autonomie en tout électrique est estimée entre 75 et 83 km selon le cycle WLTP. Côté recharge, le SUV dispose d’un chargeur de 7,4 kW. Il faut compter 4h15 pour passer de 0 à 100 %.

Réglage châssis et éléments design spécifiques

Media Image Image Long de 5,11 m, le BMW XM est l'un des plus gros SUV du marché. BMW

Cette série Red Label se démarque du XM par des réglages spécifiques. Elle dispose notamment de série de la suspension Adaptative M Pro. La présence d’amortisseurs à régulation électronique associée à la stabilisation Active Roll Comfort permet de réduire drastiquement le roulis sur ce SUV de plus de 2,8 tonnes. Côté design, comme son nom l’indique, le XM Red Label reçoit des éléments de couleur rouge sur le pourtour de la grille de calandre, au niveau des rebords des fenêtres, des jantes en alliage de 21’’ et du diffuseur arrière. Les clients peuvent choisir parmi une palette de 50 peintures spéciales, dont certaines sont exclusives à cette série limitée.

Media Image Image L'habitacle est parsemé d'éléments de couleur rouge. BMW Media Image Image Une couleur qui accentue la touche d'exclusivité et de sportivité. BMW

Dans l’habitacle, les grilles d’aération, la partie haute des dossiers, les appuie-têtes ou encore les surpiqûres sur la planche de bord et les sièges sont de couleur rouge. Parmi les autres éléments caractéristiques de cette série limitée, on retrouve un badge XM sous l’écran central ainsi qu’une plaque portant la mention « 1 sur 500 ». En termes d’aides à la conduite, le XM Red Label s’équipe de série du Park Assist Plus ou encore du Live Cockpit Navigation Pro avec système de navigation BMW Maps intégrée. La clé numérique BMW Plus permettant de verrouiller et déverrouiller le véhicule à l’aide de son iPhone fait partie des équipements optionnels.

Première mondiale au Salon de Shanghai 2023

Media Image Image Cette série limitée du XM sera présentée au Salon de Shanghai dès le 18 avril prochain. BMW

Le BMW XM Red Label sera dévoilé en première mondiale lors du Salon de Shanghai, qui se tiendra du 18 au 27 avril prochain. S'il est destiné principalement aux marchés chinois, américain et du Moyen-Orient, le XM Red Label sera également disponible en France. Sa production débutera à l’usine de Spartanburg, aux Etats-Unis, au mois d’août.

