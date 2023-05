Bonus écologique. Un nouveau barème pour favoriser la production française ? Le Gouvernement s’apprêterait à présenter un nouveau système de bonus écologique. Le CO2 émis lors de la production d’une voiture électrique ferait partie des critères d’éligibilité de celle-ci à cette aide à l’achat. Les modèles chinois seraient donc pénalisés, et la production française avantagée.

Par MaxK

Voir les photos Les voitures électriques produites en France pourraient bientôt bénéficier d'un nouveau système de bonus écologique. DR

De plus en plus de constructeurs automobiles chinois font leur entrée sur le marché européen avec des voitures électriques aux tarifs très attractifs. Ce positionnement, qui leur vaut un succès grandissant, est rendu possible par des coûts de production plus faibles en Chine qu’en Europe, de par la richesse naturelle du pays en matières premières, l’avance technologique prise par les industriels locaux, et des conditions de travail souvent pointées du doigt depuis l’Occident. En Europe, où les standards et coûts de production induisent des prix élevés pour les voitures électriques, le secteur automobile se sent de plus en plus menacé par cette concurrence nouvelle.

Media Image Image Les voitures chinoises produites à bas coût sont vendues à bas prix. Etienne Roville

En France, de plus en plus de voix s’élèvent pour réclamer des mesures protectionnistes dans l’attribution du bonus écologique, aide financière à l’achat de voitures électriques attribuable sans autre distinction que leur prix et leur poids. Cela éviterait que les efforts en faveur d’une production locale faiblement carbonée soient sapés par une attractivité tarifaire des voitures chinoises encore accentuée par cette prime, selon ceux qui défendent ce projet. Selon nos confrères du Figaro, le Gouvernement a entendu ces demandes et s’apprête à annoncer un nouveau système de bonus écologique à même de favoriser les véhicules électriques produits en France.

Le CO2 de la production pris en compte ?

Une discrimination dans l’attribution du bonus écologique fondée sur la nationalité des marques serait contraire aux règles de l’OMC (Organisation Mondiale du Commerce). Le Gouvernement aurait trouvé un autre angle pour limiter l’éligibilité des voitures électriques chinoises au bonus, en phase avec la vocation écologique de celui-ci. Les sources de l’énergie utilisée pour produire les voitures en question feraient partie des conditions de son allocation. Car il est un autre point sur lequel la Chine fait figure de mauvaise élève : l’immense majorité de sa production énergétique est d’origine fossile ; plus de 60 % de son électricité provient de centrales à charbon. Autrement dit, ses voitures électriques « zéro émission » à l’échappement sortent d’usine avec une lourde empreinte carbone due à leurs conditions de fabrication. Notons au passage que certains constructeurs occidentaux comme Dacia ou Tesla vendent en Europe des voitures électriques produites en Chine.

Media Image Image La Dacia Spring, électrique la moins chère du marché français, est produite en Chine. Dacia

Avec le nouveau bonus attendu, dont la mise en place pourrait se révéler très complexe, les voitures produites avec une électricité d’origine nucléaire ou renouvelable seraient donc avantagées sur le marché français. Plus de 75 % de l’électricité produite par EDF vient du nucléaire, devant l’hydraulique (environ 9 %) et les autres énergies renouvelables (environ 6 %).

La voiture nucléaire, une spécialité française ?

Même au sein de l’Europe, la France est l’un des pays où la production d’électricité émet le moins de dioxyde de carbone. Le groupe Renault produira bientôt les R4, R5, Scénic mais aussi Alpine A290 et Crossover GT électriques dans l’Hexagone, après la Zoe (qui s’arrêtera en 2024) et la Mégane E-Tech. Du côté de Stellantis, ce sont les DS 3 E-Tense et Opel Mokka Electric qui sont construits en France, de même que certains utilitaires à batterie et leurs dérivés « tourisme » en attendant les Peugeot e-308, e-408 et e-3008.

Media Image Image Après la Zoe, Renault va multiplier le nombre de modèles électriques produits en France. Renault Media Image Image Les prochaines Peugeot électriques seront assemblées en France, à commencer par l'e-308. Peugeot

Un bonus écologique protectionniste pourrait donc permettre aux géants automobiles nationaux d’investir plus sereinement dans leurs outils de production français même si, paradoxalement, ceux-ci offrent de nouvelles opportunités commerciales aux entreprises chinoises, à l’image de l’usine de batteries d’Envision intégrée au pôle ElectriCity de Renault. Et il pourrait ne s’agir que d’un bref répit. Car la Chine, qui s’est fixé comme objectif d’attendre la neutralité carbone en 2060 (dix ans plus tard que l’UE), prévoit notamment de de multiplier les centrales nucléaires dans ce but, un choix stratégique que fait également la France via la mise en chantier de six nouveaux EPR d’ici 2027. La planète ne se portera que mieux d’une réduction drastique des émissions de CO 2 , néanmoins ces choix stratégiques rendront de plus en plus prégnante la question des risques et déchets nucléaires. L’annonce du Gouvernement serait prévue pour ce jeudi 11 mai.

