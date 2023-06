Bonus-malus écologique 2024. Qu’est-ce qui va changer ? Dans le cadre du projet de loi « industrie verte », le Gouvernement envisage de déplafonner les malus écologiques, de durcir la taxe sur le poids, et de réserver le bonus aux voitures électriques produites en Europe. Bruno le Maire, ministre de l’Economie, a détaillé ces propositions.

Par MaxK

Voir les photos Le Gouvernement envisage de limiter le bonus et de durcir les malus en 2024. Cédric Lecocq

Le Gouvernement prépare son projet de loi « industrie verte », annoncé le 16 mai 2023 dernier par le Président de la République, à son examen par le Parlement. Ce dossier lourd de 19 articles, relatif à la décarbonation de l’industrie française, s’appuie notamment sur un crédit d’impôt en faveur de projets industriels qui doivent permettre à la France d’opérer sa transition écologique tout en renforçant sa compétitivité économique. Parmi les nombreuses sources de financement envisagées pour ce crédit figurent de nouvelles règles d’attribution du bonus et du malus écologiques lors de l’achat de voitures neuves.

Un bonus dépendant du CO2 de la production

Devant la Commission des affaires économiques du Sénat, Bruno le Maire, ministre de l’Economie, a confirmé la promesse d’Emmanuel Macron de mettre en place des critères d’allocation du bonus écologique à même de favoriser les véhicules produits en Europe. Il est parti d’un double constat. « Le bonus électrique représente 1,2 milliard d’euros. (...) 40 % de ce bonus va vers les usines chinoises. (…) Le contribuable français n’a pas vocation à financer le développement des usines chinoises », a d’abord déclaré le ministre. Et de souligner : « Entre un véhicule électrique produit en France et un véhicule électrique produit en Chine, le véhicule électrique produit en Chine émet 46 % de CO2 en plus à la production. (…) Tous les efforts que nous faisons pour réduire nos émissions de CO2 sur le territoire national sont plus que compensés par l’importation de CO2 venu d’autres pays extérieurs à l’Union Européenne. »

Media Image Image Les voitures électriques produites en Chine pourraient ne plus être éligibles au bonus écologique. MG

C’est pourquoi le projet de loi prévoit de « conditionner le bonus écologique à l’empreinte environnementale des véhicules électriques », selon les termes officiels. « Il y a une chose qui n’est pas possible en Europe (en raison de la réglementation, NDLR), c’est de privilégier le contenu européen. (…) Nous avons donc choisi la voie normative, qui consiste à fixer des exigences environnementales suffisamment fortes pour que les aides soient de facto réservées aux véhicules produits en France ou en Europe dans des conditions environnementales plus satisfaisantes que les véhicules produits en Chine », dixit Bruno Le Maire. « Nous voulons, je ne le cache pas, utiliser toutes les normes environnementales pour valoriser, protéger, défendre notre industrie nationale », a-t-il insisté. En effet, alors que la Chine tire plus de 60 % de son électricité de centrales à charbon, 90 % de l’électricité française est d’origine nucléaire ou renouvelable, donc peu carbonée. Derrière les mots, le plus complexe à mettre en place sera probablement les modalités de contrôle du CO2 émis pour la production de voitures assemblées à l’autre bout du monde.

Media Image Image Les voitures produites en France seraient avantagées par ce nouveau bonus. Renault

Des malus déplafonnés ?

Bruno le Maire c’est également exprimé sur une possible évolution du malus au poids. Actuellement, la TMOM (taxe sur la masse en ordre de marche), calculée d’après la masse du véhicule selon la norme CE, s’élève à 10 €/kg au-delà de 1 800 kg. Elle se cumule avec le malus sur le CO2, mais la somme des deux taxes ne peut excéder 50 000 € ou 50 % du prix du véhicule. Ce plafonnement pourrait être supprimé, et le poids minimum d’application de la TMOM abaissé. « Nous proposons d’abaisser le seuil à 1,7 ou 1,6 tonne. Nous proposons de mettre fin au plafonnement du malus automobile à 50 % de la valeur du véhicule, là aussi pour financer ce crédit d’impôt », a-t-il fait savoir.

Media Image Image Le plafond des malus écologiques pourrait être supprimé. Mercedes

Les véhicules électriques, actuellement exonérés de la TMOM, pourraient en écoper à partir d’un seuil de masse plus élevé du fait du poids de leurs batteries. Les hybrides rechargeables, également exemptés aujourd’hui s’ils revendiquent plus de 50 km d’autonomie électrique en cycle urbain WLTP (donc presque tous), pourraient aussi être concernés. Contrairement aux précédentes évolutions des bonus et malus écologiques entérinés par des décrets, ces propositions seront débattues à l’Assemblée nationale et au Sénat dans le cadre de leur projet de loi au cours des prochains mois.

Media Image Image Abaissée à 1,6 t, la taxe sur le poids toucherait des modèles moins luxueux qu'actuellement, comme certaines versions du Volkswagen Tiguan. Volkswagen

