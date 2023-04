Bugatti Bolide (2023). L’hypercar W16 définitive se révèle davantage Bugatti est à pied d’œuvre pour mettre au point la Bolide, hypercar à moteur W16 réservée à la piste. Alors que les 40 exemplaires prévus sont déjà réservés, le constructeur teste son prototype sur circuit et en révèle de nouvelles informations.

Par MaxK

Voir les photos Bugatti teste la Bolide sur circuit pour sa mise au point. Bugatti

Bugatti a entamé une nouvelle phase d’essais de développement de la Bolide, et dévoile à cette occasion quelques nouvelles images et informations concernant sa voiture la plus extrême à ce jour. Annoncé en 2020 avec un concept-car, ce coupé réservé à la piste sera produit à 40 exemplaires et marquera, au même titre que le modèle routier W16 Mistral, la fin du moteur à seize cylindres introduit sous le capot de la Veyron en 2005.

Media Image Image La concept de la Bugatti Bolide fut présenté il y a trois ans déjà. Bugatti

Bolide, la Bugatti sans limites

Outre son moteur, la Bugatti Bolide reprend aussi l’architecture de la Chiron, châssis comme transmission. Mais chaque élément a été revu pour s’affranchir de toutes les contraintes relatives à une utilisation sur route ou en compétition. Le W16 8.0 quadriturbo développe 1 600 ch, comme à bord de la W16 Mistral par exemple, mais il a fait l’objet d’optimisations spécifiques (régime maximal plus élevé, culbuteurs en titane imprimés en 3D…). Il n’est toutefois plus question des 1 850 ch développés avec un carburant de compétition (octane 110), évoqués en 2020. A cette époque, Bugatti annonçait un poids de 1 240 kg à sec. Le modèle final pèse finalement 210 kg de plus, ce qui n’enlève rien à sa fiche technique spectaculaire puisque le rapport poids/puissance demeure inférieur à 1. La transmission s’opère toujours aux quatre roues via une boîte à double embrayage comptant sept rapports. Le système de refroidissement a été revu.

Media Image Image La base technique de la Bugatti Chiron connaît ici son utilisation la plus extrême. Bugatti

Du carbone jusqu’au bout des moyeux

Non content d’être libéré de plus de 500 kg par rapport à une Chiron, le châssis a été rigidifié de toutes parts. La carrosserie est resserrée au maximum autour du cockpit, chaque panneau ayant une fonction aérodynamique. Derrière les jantes de 18 pouces, les disques de freins de 390 mm de diamètre sont entièrement faits de fibre de carbone, contrairement aux éléments composites carbone/céramique des Bugatti de route. Par conséquent, ils nécessitent une mise en température plus élevée et plus rapide pour fonctionner de manière optimale. Des étriers spécialement conçus à cet effet ont donc été installés. Pour protéger les jantes de la chaleur ainsi générée, des caches en carbone ont été ajoutés.

Media Image Image Le carbone est omniprésent. Bugatti Media Image Image Les feux en croix font référence aux adhésifs utilisés en course par le passé. Bugatti

Une hypercar taillée pour le Mans

Les pneus lisses de la Bugatti Bolide sont fournis par Michelin, et ceux utilisés sur le train arrière sont les mêmes que les gommes qui équipent les hypercars de course LMDh du championnat du monde d’endurance WEC selon Bugatti. Cette précision n’est peut-être pas anodine. En 2020 déjà, la firme de Molsheim indiquait que la Bolide répondait aux normes de sécurité de la FIA et qu’elle était théoriquement capable de signer un chrono record de 3’07″10 sur le circuit des 24 Heures du Mans. Par ailleurs, la Bugatti Type 57 "tank" victorieuse de la course en 1937 est une inspiration revendiquée par la marque pour la Bolide. De là à imaginer une participation de Bugatti à la classique mancelle en 2024, année de livraison annoncée des premières Bolide, il n’y a qu’un pas que nous ne franchirons pas encore. Le prix de la plus sauvage des Bugatti a été fixé à 4 millions d’euros hors taxes, et tous les exemplaires prévus ont été réservés.

Media Image Image La Bugatti 57 a inspiré la Bolide selon le constructeur. Bugatti Media Image Image La Bugatti Bolide passe progressivement du concept à la (petite) série. Bugatti

