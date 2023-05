BYD Dolphin (2023). A bord de la compacte électrique chinoise Parmi la salve de nouveautés que BYD s’apprête à lancer en France en 2023, il y a la Dolphin. Derrière ce nom d’inspiration océane se cache une compacte électrique au look à part, rivale des MG4 et VW ID.3. Nous avons pu l'analyser en détails et faire un tout petit tour à son volant.

Par Nicolas Valeano

Voir les photos Découvrez la nouvelle BYD Dolphin, une compacte électrique chinoise qui sera lancée en fin d'année. DR

Build Your Dreams : BYD est un acronyme qui consacre un certain lyrisme ("contruisez vos rêves"), mais la marque chinoise est surtout parfaitement pragmatique. C'est un géant, devenu numéro 2 mondial des voitures électriques (900 000 modèles produits en 2022) et de la fourniture des batteries. BYD s’attaque désormais au marché européen et pour cela, aux côtés de ses SUV et berlines Atto 3, Han, Tan et Seal, elle propose un modèle appelé à venir concurrencer les Renault Mégane E-Tech, Volkswagen ID.3 et autres Kia Niro et MG4. Il s’agit de la Dolphin*, une compacte de 4,29 m de longueur pour une hauteur de 1,57 m. Elle affiche une face avant un peu étrange avec une calandre noire et une signature lumineuse en ellipse, qui semble vouloir donner l’impression d’esquisser un sourire mais sans vraiment y parvenir...

Media Image Image La partie arrière de la Dolphin affiche Build Your Dreams en toutes lettres. DR

Ses lignes douces, presque monocorps ne laissent pas deviner son gabarit réel. Les petites roues de 16 pouces lui donnent une allure un peu gauche, qu’un pli en forme de flèche géante commençant au niveau de la porte avant cherche à dynamiser son profil. La silhouette est soulignée à l’arrière par la ligne de fenêtre continue englobant le hayon et une ligne de feux LEDs s’entrecroisant, assez réussie. Une inspiration commune avec le récent SUV Smart #1. Sept combinaisons de couleurs extérieures, dont certaines bicolores, sont au programme.

Habitacle à géométrie variable

Dans l’habitacle, l’ambiance bicolore peut être perçue, au choix, comme originale ou trop excentrique. C'est aussi le cas de certains détails, à l’image des poignées des portes censées évoquer des nageoires de dauphin. Les commandes rotatives de transmission sont intégrées dans un cylindre où sont regroupés les boutons des différentes fonctions de base (modes de conduite, feux de détresse, dégivrage...). Au milieu de la planche de bord trône l’écran rotatif de 12,8’’ typique de BYD, qui donne le choix entre une orientation verticale ou horizontale, d’une pichenette sur le bouton au volant ou celui sur l’écran. Un petit écran d’instrumentation derrière le volant, rappelant la VW ID.3, complète l’affichage des informations. Dessous, la console centrale haute regorge de rangements. La qualité de l’ensemble est assez rassurante. La marque chinoise soigne ses réalisations.

La planche de bord bicolore de la Dolphin semble de bonne facture. Elle intègre des rangements pratiques. DR À côté des commandes d'aides à la conduite, un bouton permet de faire tourner automatiquement l'écran central d'info-divertissement. DR Il est positionné au choix de manière horizontal... DR ... l'écran central peut aussi être orienté verticalement. DR Un petit écran dédié à l'instrumentation est placé derrière le volant. DR Les imposants sièges intégraux combinent maintien et confort. DR

L’empattement a été fixé à 2,70 m pour privilégier le volume intérieur. Pourtant, l’espace dévolu aux passagers arrière est correct, sans plus, loin de ce que propose une ID.3 ou une MG4. Les massifs sièges baquets avant, revêtus de faux cuir, n’aident pas à la sensation d’espace perçu depuis l’arrière. Heureusement, un toit ouvrant panoramique peut aider à donner plus de lumière dans cet habitacle jouant les contrastes de couleurs. Au total, 20 espaces de rangements y sont disséminés, tandis que le coffre affiche un volume modeste de 345 litres à 1 310 litres.

Media Image Image L'espace à l'arrière est correct, mais certains font mieux dans la catégorie des compactes électriques comme la MG4. DR Media Image Image Avec juste 345 litres, le coffre est dans la moyenne basse de ce qu'on trouve chez la concurrence. DR

Une fiche technique au cœur du marché

La Dolphin est construite sur la même E-Platform 3.0 étrennée par l’Atto 3, mais les quelques tours de roues que nous avons pu effectuer sur circuit à son volant, dans des courbes moyennes définies par des plots, nous ont donné l’impression d’une meilleure maîtrise des mouvements de caisse et d’un comportement plus efficace. L’Atto 3 est elle aussi forte de 204 ch et 290 Nm, mais elle est plus lourde d’une centaine de kilos, selon les ingénieurs de BYD présents lors de cette présentation. Elles partagent aussi le moteur synchrone à aimant permanent BYD 8-en-1 qui intègre l'unité de commande, le système de gestion de la batterie, l'unité de distribution d'énergie, le contrôleur de moteur, la transmission et le chargeur embarqué, avec au total, une efficacité de 89 %. Cette traction peut accélérer à 100 km/h en 7 s et sa vitesse est limitée à 160 km/h.

Media Image Image La position de conduite est confortable et facile à trouver au volant de la Dolphin. DR Media Image Image Avec 150 kW (204 ch), la BYD Dolphin offre des performances très correctes. DR

Notre Dolphin était un modèle de pré-production répondant à la définition européenne, qui est différente de celle des modèles réservés au marché domestique. Ainsi avons-nous droit à une suspension McPherson avant et multibras arrière, tandis que la Dolphin chinoise reçoit une simple barre de torsion à l’arrière. Par ailleurs, sa batterie n’est que de 40 kWh au lieu de 60 kWh pour l’Europe (une version 40 kWh pourrait rejoindre le catalogue ici plus tard). Il s’agit d’une batterie LFP de type Blade, garantie 8 ans, qui a permis de donner à la Dolphin une homologation WLTP à 427 km d’autonomie. Il lui faut 29 minutes pour repasser de 30 à 80 % avec sa recharge DC de 88 kW, et un accord avec le réseau Shell Recharge permet d’économiser une quinzaine de centimes par kWh. Une pompe à chaleur l’équipe en série, pour assurer de bonnes performances énergétiques même en cas de météo difficile. Enfin, le chargeur AC embarqué est annoncé à 11 kW. Une fonction V2L de 3,3 kW permet de recharger aussi des appareils externes.

Disponible à la rentrée 2023

Les commandes pour la Dolphin seront ouvertes au 3e trimestre et les premières livraisons sont attendues après la rentrée 2023. La Dolphin sera proposée en deux niveaux de finition, mais ses équipements précis pour notre marché et surtout, ses tarifs ne sont pas connus à ce jour. Mais le SUV Atto 3 étant proposé à partir de 43 690 €, sur la même base et avec les mêmes caractéristiques techniques, on peut espérer un tarif un peu inférieur pour la Dolphin d'entrée de gamme. Elle pourrait dépasser de peu les 40 000 €, auxquels il faut penser à retrancher le bonus écologique de 5 000 €. Parmi la longue liste d’équipements d’aide à la conduite, notons la conduite semi-autonome sur autoroute et la vision à 360° pour les manœuvres. Assurément, la Dolphin est pensée pour cocher toutes les cases afin d’arriver au niveau des principales références du marché.

Media Image Image Un capteur RFID dans le rétroviseur permet d'accéder à l'auto avec une carte dédiée. DR Media Image Image Les feux arrière avec des lignes de LEDs entremêlées ont un design soigné. DR

Fiche technique BYD Dolphin Dimensions et poids Longueur 4,29 m Largeur sans rétroviseurs 1,77 m Hauteur 1,57 m Empattement 2,70 m Volume du coffre 345/1 310 l Poids à vide NC Puissance et performances Type de moteur Synchrone à aimant permanent Puissance 204 ch Couple 310 Nm Transmission aux roues avant Boîte de vitesses 1 rapport 0 à 100 km/h 7 s Vitesse maximale 160 km/h Batterie, autonomie et consommation Type de batterie BYD Blade (LFP) Capacité brute - utile de la batterie 60 kWh net Puissance du chargeur AC - DC 11 - 88 kW Consommation mixte WLTP NC Autonomie mixte WLTP 427 km Temps de charge de 30 à 80 % Prise domestique 8 A NC Borne AC 11 kW NC Borne DC > 100 kW 29 min Bonus et garantie Bonus 2023 NC Puissance fiscale NC Garantie voiture NC Garantie batterie 8 ans Pays de production Chine

*Dauphin en anglais

