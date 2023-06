BYD Dolphin (2023). Infos et prix de la compacte électrique concurrente de la MG4 BYD prépare le lancement de sa Dolphin en France. Cette concurrente de la MG4 va débarquer sur le marché des berlines compactes électriques avec des tarifs agressifs. Son ticket d’entrée de gamme s’affiche à 28 990 €, hors bonus écologique. Les premières livraisons débuteront à la rentrée.

Par Vincent Foultier

Voir les photos La BYD Dolphin s'affiche à un tarif d'entrée de gamme plus accessible que la MG4. DR

Le deuxième producteur de véhicules électriques au monde, BYD, espère bouleverser le marché européen avec ses nouveautés. L'une des mieux adaptées à nos contrées sera la Dolphin, une compacte de 4,29 m de long qui devrait attirer la clientèle par ses tarifs agressifs. La nouvelle venue est proposée dans quatre finitions et est accessible à partir de 28 990 €, hors bonus écologique, soit 1 000 € de moins que sa concurrente MG4. De quoi inquiéter les Renault Mégane E-Tech, Volkswagen ID.3 et autres Peugeot e-308, toutes nettement plus onéreuses que ces deux chinoises. La Dolphin rejoint au catalogue BYD les Atto 3, Han, Tan et Seal, aux prix nettement plus élevés. Le carnet de commandes ouvrira cet été et les premières livraisons sont attendues pour le quatrième trimestre 2023.

Prix de la gamme BYD Dolphin

Media Image Image La berline compacte est proposée dans quatre finitions : Active, Boost, Confort et Design. DR Media Image Image La planche de bord présente un écran tactile central capable de pivoter. DR

Cette compacte électrique s’équipe d’un moteur de 204 ch, comme la BYD Atto 3... ou les MG4 haut de gamme. Il est ici installé à l'avant et associé à une batterie lithium-fer-phosphate (LFP) de 60 kWh. Cet accumulateur est produit directement par la marque selon une technologie brevetée, baptisée Blade. Il offre à la Dolphin une autonomie de 427 km selon le cycle WLTP, soit un peu moins que les 450 km de la MG4 en version 64 kWh. L’entrée de gamme de la berline électrique débute avec la finition Active. Le haut de gamme baptisé Design atteint 35 990 €, comme sur la concurrente MG. La dotation d’équipements par finition n’a pas encore été communiquée mais on sait que la Dolphin est livrée de série avec le freinage automatique d’urgence, l’avertisseur de collision avant et arrière, l’alerte de sortie de voie ou encore l’aide au maintien dans la voie. D’autres assistances seront également proposées à la clientèle comme le régulateur de vitesse adaptatif, la caméra 360°, l’avertisseur d’angles morts ou encore la lecture des panneaux. La Dolphin sera disponible dans sept teintes différentes.

Prix en euros Active Boost Confort Design 150 kW (204 ch) - 60 kWh 28 990 29 990 33 990 35 990

