Carburant. Les particuliers ont-ils le droit d'en vendre ?

Par Gatien-Hugo Riposseau

La pénurie de carburant touche le territoire de manière très inégale. Car si un peu moins de 6 % des stations-service sont actuellement en rupture partielle dans l'Hexagone, certaines zones comme la région parisienne sont encore très impactées. Les difficultés d'approvisionnement qui en résultent font les affaires de certains qui ont pris le parti de faire commerce d'essence, de gazole ou de superéthanol-E85 à des tarifs très variables. Si la législation n'envisage pas spécifiquement le cas des particuliers vendeurs de carburants, des textes de portée plus générale encadrent cependant l'exercice de cette activité.

Des ventes à tous les prix et par tous moyens

Les particuliers qui vendent aujourd'hui du carburant utilisent tous les canaux modernes de propagande pour atteindre leur clientèle potentielle. De nombreuses petites annonces fleurissent sur les réseaux sociaux ou sur les sites d'annonce en ligne. Allexx, une application suisse à destination du grand public dédiée à la revente de carburant a même été créée à la fin de l'année 2021. Le 31 mars dernier, leboncoin a pris la décision d'interdire la vente d'essence sur sa plateforme pour éviter des comportements spéculatifs contestables et une une surenchère tarifaire sur un bien indispensable à de nombreux Français.

Media Image Image Leboncoin a décidé d'interdire la vente d'essence sur sa plateforme depuis le 31 mars 2023. DR Media Image Image Tous les carburants sont concernés, y compris le superéthanol-E85 ici vendu aux prix de 9 € les 10 litres. DR

Car les annonces en tout genre publiées sur la toile mentionnent des prix allant d'un à plus de cinq euros le litre sans que l'origine des fluides ne puisse d'ailleurs être vérifiée. Les plus aguerris à ce nouveau commerce ont même mis en place une véritable logistique pour assurer des livraisons à leurs clients à toutes heures ou presque, tels des pompistes ambulants.

Un vide juridique ?

Aucun texte n'interdit formellement la vente de carburants par les particuliers que ce soit dans le Code pénal, le Code de commerce ou même le Code des douanes. Si le carburant n'est pas une marchandise soumise à monopole d'État comme le tabac par exemple, il est cependant taxé au titre de la Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE). Lorsque les particuliers achètent du carburant dans les stations-service,ce dernier a déjà supporté la TICPE qui est exigible lors de sa mise sur le marché. Dans cette perspective, le fait de revendre ce type d'énergie ne constitue en soi pas une fraude.

Media Image Image Aucun texte législatif ou règlementaire ne régit le cas particulier de la vente de carburants par les particuliers. CQF-avocat de Pixabay

Ceci étant, le fait que la loi n'édicte pas d'interdiction de principe ne signifie pas pour autant que cette activité est nécessairement légale dans toutes les situations.

Des ventes ponctuelles tolérées... mais un commerce strictement règlementé

Interrogée par L'argus, l'administration des douanes a confirmé que les particuliers ayant acquis du carburant auprès des stations-service ont « le droit de réaliser des ventes ponctuelles » tout en rappelant toutefois que « l’achat pour revente de carburant constitue un acte de commerce au sens de l'article L. 110-1 du Code de commerce ». Et c'est sur ce point que la loi fixe des limites en encadrant les pratiques visant à créer une activité lucrative en dehors de toute déclaration. Si aucun seuil n'a été communiqué par l'administration des douanes, cette dernière a cependant déclaré que « la répétition de ces ventes de carburants pourrait permettre de reconnaître la qualité de commerçant au particulier se livrant à de telles ventes, dès lors que les volumes vendus et les bénéfices dégagés sont suffisamment importants.»

Media Image Image Si la vente ponctuelle de carburants est tolérée pour les particuliers, ceux qui en font véritablement commerce doivent déclarer leur activité et respecter les obligations notamment édictées par le Code des douanes. DR

Dès lors que le particulier vendant du carburant aquiert la qualité de commerçant en raison de l'importance de son activité, il devient un opérateur économique qui doit se soumettre aux obligations imposées par l’administration des douanes dans ce secteur. Il est alors notamment tenu de déclarer son activité et d'opter pour l’un des statuts prévus par la loi. Une situation qui n'a rien d'inédit, certains « profiteurs de crise » faisant état de plusieurs centaines d'euros de bénéfice réalisés chaque jour en livrant du carburant aux quatre coins des régions les plus touchées par la pénurie.

Des sanctions douanières variables

Le fait pour un opérateur de ne pas déclarer son activité de vente d'énergie constitue une infraction réprimée par le Code des douanes. Les sanctions encourues varient en fonction des conséquences fiscales induites par ce manquement. Si ce défaut de déclaration n’a entraîné la perte d'aucune taxe, cela constitue une contravention douanière de première classe passible d'une amende comprise entre 300 et 3 000 €. Si ce manquement a entraîné ou est susceptible d’entraîner une perte fiscale, alors il sera relevé une contravention douanière de deuxième classe. Dans ce cas, le montant de l’amende encourue est compris entre une et deux fois le montant des droits et taxes éludés ou compromis.

Media Image Image En plus des amendes douanières encourues au titre de son activité commerciale non déclarée, le contrevenant risque notamment un redressement fiscal au titre des revenus issus de la vente de carburants. DR

Sans compter que ce type de pénalité financière des douanes s'accompagne inévitablement d'un signalement au Fisc qui a vocation à redresser le contrevenant au titre de ses revenus pour y inclure les bénéfices ainsi réalisés. L'URSSAF fera de même pour déterminer le montant des cotisations à acquitter sur les revenus occultes de cette petite entreprise dont l'existence a opportunément été révélée à l'administration.

