Carburants. Comment les prix de l’essence, du gazole et du GPL ont évolué en 10 ans Lorsqu’on fait le plein de sa voiture, les tarifs du carburants peuvent sembler toujours plus élevés. Cette impression est-elle justifiée ? Les chiffres publiés par le Gouvernement montrent que la tendance n’a pas toujours été à la hausse en dix ans, même si 2022 a battu des records d’inflation.

Voir les photos De quelle manière les prix des principaux carburants ont-ils évolué entre 2011 et 2022 ? C'est ce que révèle un rapport du ministère de la transition énergétique sur les produits pétroliers. DR

Qu’on soit un petit ou un gros rouleur, faire le plein de carburant n’est jamais agréable. Décor peu séduisant, propreté rarement irréprochable, attente éventuelle à la caisse, odeurs incommodantes… les raisons de faire la grimace ne manquent déjà pas. Mais c’est surtout la facture finale qui a tendance à provoquer le courroux des automobilistes. Il est cependant parfois nécessaire de prendre un peu de recul. Les tarifs des carburants varient tous les jours, avec de fortes disparités d’une station-service à une autre. Se baser sur sa seule expérience pour tenter d’en tirer des généralités est donc un exercice risqué. En revanche, le rapport publié par le ministère de la transition énergétique sur le « prix des produits pétroliers en 2022 » comporte bien une évolution du tarif de l’essence, du gazole ou encore du GPL sur tout le territoire, à l’échelle de toute une année et sur la dernière décennie. De quoi en tirer de précieux enseignements. Seul manque à l’appel le superéthanol E85, encore assez marginal malgré sa forte progression.

Des prix en baisse de 2012 à 2016

Media Image Image L'évolution du prix TTC des carburants entre 2011 et 2022 en euros courants (sans tenir compte de l'inflation). DR

Cette analyse montre bien que le coût des principaux carburants n’a pas augmenté de manière linéaire entre 2011 et 2022. Bien au contraire : avant la forte inflation de 2022, il y a plutôt eu des hauts et des bas. Si les tarifs ont bien grimpé entre 2011 et 2012, ils ont ensuite diminué progressivement jusqu’en 2016. Le prix du pétrole brut importé en France a suivi une courbe assez similaire. La tonne d’équivalent pétrole (TEP), valeur de référence, est en effet passé de 588 à 639 € entre 2011 et 2012, avant de descendre peu à peu jusqu’à 291 € en 2016. Elle a ensuite entamé une remontée assez forte en 2017 et 2018, qui s’est répercutée aussi bien sur le sans plomb que sur le gazole à la pompe. Notez que le SP95-E10 est seulement pris en compte ici depuis 2013, ce qui perturbe un peu les comparaisons. Dans les stations-service, il tend à remplacer de plus en plus le SP95 classique, dont il se distingue par son taux d’éthanol allant jusqu’à 10 % et sa fiscalité plus avantageuse. L'évolution doit aussi être pondérée car les prix sont ici donnés en euros courants, sans tenir compte de l'inflation.

Une année 2020 hors normes

Media Image Image Cette station-service abandonnée depuis longtemps affiche des tarifs aujourd'hui révolus, même si on a pu s'en rapprocher en 2020 lors des confinements. L'argus

2019 a ensuite été marquée par une stabilité quasi parfaite, avant que la pandémie de Covid-19 ne vienne tout chambouler en 2020. Sous l’effet des restrictions de circulation, le cours du pétrole s’est alors effondré. La tonne d’équivalent pétrole s’échangeait à 288 €, soit 300 € de moins qu’en 2011. La diminution du prix des carburants à la pompe a été moins spectaculaire que celle du baril, mais cela n’a pas empêché le gazole et le sans plomb d’atteindre des prix encore plus bas qu’en 2011. Le litre de gazole est tombé à 1,26 € en moyenne, et celui de sans plomb 95-E10 à 1,34 €. Ce répit n’aura toutefois guère profité aux automobilistes, sommées de rester autant que possible chez eux cette année-là pour limiter la propagation de l'épidémie.

Le gazole dépasse l’essence en 2022

Media Image Image Les remises accordées par TotalEnergies comme par le gouvernement ont permis de limiter un peu l'inflation du prix des carburants en 2022... même si elle est restée très prononcée. TotalEnergies

Dès 2021, la tonne d’équivalent pétrole a atteint des niveaux supérieurs à ceux pratiqués en 2019, tout comme les tarifs du sans-plomb. Hormis le gaz de pétrole liquéfié (GPL), qui est demeuré assez constant depuis 2018 et qui représente de faibles volumes, seul le gazole est resté moins cher en 2021 qu’en 2019. Mais c’est lui qui a subi le plus gros coup de massue juste après, en 2022, à la suite de la guerre en Ukraine. L’an dernier, pour la première fois, le diesel est même devenu plus onéreux que l’essence : 1,85 €/l au lieu de 1,77 €/l pour le SP95-E10. Seul le SP98, moins grand public, s’est montré encore plus coûteux, pour un petit centime. La rupture des relations avec la Russie est la principale explication de cette inversion de situation. Jusqu’à cette crise diplomatique, ce pays fournissait en effet près de 25 % du gazole déjà raffiné vendu en France.L’inflation aurait cependant pu être encore plus forte l’année dernière si deux aides bien différentes n’avaient pas permis de limiter la casse. La première n’aura pas concerné tout le monde, puisqu’elle s’appliquait seulement dans les stations TotalEnergies. En revanche, la deuxième a pris la forme d’une ristourne généralisée accordée par le gouvernement, qui a grimpé jusqu’à 25 centimes par litre hors TVA entre le 1er septembre et le 15 novembre.

Des taxes en hausse surtout sur le gazole

Media Image Image Longtemps avantagé fiscalement par rapport au sans plomb, le gazole est aujourd'hui beaucoup moins favorisé. TotalEnergies Media Image Image Le GPL garde des prix très bas et très constants avec l'aide de taxes réduites, mais peu d'automobilistes en profitent. Adrien Cortesi

Ces différents coups de pouce ont aujourd’hui disparu, ce qui pouvait laisser craindre de nouveaux records en 2023. Mais depuis le début de l’année, les tarifs ont heureusement eu plutôt tendance à baisser. Cette générosité de l’Etat en 2022 ne fait cependant pas oublier que les taxes représentent plus de la moitié du coût des carburants à la pompe, et que la tendance n’est pas vraiment à la diminution. En particulier pour le gazole, qui a perdu progressivement une bonne partie de l’avantage fiscal dont il a longtemps disposé en France par rapport au sans plomb, même si la crise des gilets jaunes, fin 2018, est venue mettre en pause ce mouvement de rattrapage. En 2011, les différentes taxes constituaient ainsi « seulement » 49,3 % du tarif pour un litre de diesel, au lieu de 59,4 % en 2011. Dans le même temps, la proportion est passée de 57,3 % à 61,2 % sur le SP95 classique, soit une variation bien plus faible. Quant au GPL, il s'est contenté de 16,5 % de taxes en 2021, ce qui explique son tarif très bas. Un avantage qui ne profite qu’à une minorité d’automobilistes, car seuls Dacia et Renault proposent encore des modèles neufs compatibles sans conversion.

Media Image Image Sur l'essence comme sur le diesel, les taxes représentent aujourd'hui au moins la moitié du tarif d'un litre de carburant. Adrien Cortesi

