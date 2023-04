Carburants synthétiques. Stellantis fait des tests sur 28 familles de moteurs Même si le sujet des carburants synthétiques a fait beaucoup parler de lui pour les véhicules neufs, l’enjeu majeur de cette technologie est ailleurs. Après BMW ou Toyota, c’est désormais le groupe Stellantis qui voit dans cette solution le moyen idéal pour rendre le parc actuel plus propre.

Johann Leblanc Par

Voir les photos Le groupe Stellantis a annoncé tester la compatibilité des carburants de synthèse, ou e-fuels, avec 28 familles de moteur. Il y voit une bonne solution pour rendre le parc actuel plus propre. Porsche

Remplacer tout le parc automobile actuel par des véhicules électriques ? Même si certaines associations environnementales bien connues en rêveraient, c’est tout simplement irréaliste. Bien après l’interdiction des moteurs thermiques, qui est prévue en 2035 en Europe (avec quelques dérogations à la marge), des voitures essence ou diesel vont encore continuer à rouler pendant de nombreuses années. En France, l’âge moyen du parc est, en effet, supérieur à dix ans, et il est encore plus élevé dans certains pays au niveau de vie plus modeste. Mais alors, comment faire pour rendre ces millions de véhicules déjà fabriqués plus propres ? L’une des solutions qui revient le plus souvent, c’est celle des carburants synthétiques, alias e-fuels en anglais. Toyota s’était, par exemple, récemment positionné sur ce point en annonçant un partenariat avec le géant pétrolier Exxon Mobil pour aider au développement de cette technologie encore balbutiante. Le japonais est désormais rejoint par le groupe Stellantis, qui affirme être sur le point de finaliser un test de la compatibilité de ces carburants sans pétroles sur pas moins de 28 familles de moteur.

Un programme à l’échelle mondiale

Media Image Image D'après nos informations, le programme de tests mis en place par Stellantis concerne aussi sa branche américaine, donc des productions parfois inconnues chez nous comme les gammes Dodge et Chrysler récentes. Dodge Media Image Image Le groupe voudrait employer ces carburants de synthèse pour réduire les émissions de CO2 des véhicules produits depuis l'avènement de la norme antipollution Euro 6 en 2014, à l'image de cette ancienne Peugeot 308. Argus

Ce chiffre très élevé témoigne d’une diversité mécanique aujourd’hui oubliée. D’après nos informations, il s’agit ici d’un programme mondial, qui inclut aussi la branche nord-américaine du groupe, avec des marques disparues chez nous comme Chrysler ou Dodge. Mais l’entreprise issue de la fusion entre Fiat-Chrysler et PSA Peugeot-Citroën insiste malgré tout sur le Vieux Continent, en mentionnant spécifiquement les « 28 millions de véhicules fabriqués en Europe depuis 2014 » . Une année qui correspond au début de l’entrée en vigueur de la norme antipollution Euro 6. En outre, ces tests ont porté aussi bien sur des moteurs essence que sur des diesels. Le protocole ne visait pas seulement à valider les rejets polluants. L’impact sur la puissance, sur la capacité de démarrage ou sur la fiabilité aurait notamment été vérifié. D’après Stellantis, ces carburants de substitution pourraient « réduire de 400 millions de tonnes les émissions de CO 2 en Europe entre 2025 et 2050 » . Pour cela, le pétrole habituellement utilisé est remplacé par un substitut chimique obtenu en capturant justement du CO 2 dans l’atmosphère. De l’électricité est également nécessaire à la production.

Un projet aux contours encore vagues

Media Image Image Souvent critique sur le virage imposé vers le tout électrique, le patron de Stellantis Carlos Tavares se pose désormais en défenseur des e-fuels. Mais il ne plaide pas pour leur utilisation sur des voitures neuves, contrairement à Porsche ou Ferrari. Stellantis

Cela ne détourne toutefois pas le groupe de son objectif de vendre uniquement des véhicules électriques en Europe dès 2030, soit cinq ans avant les échéances prévus par les pouvoirs politiques. Comme évoqué en préambule, ce nouveau programme se destine seulement au parc existant, contrairement à celui que Porsche a mis en place dans le même domaine.

En nous assurant de la comptabilité des moteurs Stellantis avec les carburants eFuels, nous proposons à nos clients un nouvel outil de lutte contre le réchauffement climatique, avec un impact potentiel à très court terme, a affirmé Carlos Tavares. Cette action s’inscrit dans la continuité de notre engagement d’atteindre la neutralité carbone d’ici 2038.

L’entreprise franco-italo-américaine se montre par ailleurs beaucoup moins précise que Porsche sur les contours de ses projets. Elle ne communique, par exemple, pas encore son partenaire pour la fourniture et le développement de ses carburants de synthèse. Une technologie qui est souvent confondue avec les biocarburants comme l'éthanol, mais qui se montre bien plus complexe à mettre en place. Elle ne se trouve pas à la pompe pour le moment et doit encore faire ses preuves avant de pouvoir débuter sa commercialisation.

Une technologie difficile à démocratiser

La quantité importante d’électricité que la production de ces « efuels » nécessite devra notamment être obtenue en utilisant des énergies renouvelables. Pas question d'employer du charbon ou du pétrole s’ils veulent vraiment contribuer à la réduction des émissions de CO 2 . Cela a poussé Porsche et ses associés à implanter une usine-pilote au Chili, où le climat et la faible densité de population permettent d’obtenir de l’énergie éolienne abondante et pas trop chère. Mais en dépit de ces « vents favorables », la marque allemande vise au mieux un objectif de 2 dollars hors taxes à l’horizon 2030 pour son e-fuel. Cela reste bien plus cher que les équivalents pétroliers.

Media Image Image Porsche est le constructeur le plus avancé et le plus actif dans le domaine des carburants de synthèse. L'un de ses objectifs est toutefois de sauver son icône, la 911, associée depuis toujours au thermique. DR Media Image Image Porsche s'est associé à des partenaires pour lancer cette usine-pilote au Chili. Un pays très favorable pour ce projet grâce à son climat venteux et sa population assez clairsemée. Porsche

L’autre bémol majeur provient du nombre de barils qu’il sera possible de fabriquer chaque année. Porsche est quasiment le seul à avoir donné des chiffres, et ils seront bien trop faibles pour pouvoir subvenir aux besoins des 28 millions de véhicules évoqués par Stellantis. Sans même parler des centaines de millions d’autres qui continueront à rouler. De nombreuses autres usines seront donc indispensables si ces carburants de synthèse veulent pouvoir alimenter autre chose que quelques sportives haut de gamme comme la 911. Mais cela augmentera aussi la quantité d’électricité d’origine renouvelable qu’il faudra produire, et le Chili ne pourra pas accueillir toutes ces infrastructures. Même si ces carburants de synthèse sont très intéressants sur le papier, il reste donc encore bien du chemin à parcourir avant d’espérer les voir se démocratiser.

Tags