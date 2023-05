Caterham électrique (2026). Son designer français nous en livre quelques secrets Anthony Jannarelly, designer français cofondateur de la marque qui porte son nom, est le nouveau chef du design de Caterham. Il travaille sur un modèle 100 % électrique qui viendra épauler la Seven, et révèle à L’argus les premiers détails sur ce projet.

Voir les photos Caterham développe un modèle inédit, 100 % électrique. Caterham

En avril 2021, Caterham fut racheté par le consortium japonais VT Holdings, dont le patron Kazuho Takahashi est aussi familier des bureaux que des cockpits de voitures de course. Cette nouvelle maison mère a entamé une restructuration du petit constructeur britannique, qui se déroule à un rythme soutenu. Toujours articulée autour de l’unique Seven, la gamme a été revue, notamment pour l’Europe continentale, avec l’arrivée de nouvelles versions telles que la 170 et la 340. La direction générale de la marque a été confiée à Bob Laishley, qui avait précédemment dirigé chez Nissan le développement des GT-R et Z ainsi que l’arrivée de Nismo (Nissan Motorsport) dans le domaine des voitures de route. Chez Caterham, il a la lourde tâche de mener à bien le lancement d’un modèle 100 % électrique. Les lignes de celui-ci seront l’œuvre d’une autre nouvelle recrue : le Français Anthony Jannarelly. Nommé chef du design chez Caterham en septembre 2022, ce dernier a fait parler de lui ces dernières années à travers la marque à son nom qu’il a fondée, et avec laquelle il a commercialisé le roadster néo-rétro Design-1. Il nous révèle aujourd’hui quelques détails sur la mise en forme(s) du renouveau de Caterham.

Media Image Image Anthony Jannarelly est le nouveau chef du design de Caterham. Caterham

La Seven d’une part, l’électrique de l’autre

Le premier point que notre interlocuteur tient à souligner, c’est que la prochaine Caterham ne remplacera pas la Seven, et qu’il ne s’agira pas d’une Seven électrique. « Nous créons une nouvelle gamme. Il ne s’agit pas de redessiner la Seven, qui n’a pas besoin d’un restylage car la forme suit la fonction et tout est réduit à l’essentiel », insiste-t-il, lui-même propriétaire d’une Seven bien avant son arrivée chez Caterham. Le projet de voiture électrique découle du souhait de Kazuho Takahashi de développer la marque. « Quelqu’un qui achète une Caterham, c’est quelqu’un d’un peu spécial. La voiture doit représenter cette approche. », dixit Jannarelly. Et de poursuivre :

Mon travail de designer avec le prochain modèle, c’est de faire en sorte qu’un amateur de Caterham retrouve la philosophie de la marque, tout en élargissant la clientèle grâce à un produit différent. C’est un challenge.

Media Image Image La Seven est le seul modèle de la gamme Caterham. Caterham Media Image Image Produite par Caterham depuis 1973, la Seven a peu évolué depuis ses débuts sous la marque Lotus en 1957. Caterham

Le design de l’auto est parti d’une feuille blanche, la firme de Dartford ayant fait table rase de ses projets antérieurs tels que le concept AeroSeven de 2013 ou la collaboration avortée avec Alpine durant le développement de l’actuelle A110. Sur le plan du design, tout est à construire pour donner une petite sœur à la Seven née Lotus en 1957. Le responsable du style le dit :

L'ADN stylistique de Caterham est à créer.

A quoi ressemblera la Caterham électrique ?

Electrique ou non, toute Caterham doit rester fidèle à certains principes selon le designer en chef. « Notre leitmotiv, c’est toujours la légèreté, la simplicité et le plaisir de conduire. Nous évitons les gadgets et les fioritures pour aller à l’essentiel, et nous voulons faire la voiture la plus légère possible. »

Atteindre cette légèreté avec une batterie est un défi.

L’homme garde le mystère sur l’apparence de la voiture comme sur sa fiche technique, et ne livre que quelques indices laissant libre court à l’imagination. « Ce sera une voiture assez fine, aux lignes fluides, avec une carrosserie au plus proche des roues », annonce-t-il. Récemment Bob Laishley avait indiqué à nos confrères britanniques d’Autocar : « Elle aura une carrosserie enveloppante à six panneaux en aluminium ou en fibre de carbone : deux seuils, deux portes, et des ouvrants intégraux à l’avant et à l’arrière. Elle sera plus jolie et plus moderne qu’une Seven - des éléments distinctifs importants – et peut-être qu’elle aura un toit. » La voiture reposera sur un châssis maison.

Media Image Image La Caterham AeroSeven, annoncée avec un concept en 2013, ne fut jamais commercialisée. Caterham

Difficile de ne pas imaginer un style néo-rétro, compte tenu du positionnement de Caterham autant que du CV d’Anthony Jannarelly. Sa Design-1, née comme un projet personnel, tranche avec les supercars agressives qu’il avait précédemment signées pour le constructeur dubaïote W Motors. Les courbes de ce roadster à moteur V6 central de moins d’une tonne sont inspirée par les voitures de course du passé. Il nous confie :

Avec la Design-1, je voulais déjà combiner la précision de conduite d’une Caterham avec le glamour des années 1960.

Ou comment marquer des points durant son entretien d'embauche, tout comme le fait que sa France natale est l’un des principaux marchés de Caterham.

Media Image Image La Jannarelly Design-1, sportive minimaliste au look néo-rétro. Jannarelly Automotive

Un concept-car dès 2023

La Caterham électrique sera préfigurée par un concept-car dont la présentation est attendue cette année, dans le cadre des festivités relatives au 50ème anniversaire de la marque. Le développement technique et la fabrication du véhicule ont été confiés à Italdesign, prestigieux studio transalpin fondé par Giorgetto Giugiaro en 1968 et évoluant depuis 2010 dans le giron du groupe Volkswagen, avec une certaine liberté. Rappelant que son nouveau patron vient de chez Nissan, Jannarelly explique :

L’idée est de montrer que Caterham est sérieux, en s’entourant des meilleurs.

« Tout en conservant notre identité d’artisans, nous y intégrons l’expertise et l’expérience acquises auprès de grands constructeurs. Même pour un concept-car, nous allons loin dans l’étude de faisabilité afin que le projet que l’on présente soit réaliste. » Et de promettre : « Le concept sera présenté dans les mois qui arrivent. C’est pour bientôt. » Quant à la commercialisation du modèle de série, Kazuho Takahashi a fait savoir qu’il la voudrait pour 2026.

Media Image Image Bob Laishley, nouveau directeur général de Caterham, était responsable des sportives récentes de Nissan. Caterham

Du côté de la marque Jannarelly, créée en 2015, initialement installée à Dubaï et particulièrement discrète au cours des trois dernières années, de nouvelles choses se préparent et c’est en France que cela se trame. Rendez-vous bientôt pour en savoir plus.

Media Image Image Caterham vient de déplacer son siège vers une nouvelle usine, toujours à Dartford en Angleterre. Caterham

