Ce prototype Hyundai e-Corner révolutionne les stationnements Hyundai démontre les capacités de son système e-Corner pour les manœuvres de stationnement comme dans la circulation. Déplacement en crabe, demi-tour sur place ou encore évitement en diagonale sont rendus possibles par ce système qui permet aux quatre roues de braquer jusqu’à 90°.

Par MaxK

Voir les photos Hyundai montre comment son système e-Corner peut faciliter les manœuvres. Hyundai Mobis

En janvier dernier, Hyundai présentait au CES 2023 une Ioniq 5 dont les quatre roues pouvaient pivoter jusqu’à 90°, de quoi ouvrir de nouvelles possibilités de manœuvres telles qu’un déplacement latéral « en crabe » ou un demi-tour par rotation du véhicule sur lui-même. Le constructeur fait aujourd’hui la démonstration de ces capacités nouvelles en conditions réelles, dans l’enceinte de son centre d’essais de Seosan (Corée du Sud) mais aussi sur les routes environnantes.

Quatre roues contrôlées indépendamment

Le système de Hyundai repose sur le module e-Corner adjoint à chaque roue. Ce dispositif est développé par la filiale Mobis du groupe asiatique dédiée au développement de technologies de mobilité. Il comprend un moteur, un amortisseur, un système de direction ainsi qu’un système de freinage, tous électriques. En l’absence de liaison mécanique vers l’habitacle, puisque seuls quelques câbles sont nécessaires pour les commandes, la place dégagée offre l’amplitude nécessaire au braquage important des roues. La compacité de l’ensemble rend l’e-Corner compatible avec des modèles thermiques aussi bien qu’électrique selon Hyundai.

Media Image Image Le module e-Corner, entièrement électrique, se montre très compact. Hyundai Mobis

Les manœuvres entièrement repensées

Le déplacement « en crabe » facilite grandement le stationnement dans une configuration qui nécessite traditionnellement un créneau. Pour se garer en marche avant en bataille ou en épi, le mode « pivot », qui fait tourner les roues arrière à 45° dans des directions opposées, peut se révéler bien utile. La configuration «zero turn » applique ce procédé aux quatre roues et permet à l’auto de pivoter à 180 ° dans un minimum d’espace. Enfin, la « conduite en diagonale », déjà proposée par Hummer, peut faciliter certaines manœuvres d’insertion ou d’évitement dans la circulation.

Plus besoin de créneau, il suffit de se placer à côté de l'emplacement choisi. Hyundai Mobis La voiture peut pivoter par l'arrière... Hyundai Mobis ...ou sur elle-même. Hyundai Mobis Les déplacements en diagonale peuvent être utiles dans la circulation. Hyundai Mobis

Hyundai Mobis dit développer avant tout ce système pour des véhicules à usages spécifiques dotés de conduite autonome (navettes, transport…), et l’on remarque que quelques modifications ont du être apportées à la Ioniq 5 qui sert de prototype. Sa garde au sol a été rehaussée, son empattement allongé et les roues débordent légèrement des ailes. Mais l’idée d’une arrivée de l’e-Corner sur des voitures de série, à l’heure où le stationnement semi-autonome se répand déjà, pourrait en séduire plus d’un.

