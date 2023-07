Ceinture de sécurité. Il y a 50 ans, elle devenait obligatoire hors agglomération Boucler sa ceinture de sécurité : ce petit geste vital paraît aujourd’hui machinal pour la plupart des automobilistes. Mais le port de cet équipement n’est devenu obligatoire en France qu’il y a 50 ans, uniquement aux places avant et hors agglomération dans un premier temps.

Voir les photos L'obligation du port de la ceinture de sécurité en France fête son cinquantième anniversaire le 1er juillet 2023. Mais au départ, la règle comportait de nombreuses exceptions. Wilfrid Veris

Plus de 18 000 : c’est le nombre de personnes qui ont perdu la vie sur les routes françaises en 1972. Cette terrible hécatombe a poussé le gouvernement de l’époque à fonder le Comité Interministériel de la sécurité routière. Un organisme qui a permis de mettre rapidement en place des solutions, accueillies avec plus ou moins d’enthousiasme. Le 1er juillet 1973, il y a cinquante ans, la vitesse a ainsi été limitée à 100 km/h sur l’ensemble du territoire, hors autoroute, « avec toutefois une dérogation pour dépassement », précisait le numéro de L’argus de l’automobile et des locomotions paru le 5 juillet. Deux autres mesures de sécurité routière ont également été prises à destination des motards. L’âge minimal des candidats au permis A est passé de 16 ans à 18 ans, alors que le casque est devenu obligatoire. Mais pour les automobilistes, c’est le port d’un autre équipement qui a commencé à être requis à cette date : la ceinture de sécurité. Il faudra toutefois encore attendre bien longtemps avant qu’elle soit imposée sur tout type de véhicule, de routes et à toutes les places.

De nombreuses exceptions au départ

Media Image Image C'est seulement en 1990 que le port de la ceinture de sécurité est devenu requis aux places arrière. Volvo

Dans un premier temps, le Code de la Route ne prévoyait en effet cette obligation que pour « les conducteurs et les occupants des places latérales avant des voitures particulières circulant hors agglomération. » D’après L’argus de l’automobile du 21 juin 1973, cette décision répondait à une certaine logique.

Afin qu’une telle obligation soit respectée d’une façon satisfaisante dès son entrée en usage, il est nécessaire que son champ d’application concerne un domaine où le taux actuel de port est déjà significatif, expliquait L'argus. Il en résulte la nécessité de ne retenir, en un premier temps, que les véhicules hors agglomération où le taux de port est actuellement de 28 % et nettement supérieur à celui constaté en ville.

Il faudra patienter jusqu'en 1979 pour que cette règle s’applique réellement à tous les réseaux, et même jusqu’en 1990 pour qu’elle concerne aussi les passagers arrière. Au départ, le nombre de véhicules touchés par la mesure restait également restreint. Beaucoup d’entre eux ne proposaient aucun moyen de s’attacher. Cette obligation se limitait donc aux modèles « mis en circulation pour la première fois en circulation à partir du 1er avril 1970 » , puisque c’est à partir de cette date que les constructeurs ont été contraints d’installer des ceintures de sécurité trois points aux places avant.

Media Image Image Les mesures du Comité Interministériel de la sécurité routière, dont l'obligation du port de la ceinture, faisaient la une de L’argus de l’automobile et des locomotions le 21 juin 1973. L'argus

Une règle pas toujours respectée

Cette importante modification du Code de la route a d'emblée porté ses fruits. Dès 1974, on a dénombré 3 500 morts de moins sur les routes françaises. Impossible de savoir avec précision quelle part de cette baisse peut être attribuée à la seule ceinture de sécurité. Mais L’argus de l’automobile du 21 juin 1973 avait évoqué des gains de vie humaines attendus « de l’ordre de 850 tués, dans l’hypothèse d’un respect étendu. » Le journal s’était montré par ailleurs plutôt positif à l’égard de cette mesure, même s’il déplorait que « la commodité d’emploi [des ceintures de l’époque] laisse parfois à désirer » . Au fil des années, cet équipement de sécurité va heureusement gagner aussi bien en confort qu’en efficacité, grâce à l’arrivée d’enrouleurs, de réglages en hauteur ou encore de prétensionneurs.

Media Image Image Les premières ceintures de sécurité n'étaient pas forcément très pratiques, comme l'illustre bien cette Peugeot 504. Clément Choulot Media Image Image Bon nombre de voitures actuelles sont capables de resserrer la ceinture lorsqu'elles détectent qu'un risque de collision est imminent. Volvo

Aujourd’hui, malgré la multiplication des airbags ou des aides à la conduite électroniques,cette précieuse lanière de tissu demeure toujours aussi indispensable. Elle est la seule à pouvoir vous éviter une éjection violente de l’habitacle qui pourrait s’avérer fatale. Mais chaque année, d’après la Sécurité Routière, environ 350 personnes continuent de perdre la vie « parce qu'elles n’avaient pas ou mal attaché leur ceinture de sécurité. » D’après le baromètre BVA 2022 sur « Les Français et la sécurité routière », 28,8 % des conducteurs avouent d’ailleurs qu'il leur arrive de ne pas mettre la ceinture en ville ou lors de courts trajets. Un chiffre qui frise même les 30 % pour les passagers arrière. Le cinquantième anniversaire de cette obligation s’accompagne donc aussi d’une nouvelle campagne de prévention, afin de tenter de convaincre les derniers réfractaires d’adopter enfin ce « geste réflexe » sur tous les parcours, même les plus courts.

