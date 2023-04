Ces 10 voitures qui ont sauvé leur marque de la faillite Renault, Peugeot, Citroën, Volkswagen… ces constructeurs auraient pu déposer la clé sous la porte après avoir frôlé la faillite. Un désastre qui a pu être évité grâce à l’arrivée de modèles salvateurs. Voici 10 voitures qui ont sauvé leur marque.

Par Vincent Foultier

Saviez-vous que des constructeurs comme Renault, Peugeot, Volkswagen ou même Porsche ont manqué de disparaître du paysage automobile au cours de leur existence ? Comme toute entreprise, ces marques ont connu des périodes délicates dans leur histoire. Frappées par différentes crises, elles ont été au bord de la faillite. Il a fallu s’en remettre au talent des ingénieurs et designers, mais également à la chance et au destin pour inverser la tendance. Retour en image sur dix modèles qui ont sauvé leur marque.

Des véritables héros pour ces constructeurs

Ils se nomment 205, R19, BX et plus récemment Cayenne, Fiat 500 et Qashqai : ces modèles ont permis à leur marque de sortir la tête de l’eau. Dans les années 1970 et 1980, certains constructeurs étaient au plus mal à cause de différentes crises ou de rachats compliqués. A une époque où la production chute chez toutes les marques, Renault est particulièrement touchée. Le constructeur devra attendre l’arrivée de la R19 en 1988 pour redorer son blason. Chez le concurrent Peugeot, la situation financière devient difficile après le rachat de Citröen et Simca. La marque au Lion pourra compter sur la concrétisation du projet M24, qui donnera naissance à la 205 en 1983, pour repartir de l’avant. La crise n’épargne personne, pas même les marques premiums. Dans les années 1990, Porsche doit se battre pour sortir de la tourmente. Ce n'est réellement qu'en 2002 que le constructeur allemand voit ses efforts porter leurs fruits avec l’entrée fracassante du Cayenne sur un marché en plein essor, celui des SUV. Selon vous, quel sera le prochain modèle qui sauvera son constructeur ?

