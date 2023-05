Ces constructeurs qui ont déjà abandonné la boîte manuelle en France Longtemps reine du marché français, la boîte manuelle a du plomb dans l’aile. Plus de 25 marques ont même déjà renoncé à proposer ce type de transmission, pour des raisons variées. D’Alfa Romeo à Volvo en passant par Ferrari, Jeep ou Mercedes, L’argus décrypte cette tendance lourde.

Johann Leblanc Par

Voir les photos Plus de 25 marques ont déjà renoncé à la boîte manuelle en France. L'argus a cherché à décrypter cette tendance lourde. DR

Pour les adeptes de boîtes manuelles, les temps sont difficiles. En France, ce type de transmission ne cesse de perdre du terrain. Entre 2019 et 2022, d’après les chiffres de notre partenaire NGC-Data®, sa part de marché en neuf a chuté de 60 % des immatriculations environ à moins de 33 %. Les versions automatiques représentent ainsi désormais près de deux tiers des ventes ! Le désintérêt des acheteurs n’est toutefois pas la seule explication. Dans bien des cas, les constructeurs automobiles ne leur laissent tout simplement pas le choix. L’argus a fait ses calculs et dénombre plus de 25 marques qui ont renoncé à la pédale d’embrayage et à la grille en H dans l’Hexagone. Certaines n’ont même jamais proposé cette possibilité, en raison d’une gamme tournée vers le 100 % électrique.

Media Image Image Les boites manuelles ne représentent plus qu'environ 30 % des ventes de véhicules en France. DR

Pour d’autres encore, cet abandon paraît logique et remonte parfois à des temps immémoriaux. Difficile de se rappeller d’une Rolls-Royce ou d’une Bentley sans boîte automatique ! Mais il y a aussi des constructeurs qui ont renoncé à la transmission manuelle bien plus récemment, et de manière parfois plus surprenante. Alfa Romeo, Jeep ou encore Mini sont par exemple dans ce cas. Explications.

L’électrification accélère la tendance

Media Image Image L'hybridation légère un peu particulière choisie par Jeep n'est pas compatible avec une boîte manuelle. Jeep

Effectuée à un rythme toujours plus soutenue, l’électrification du marché automobile n’est pas étrangère à cette situation. Parmi la myriade de solutions techniques adoptées, seule l’hybridation légère est en effet aujourd’hui compatible avec une boîte en H. Tout en présentant elle-aussi des exceptions. Chez Jeep, Alfa Romeo ou Fiat, le moteur électrique est intégré à une transmission à double embrayage fournie par Getrag. Celui lui permet d’entraîner seul les roues dans certaines phases de conduite à basse vitesse, comme en manœuvre. Une différence de taille avec la plupart des autres hybridations légères, hormis celle que les Peugeot 3008 et 5008 Hybrid s’apprêtent à adopter. Mais en contrepartie, il n’est plus possible d’imaginer conserver une boîte manuelle. L’annonce de l’arrêt des Jeep 100 % thermiques en Europe a donc aussi condamné la possibilité de passer les rapports « à l’ancienne » .

Media Image Image Comme toutes les marques à la gamme 100 % électrique, Tesla ne propose pas la moindre transmission mécanique. SP/Tesla Media Image Image Toyota travaille sur un projet de boîte manuelle destinée aux modèles électriques, dont la remplaçante de la Lexus LFA pourrait bénéficier. Matthieu Meheust

Pour les hybridations plus lourdes ou rechargeables sur secteur, la question se pose encore moins. Elles sont toutes construites autour d’une transmission automatique. Même topo pour les motorisations 100 % électriques, hormis sur certains véhicules rétrofit comme la Peugeot 504 Coupé de l’entreprise française Retrofuture. Les américains Tesla et Fisker n’offrent donc aucune boîte manuelle, tout comme les chinois Byd ou Seres. Sans oublier Smart, qui a abandonné le thermique depuis 2020. Des brevets déposés récemment par Toyota pourraient toutefois changer la donne. Ils ont en effet montré que la marque japonaise et sa filiale Lexus envisagent des modèles sportifs hybrides et électriques dotés d’une grille en H et d’une pédale d’embrayage. Reste à savoir si ces projets iront bien jusqu’au stade de la production.

Les marques sportives en guise de pionnières

Media Image Image Intelligemment baptisée F1, la boîte robotisée optionnelle de la Ferrari F355 a été une vraie révolution à la fin des années 1990. Ferrari

L’électrification est de toute façon loin d’être la seule responsable. Ce sont avant tout les énormes progrès accomplis par les transmissions automatiques depuis une vingtaine d’années qui ont su convaincre de plus en plus d’automobilistes. L’époque des boîtes à convertisseur lentes, à trois ou quatre rapports seulement et qui engendraient une forte surconsommation, est en effet révolue depuis longtemps. Aujourd’hui, se passer d’embrayage peut souvent être synonyme de performances en hausse et d'appétit en baisse. De manière un peu paradoxale, certaines marques sportives, comme Ferrari ou Lamborghini, ont ainsi été parmi les premières à renoncer au « bon vieux levier » . La Ferrari F355 peut être considérée comme le précurseur de ce mouvement. Dès 1997, elle a proposé une boîte robotisée, baptisée F1. Même si la technologie n’avait rien à voir avec la transmission séquentielle des monoplaces de Formule 1, les palettes au volant permettaient de faire le lien avec la discipline-reine du sport automobile.

La California est loin d'être la Ferrari la plus appréciée de l'histoire, mais c'est la dernière à avoir reçu une manuelle. DR La commande de la boîte double embrayage de la récente 296 GTB/GTS évoque la grille en H en aluminium des ancienne Ferrari. DR La Lamborghini Gallardo pouvait encore recevoir des boîtes manuelles, contrairement à sa remplaçante, l'Huracan. DR Chez Maserati, la première génération de coupé Granturismo, apparue en 2008, se dispensait déjà de toute grille en H. Maserati

De nombreux clients ont ainsi apprécié cette possibilité de « se prendre pour Michaël Schumacher » , tout comme la facilité de conduite apportée. Le premier clou était planté. L’arrivée des unités à double embrayage, beaucoup plus rapides et douces que leurs devancières à simple embrayage, va porter le coup de grâce à la boîte manuelle. Lancé en 2008, le coupé-cabriolet California sera le dernier modèle Ferrari à recevoir la fameuse grille en aluminium, et seuls trois clients dans le monde auraient choisi cet équipement ! De quoi faire de ces raretés de véritables collectors susceptibles aujourd’hui de se revendre à prix d’or. Maserati a imité son compatriote à peu près à la même période, avec l’arrivée de la première Granturismo, et Lamborghini a suivi quelques années plus tard, après l’arrêt des Gallardo et Murcielago.

Media Image Image La Bugatti Veyron a choisi dès ses débuts une boîte double embrayage, technologie chère à son propriétaire, le groupe Volkswagen. Clément Choulot Media Image Image Contrairement à son illustre aïeule, la deuxième génération d'Alpine A110 se dispense de tout levier entre les sièges. Alpine

De leur côté, pour leur résurrection après une mise en sommeil plus ou moins longue, Alpine, McLaren ou encore Bugatti ont tous choisi d’imposer la transmission à double embrayage. Seule Chevrolet vendue chez nous, la dernière Corvette est dans le même cas. En revanche, Aston Martin a bien tenté récemment de proposer un levier « à l’ancienne » sur sa Vantage. Un ancien patron de la marque, Andy Palmer, avait même affirmé qu’il voulait que le constructeur soit « le dernier dans le monde à offrir des sportives à boîte manuelle. » Mais son successeur Tobias Moer n’a pas voulu respecter cet engagement, jugé à la fois coûteux et inutile. Depuis sa mise à jour, fin 2022, la Vantage n'existe donc plus qu'avec deux pédales. Parmi les grands labels sportifs, seuls Porsche et Lotus restent ainsi fidèles à la grille en H. Une situation qui risque de ne pas durer longtemps pour la marque anglaise, puisque son passage au 100 % électrique sur toute la gamme est déjà programmé pour bientôt.

Media Image Image Sur l'actuelle Aston Martin Vantage, la boîte manuelle n'aura été proposée qu'entre fin 2019 et fin 2022. Clément Choulot

Le luxe préfère l’automatisme

Il existe un secteur dans lequel la conversion à l’automatisme peut sembler encore plus inéluctable : celui du luxe. Nous avons d’ailleurs déjà évoqué l’exemple des Bentley et Rolls-Royce, qu’on imagine difficilement avec une boîte mécanique aujourd’hui. Chez Mercedes, il aura cependant fallu attendre le restylage des Classe A et Classe B, début 2023, pour voir la grille en H disparaître. Jaguar, Land Rover, Alfa Romeo ou encore Volvo ont également gardé une telle offre jusqu’à des temps finalement très récents. Tandis qu’Audi et BMW continuent encore à le faire, même s’ils limitent désormais ce choix à leurs modèles et versions les plus abordables.

Media Image Image Rolls-Royce n'a pas attendu l'arrivée de son premier modèle 100 % électrique, la Spectre, pour tourner le dos à la boîte manuelle. L'automatisme s'est vite imposé comme une évidence pour la marque. DR Media Image Image Chez Mercedes, les transmissions automatiques sont également privilégiées depuis longtemps, y compris sur les modèles badgés AMG. Mais l'abandon total de la pédale d'embrayage en France demeure assez récent. L'argus

Le cas de Mini est pour sa part un peu particulier. La marque britannique, détenue par BMW, continue de proposer des versions manuelles sur de nombreux marchés européens, comme l’Allemagne ou la Grande-Bretagne. Mais elle avait dû les supprimer du catalogue pendant de longs mois à cause du conflit en Ukraine, un pays dans lequel se trouvait l’usine de son fournisseur de faisceaux électriques. Aujourd’hui, malgré une situation qui est revenue à la normale, la branche française de Mini a choisi de garder une gamme 100 % dépourvu de pédale d’embrayage. Elle explique en effet que la transmission mécanique représentait déjà moins de 20 % des ventes du constructeur avant l’éclatement de cette crise. Voilà qui confirme bien que l’hexagone n’est absolument plus le pays réfractaire aux boîtes automatiques qu’il a longtemps été !

Media Image Image Chez Mini, la fin de la boîte manuelle est lié aussi bien à des contraintes extérieures qu'à la baisse de la demande. Un retour n'est toutefois pas exclu. Thomas Antoine/Ace Team

La liste des marques sans boîte manuelle en France

Alfa Romeo

Alpine

Aston Martin

Bentley

Bugatti

Byd

Cadillac

Chevrolet

Ferrari

Fisker

Ineos

Jaguar

Jeep

Lamborghini

Land Rover

Lexus

Maserati

McLaren

Mercedes

Mini

Rolls-Royce

Smart

Seres

Subaru

Tesla

Volvo

