Ces séries spéciales qui portent le nom d’un pilote de course Loeb, Alonso, Schumacher... plusieurs grands pilotes automobiles ont donné leur nom à des voitures vendues dans le cadre d’une série spéciale. Tour d’horizon de ses modèles chez Citroën, Alpine, Renault ou encore Fiat dont certains sont devenus des collectors.

Avoir une voiture qui porte son nom, c’est un privilège réservé à quelques personnalités. Parmi elles, des designers, des stylistes ou encore des pilotes automobiles. Depuis une quarantaine d’années, les constructeurs aiment accoler l’image d’un grand pilote à leurs modèles, dans le cadre d’une série spéciale. Objectif : utiliser la notoriété du nom pour pousser les ventes. C’est sûrement ce qu’a cherché à faire Fiat au début des années 2000 avec la Stilo Schumacher.

Media Image Image Fiat Stilo Schumacher (2004)Pour booster les ventes de la Stilo, Fiat lance une série spéciale avec Schumacher. Fiat a également proposé une série spéciale « Schumacher » des Seicento et Punto, sur certains marchés. SP/Fiat

Cette édition spéciale, disponible à moins de 4 000 exemplaires en Europe, se reconnaissait à son look plus sportif et à sa teinte rouge identique à celle de la Formule 1 de Schumi. Si cette version n’a pas sauvé la carrière du modèle, Fiat semble y avoir trouvé son compte puisque le nom Schumacher a été utilisé sur d’autres modèles (Seicento et Punto) en Allemagne, pays natal du pilote. L’image de Schumacher a même été utilisée par Ford lors du lancement de l'Escort Cabriolet.

Plusieurs pilotes français

En France, l’exemple le plus marquant est Sébastien Loeb. Quand il était sous contrat avec Citroën, le pilote de rallye a donné son nom à des versions spéciales des C2, C4 et C4 Coupé (by Loeb) puis a ensuite été associé à la marque DS avec la DS3. Parfois même sur des versions diesels… Jean Ragnotti (Renault), Didier Auriol (Toyota) et Pierre Lartigue (Citroën) sont les autres pilotes français à avoir eu des séries spéciales à leur effigie. Certaines sont même devenues de vraies collectors aujourd’hui de part leur rareté. Il y a quelques années, un revendeur allemand réclamait plus de 40 000 euros pour une Mercedes Classe A de première génération. Sa particularité ? C’était une série limitée « Häkkinen » (double champion du monde de F1) vendue à seulement 250 unités à la fin des années 1990.

Citroën DS3 Racing Sébastien Loeb (2012)En 2012, Citroën utilise de nouveau l’image de Loeb pour sortir une série limitée (200 unités) de sa petite sportive de l'époque, la DS3 Racing. SP/Citroën Alpine A110R Alonso (2022)Alonso a donné son nom à une série très limitée de l’Alpine A110 R en 2022. Il n'y en a eu que 32 exemplaires. Grégory Lenormand / DPPI Renault Clio RS Jean Ragnotti (2002)Cette série limitée de la Clio 2 RS apporte de grandes modifications par rapport à la « RS » normale de l’époque : voies élargies, hauteur de caisse rabaissée et poids en baisse de 80 kg. SP/Renault Mercedes Classe A Hakkinen (1999)Cette série limitée (250 unités) a vu le jour en hommage au titre de F1 remporté par Mika Häkkinen en 1998. Les couleurs extérieures s’inspirent de celles de la monoplace de l’époque. Mechatronic Subaru Impreza Petter Solberg Edition (2004)Cette série limitée est venue fêter le titre de champion WRC de Solberg en 2003. Colin McRae et Richard Burns ont également eu une série spéciale à leur nom chez Subaru. DR

Découvrez les pilotes automobiles qui ont donné leur nom à des séries spéciales dans notre diaporama légendé.

