Ces voitures qui vont disparaître du catalogue Renault Twingo, Zoé et Koleos, Ford Fiesta, Nissan Leaf, Smart Fortwo, Volkswagen Tiguan Allspace… plusieurs voiturs sont condamnées à disparaître au cours des prochaines années notamment à cause des normes européennes. Découvrez les modèles en question.

Julien Sarboraria Par

Voir les photos Échec commercial, électrification, désamour des clients pour certaines catégories : les raisons qui poussent les constructeurs à stopper certains modèles sont nombreuses. L'argus

Quel est le point commun entre la Renault Twingo, la Smart Fortwo et l’Audi TT ? D’ici à 2025, ces voitures auront disparu des showrooms. Échec commercial, changement de stratégie liée à l’électrification des gammes et surtout normes européennes (Euro 7, GSR...) : les raisons qui poussent les constructeurs à stopper ces modèles sont nombreuses. Et certaines « stars » françaises ne seront pas épargnées.

Les modèles qui disparaissent en 2023

Année difficile pour les amateurs d’Audi qui vont voir disparaître deux modèles sportifs connus de tous : le TT et la supercar R8. Preuve que la fin est proche (fin 2023), le constructeur a récemment lancé une série très limitée de ses deux modèles en France : la R8 GT RWD (26 unités) et le TT RS iconic edition (10 unités). Restons dans les véhicules sportifs pour évoquer la F8 Tributo. La production a été stoppée au début du printemps, marquant la fin des Ferrari V8 atmosphérique à moteur central. La disparition de l’Aventador (remplacée par la Revuelto) a également mis fin à l’ère des V12 thermiques chez Lamborghini.

Media Image Image La production de la Ford Fiesta va s'arrêter en juin 2023. SP/Ford Media Image Image Le Clubman ne sera pas renouvelé. SP/Mini

Cette année, Ford va également faire le ménage. Si (presque) tout le monde avait déjà oublié le monospace Galaxy et le crossover Ecosport, l’arrêt confirmé de la Fiesta va faire un vide dans la gamme. Ce modèle existait tout de même depuis presque 50 ans !

Media Image Image La série limitée Ultime marque la fin du label Renault Sport, et donc de la Mégane RS. SP/Renault

Après la Talisman, Renault va faire disparaître son Koleos, qui n’aura jamais rencontré un franc succès, et sa Mégane RS. Cette dernière marque la fin définitive du label Renault Sport. Quant au Twizy, il sera prochainement remplacé par le Mobilize Duo. Citons aussi, la fin de carrière du Mini Clubman ou encore de l’Opel Insignia. Cette grande berline, née sous l’ère General Motors, n’est disponible qu’en stock aujourd’hui. Terminons avec la très discrète Mitsubishi Space Star. La citadine japonaise devrait tirer sa révérence au moment de l’arrivée de la nouvelle Colt, la sœur jumelle de la Renault Clio, à la fin de cette année.

Audi R8

Audi TT

Ferrari F8 Tributo

Ford Fiesta

Ford S-Max

Ford Galaxy

Ford Ecosport

Lamborghini Aventador

Mini Clubman

Mitsubishi Space Star

Opel Insignia

Renault Mégane RS

Renault Koleos

Renault Twizy

Les modèles qui vont disparaître en 2024

Media Image Image Innovante à sa sortie à la fin des années 1990, la petite Smart vit ses derniers mois. SP/Smart Media Image Image La future R5 remplacera la Twingo (photo) et la Zoé chez Renault. SP/Renault

L’arrivée de la nouvelle R5 électrique en 2024 va condamner deux modèles de la marque au Losange : la Twingo (après 31 ans de carrière) et la Zoé. Les ventes de cette dernière sont d’ailleurs en chute libre depuis deux ans, faute d’animations et d’évolutions dans la gamme. Un autre modèle tout aussi emblématique va disparaître : la petite Fortwo. Smart, qui est désormais à moitié chinois et spécialisé dans les SUV électriques, ne prendra même plus les commandes de sa micro-citadine dès la fin de l’année 2023. Concernant la Ghibli, c’est la troisième fois que le modèle disparaît de la gamme depuis les années 1960.

À lire aussi Pourquoi les ventes de la Renault Zoé dégringolent

Chez Mercedes, les Classe C et Classe E dans leur carrosserie coupé et cabriolet seront toutes remplacées par un unique modèle : le CLE. Audi mettra fin à l’A5 Coupé et Cabriolet puisque ce modèle est destiné à remplacer l’actuelle A4. Restons chez les marques allemandes avec Opel, dont le remplaçant du Crossland (petit SUV) changera de patronyme et de gabarit (il sera plus grand). Volkswagen mettra un terme au monospace Touran, l’un des derniers de son espèce, ainsi qu'à sa grande berline Arteon. Cette dernière sera indirectement remplacée par la nouvelle ID.7 électrique, dont le lancement est prévu au dernier trimestre 2023.

Audi A5 Coupé et Cabriolet

Maserati Ghibli

Mercedes Classe C Coupé et Cabriolet

Mercedes Classe E Coupé et Cabriolet

Opel Crossland

Renault Zoé

Renault Twingo

Smart Fortwo

Toyota GR86

Volkswagen Arteon

Volkswagen Touran

Les modèles qui vont disparaître en 2025

L’arrivée de la future norme Euro 7 (normalement en juillet 2025) n’est pas une bonne nouvelle. Elle va entraîner une hausse du prix des voitures (car plus cher à dépolluer) et inciter les constructeurs à abandonner leurs petits modèles. Ces derniers vont devenir trop difficiles à rentabiliser. Audi et Mercedes ont déjà sauté le pas, en annonçant que l’A1 et le duo Classe A/Classe B ne seraient pas renouvelés. Skoda fera de même avec la Fabia, dont la carrosserie break (Fabia Combi) a déjà été écartée.

Media Image Image La Fiat Tipo sera remplacée en 2025 par un SUV portant le nom de Multipla. Il sera produit au Maroc. SP/Fiat Media Image Image A l'avenir, Audi va recentrer sa gamme vers des modèles plus grands, plus chers et donc plus rentables. SP/Audi

D’autres modèles vont payer le succès toujours plus fort des SUV. C’est le cas notamment des Ford Focus et Nissan Leaf qui vont troquer leur carrosserie de berline compacte pour celle d’un crossover. Même destin pour la Fiat Tipo dont le remplaçant reprendrait un patronyme bien connu chez la marque italienne : Multipla. Enfin, le futur SUV 7 places de Volkswagen abandonnera le nom Tiguan Allspace pour celui de Tayron.

Audi A1

Fiat Tipo

Ford Focus

Mercedes Classe A

Mercedes Classe B

Nissan Leaf

Skoda Fabia

Volkswagen Tiguan Allspace

À lire aussi Pourquoi les promos reviennent chez les constructeurs

Tags