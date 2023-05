Cette Lamborghini Countach LP500 S de 1982 à vendre pourrait être la première L’une des toutes premières Lamborghini Countach LP500 S, peut-être même la première, est proposée à la vente aux Etats-Unis. Stockée depuis plus de 20 ans, elle a appartenu au musicien Carlos Cavazo.

Par MaxK

Voir les photos Cette Lamborghini Countach est l'une des toutes premières LP500 S, voire la première. DriverSource

Commercialisée de 1973 à 1990, la Lamborghini Countach fut déclinée en une multitude de variantes. Parmi celles-ci figure la LP500 S, lancée à mi-carrière avec sous son capot un V12 dont la cylindrée fut portée de 4.0 à 4.8, accompagné par un restylage concernant aussi bien l’extérieur que l’intérieur de la voiture. Après 22 ans de stockage dans de bonnes conditions, l’une des 323 Countach LP500 S produites est aujourd’hui proposée à la vente. Il pourrait s’agir de la toute première de la série, présentée au salon de Genève 1982 et photographiée pour divers supports promotionnels à l’époque.

Media Image Image La voiture n'a pas vu le jour depuis 22 ans DriverSource

Des détails propres aux premiers exemplaires

Selon la société DriverSource chargée de la vente, les plaques constructeur et autres numéros de série attestent que la voiture en question fait partie des cinq premières Countach LP500 S. Valentino Balboni, qui fut pilote d’essai pour Lamborghini de 1968 à 2008, visible à côté de cette voiture sur une photo récente, aurait authentifié certains détails propres à ces premiers modèles tels que les élargisseurs d’ailes repris de la LP400 S, les badges « 5 S » à l’arrière ou encore le numéro de carrosserie (72). Le coupé est accompagné de son aileron optionnel d'origine, qui n'est pas installé.

Media Image Image Certains détails comme les élargisseurs d'ailes utilisés sont typiques des toutes premières LP500 S... DriverSource Media Image Image ...tout comme certains badges apposés à l'arrière. DriverSource

Un propriétaire célèbre

L’historique de la voiture est documenté depuis sa sortie d’usine. Elle fut achetée neuve en Italie puis importée en Allemagne par son premier propriétaire, qui l’emmena ensuite aux Etats-Unis. En 1985, elle fut acquise par le guitariste Carlos Cavazo, principalement connu pour sa carrière au sein du groupe de Heavy Métal californien Quiet Riot. Afin de la faire homologuer en Californie, le musicien fit remplacer les carburateurs par un système d'injection.

La voiture a été conservée dans de bonnes conditions. DriverSource La sellerie est en très bon état. DriverSource Le V12 de la LP500 S cube 4.8 et développe 375 ch d'origine. DriverSource

Utilisant régulièrement l’auto pendant une quinzaine d’années, Cavazo la confia à un garage spécialisé dans les supercars en 2001, et n’y toucha plus ensuite. Le propriétaire de l’établissement est mort en 2021, et l’auto est à présent mise en vente. Elle se trouve à Houston, au Texas. Bien qu’elle ait pris la poussière, elle semble en excellent état cosmétique et sa sellerie a particulièrement bien résisté au temps. Le compteur affiche 66 198 km ; la mécanique nécessite évidemment quelques soins pour une remise en route saine. Cette Countach est proposée au prix de 695 000 $, soit environ 638 000 €.

Media Image Image Valentino Balboni était le pilote d'essai de Lamborghini lorsque cette Countach sortit d'usine. DriverSource Media Image Image La Lamborghini Countach LP500 S lors de sa présentation au salon de Genève 1982. DR

