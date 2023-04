Cette Tesla Model S a parcouru 1,7 million de kilomètres, mais le moteur a été changé 8 fois ! En Allemagne, un automobiliste a parcouru 1,7 million de kilomètres avec sa Tesla Model S. Pour parvenir à cette prouesse, il a dû changer huit fois de moteur et trois fois de batterie. Pas de quoi l’arrêter pour autant : son prochain objectif est d’atteindre les 2 millions de kilomètres.

Hansjörg von Gemmingen peut être fier de voir son nom inscrit dans le livre Guinness des records. Cet Allemand a réussi la performance d’atteindre 1,7 million de kilomètres au volant de sa Tesla Model S, ce qui fait de son auto le véhicule électrique le plus kilométré au monde. L’homme n’en est pas à son coup d’essai. Il avait déjà parcouru plus de 600 000 km avec sa Mercedes 500 E et sa Tesla Roadster. Néanmoins, son expérience à bord de sa Model S P85+ n'a pas été de tout repos. Plusieurs changements d’unité de puissance et de batterie ont été nécessaires pour atteindre ce kilométrage. Finalement, et contre toute attente, cette Tesla révèle que le problème des modèles électriques ne provient pas toujours des batteries.

9 blocs électriques et 3 packs de batterie

En 2019, ce propriétaire de Tesla Model S version P85+ avait annoncé sur les réseaux sociaux avoir franchi le cap du million de kilomètres. À cette époque, l’Allemand expliquait avoir remplacé la batterie à 470 000 km et changé de groupe motopropulseur à trois reprises. Quatre ans et 700 000 km plus tard, il en est à son neuvième moteur et à son troisième pack de batterie, ce qui signifie que les cinq derniers moteurs ont eu une espérance de vie moyenne d’environ 140 000 km. Par le passé, Hansjörg von Gemmingen n'avait pas hésité à remettre en cause le service après-vente de Tesla. Dans un tweet publié en mars 2022, il écrivait : « Le moteur s’est cassé à nouveau. J’ai l’impression que de la vieille ferraille est installée. »

En ce qui concerne le remplacement de la batterie, Gemmingen explique avoir profité de la garantie constructeur. Tesla garantit 70 % de la capacité de la batterie d’une Model S après 8 ans ou 240 000 km. Rappelons que le changement de la batterie sur un modèle électrique coûte cher : environ 10 000 €. Malgré ces désagréments, Hansjörg von Gemmingen ne compte pas envoyer sa Model S à la ferraille tout de suite. Il vise maintenant les 2 millions de kilomètres.

Un retour d’expérience pour d’autres utilisateurs de véhicules électriques

Grâce à cette expérience, l’Allemand est en mesure de conseiller les propriétaires de véhicules électriques. Si l'envie est forte d'exploiter les 421 ch de son modèle, il est préférable selon lui de se restreindre afin de préserver et prolonger la durée de vie des composants du groupe motopropulseur. Côté recharge, le recordman préconise de limiter autant que possible les charges rapides et complètes (pas plus de 80 %) et de privilégier les recharges lentes. En bref, oubliez les bornes Tesla Superchargeur qui délivrent une puissance allant jusqu’à 250 kW. Une fois ces conseils respectés, pourquoi ne pas viser le record du véhicule le plus kilométré au monde ? Pour mémoire, celui-ci a été établi en 2018 par le propriétaire d’une Volvo P1800, décédé depuis. Après cinquante-deux ans au volant de son véhicule, Irv Gordon avait parcouru 5,2 millions de kilomètres !

