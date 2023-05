CID Babieca. Le speedster V12 français fait ses premiers tours de roue La CID Babieca, un speedster unique à moteur V12 conçu par le Toulousain José Cabrerizo, a fait ses premiers tours de roue alors que les dernières étapes de sa mise au point se profilent. La voiture sera visible à Pau en marge du Grand Prix Classic qui se déroule du 19 au 21 mai 2023.

Par MaxK

Voir les photos Premier essai dynamique pour la CID Babieca. Jonathan Vuille - Babieca

En octobre 2022 au Mondial de Paris, L’argus rencontrait José Cabrerizo, le créateur de la CID Babieca. Nommée d’après l’une des plus célèbres pièces de Corneille, l’auto est un speedster unique à moteur V12, inspiré par les barquettes de course des années 1960. Il s’agit du projet personnel de cet ex-mécanicien et carrossier toulousain aujourd’hui à la retraite. Le développement de la voiture touche à sa fin. Cabrerizo a amené sa monture sur un terrain privé pour un premier roulage.

CID Babieca, l’artisanat automobile haut de gamme

La Babieca est un pur projet d’artisanat du 21ème siècle. Car si les matériaux et outils utilisés pour sa conception et sa fabrication sont bien d’aujourd’hui, sa création, sa réalisation et sa mise au point nous ramènent au temps où la production des voitures de sport était encore affaire de travail manuel. Sous les galbes de son interminable capot avant se loge un V12 6.0 atmosphérique de 550 ch d’origine Mercedes, associé aux roues arrière via une boîte manuelle à six rapports Tremec et une transmission de Nissan GT-R.

Media Image Image José Cabrerizo met sa Babieca sur la route pour la première fois. Jonathan Vuille - Babieca

Équipée du strict minimum mais jouissant d’une présentation flatteuse entre sa sellerie en cuir brun et son instrumentation en métal, cette biplace pèse 1 245 kg. Son châssis tubulaire et sa carrosserie ont été créés sur mesure. La voiture est conçue pour être homologuée en vue d’un usage routier ; il est temps de peaufiner sa mise au point.

Media Image Image L'habitacle est habillé de matériaux haut de gamme. Jonathan Vuille - Babieca

Un comportement à affiner

C’est José Cabrerizo lui-même qui a effectué le premier essai de la Babieca, au son du douze-cylindres qui semble s’exprimer assez librement. « Tout y est, tout fonctionne, maintenant il faut la rendre agréable à l’usage », commente-t-il. Le point d’amélioration principal qui retient son attention est la souplesse excessive de la suspension, qui va donc faire l’objet de quelques modifications. La prochaine sortie de la Babieca doit avoir lieu dès le week-end des 19, 20 et 21 mai et elle sera publique, puisqu’elle se déroulera dans le cadre du Grand Prix Classic de Pau 2023.

Media Image Image La mise au point de la Babieca se poursuit. Jonathan Vuille - Babieca Media Image Image Le design du speedster rappelle les années 1960. Jonathan Vuille - Babieca

Une fois le développement de la voiture terminé, un ultime défi attendra son créateur. A l’automne dernier, ce dernier nous confiait que le prix de la carte grise, entre le nombre de chevaux fiscaux qui seront définis à l’homologation et les 50 000 € de malus écologique, pourrait bien l’empêcher d’immatriculer sa voiture à son nom. La Babieca est un cadeau de Cabrerizo à lui-même, toutefois la commercialisation d’une petite série ne serait pas exclue si au moins dix exemplaires lui étaient commandés.

À lire aussi L'unique Citroën 2CV en bois est à vendre aux enchères

Tags