Citroën Ami Buggy. Nouvelle série limitée de 1 000 exemplaires à plus de 10 000 € Après la vente éclair des 50 « My Ami Buggy », Citroën a décidé de lancer une seconde série limitée de son quadricycle électrique baroudeur. Celle-ci sera produite à 1 000 exemplaires et disponible à la commande en ligne à partir du 20 juin 2023 au prix de 10 490 €.

Par Gatien-Hugo Riposseau

Voir les photos Citroën lance une nouvelle série « My Ami Buggy » limitée à 1 000 exemplaires. Elle sera disponible à la commande en ligne à partir du 20 juin 2023 à 10 h 00 au prix de 10 490 €. Se vendra-t-elle aussi vite que la première édition, produite à 50 exemplaires ? Citroën

Depuis son lancement en avril 2020, la petite Citroën Ami s'est écoulée à plus de 34 000 unités. Une belle performance pour ce petit quadricycle électrique léger, accessible dès 14 ans avec un permis AM (ancien BSR). Le 21 juin 2022, la marque aux chevrons a lancé en France une série « My Ami Buggy » au look baroudeur. Les 50 exemplaires de cette édition très limitée ont été vendus en ligne en seulement 17 minutes et 28 secondes malgré un prix unitaire de 9 790 €, soit 40 % de plus qu’une Ami de base. Spéculation oblige, certaines de ces rares Ami se sont ensuite retrouvées en vente sur la Toile à des prix déraisonnables pouvant dépasser les 25 000 €. Un an plus tard, Citroën signe le retour de la My Ami Buggy. Sa diffusion sera plus large puisque le quadricyle sera commercialisé à 1 000 exemplaires dans neuf pays : France, Italie, Espagne, Belgique, Grèce, Portugal, Royaume-Uni, Maroc et Turquie.

Pas de révolution au programme

Sur cette nouvelle série limitée, la marque tricolore a repris l'essentiel de ce qui a fait le succès de la première édition spéciale de son quadricycle électrique : couleur de la carrosserie, intérieur avec des notes jaune acidulé, roues spécifiques, absence de toit et de portes… À première vue, tout semble identique à la Buggy première du nom. C'est le cas notamment de la motorisation de 8 ch et de l'autonomie de 75 km, communes à toutes les finitions de l'Ami.

Media Image Image Cette nouvelle série limitée « My Ami Buggy » ressemble comme deux gouttes d'eau à la première « My Ami Buggy Ultra Limited Edition ». Citroën Media Image Image Elle ne se distingue par aucune spécification technique mais embarque quelques équipements et accessoires supplémentaires, histoire de se démarquer. Citroën

Naturellement, celle qui ne fera qu'une apparition éphémère au catalogue Citroën n'a ici encore de buggy que le nom. Aucune modification technique de nature à lui conférer des aptitudes de tout-terrain n'a été prévue au programme. N'empêche que, pour se distinguer et ne pas faire figure de pâle copie de la première mouture dont elle reproduit l'apparence, cette seconde série limitée a innové. Citroën y a pensé et a agrémenté cette My Ami Buggy de quelques équipements et accessoires bienvenus, tout en améliorant la protection des occupants contre les intempéries.

Une protection améliorée contre les intempéries

Cette nouvelle déclinaison du petit quadricycle électrique Citroën joue la carte de la praticité. Elle reçoit tout d'abord de nouvelles bâches de porte équipées de fermetures Éclair pour protéger le conducteur et son passager du vent, du froid ou de la pluie. Ces bâches plastifiées, qui complètent la protection de toit pour obtenir un habitacle quasi fermé, présentent l'avantage d'être facilement amovibles. Elles peuvent en effet être enroulées et fixées sur les montants à l'aide de boutons-pressions ou être retirées pour un stockage en dehors du véhicule.

Media Image Image Des bâches de porte plastifiées font leur apparition pour améliorer la protection des occupants contre les intempéries. Faciles à manipuler, elles apportent un peu de polyvalence à cette Ami, plus aisément utilisable lorsque le temps se gâte. Citroën

Le toit a lui aussi fait l'objet d'améliorations avec un nouveau dispositif de fermeture destiné à en faciliter l'utilisation. La capote noire est fixée à un nouveau cadre de toit qui se prolonge à l'avant pour former une visière telle un pare-soleil. Elle se ferme désormais par une glissière, plus pratique et plus rapide à manipuler, limitant également les prises d’air lors du roulage. Comme les bâches latérales, cette toile étanche est enroulable et s’attache sur le cadre de toit avec des boutons-pressions.

Media Image Image Le toit a lui aussi été modifié avec l'ajout d'un cadre et d'une glissière pour fixer la capote plus facilement. Les plus observateurs remarqueront également une nouvelle casquette à l'avant faisant office de pare-soleil. Citroën

Habitacle retouché, nouveaux accessoires mais prix en hausse

L'habitacle profite lui aussi de quelques améliorations destinées à le rendre plus facile à vivre. Le combiné d'instrumentation, toujours positionné sur la gaine de la colonne de direction, est coiffé d’une nouvelle casquette en arc de cercle au design d'inspiration rétro. Un rangement pour le moins original fait aussi son apparition. Il s'agit d'une sacoche jaune acidulé qui s’encastre dans la forme creusée au centre du volant. Elle est maintenue à celui-ci grâce à des sangles de sac à dos clipsables qui viennent s’enrouler et se fixer autour des deux arches. Une idée que l'on avait croisée sur le concept Ami Buggy en 2021. Une enceinte nomade Bluetooth « Ultimate Ears Boom » d'une autonomie de 15 heures se glisse désormais dans une zone qui lui est dédiée au niveau du tableau de bord, à proximité du volant. Et ce n'est pas tout, car Citroën annonce que les acquéreurs de cette My Ami Buggy recevront des produits lifestyle comme une montre Ice-Watch aux couleurs du véhicule, ainsi qu’un peigne et même un bob.

Media Image Image Au rang des nouveautés, on trouve notamment une enceinte nomade Bluetooth et une sacoche de rangement qui se fixe au centre du volant. Elle reprend le jaune acidulé présent à l'intérieur comme à l'extérieur du véhicule. Citroën Media Image Image Le tarif de cette « My Ami Buggy » s'annonce salé : 10 490 € TTC (hors bonus écologique), soit 700 € de plus que la première édition limitée. L'écart de prix avec l'Ami de base est ainsi de 2 500 €. Citroën

Assurément charmante, cette Citroën Ami fait payer cher ses quelques améliorations et son look hors du commun puisqu'elle demande 700 € de plus que la précédente série limitée dont elle dérive. ​​​​​Son prix de 10 490 € (hors bonus écologique de 900 €) n'a plus rien à voir avec celui d'une Ami de base, dont le tarif débute à 7 990 €. Ces 2 500 € supplémentaires rebuteront-ils les potentiels acquéreurs ? Réponse le 20 juin 2023 à 10 h 00 précises, heure d'ouverture des commandes en ligne sur le site dédié au modèle.

