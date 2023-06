Citroën Ami For All (2023). Le quadricycle utilisable avec un fauteuil roulant Citroën dévoile une Ami utilisable par une personne à mobilité réduite. Le quadricycle électrique, encore sous forme de concept, présente des solutions dédiées pour l’accès à bord, le rangement d’un fauteuil roulant et ses commandes.

Voir les photos Le prototype Citroën Ami For All est conçu pour les personnes atteintes d'un handicap des membres inférieurs. Citroën

À l’occasion du Salon Autonomic Paris, qui se tient du 6 au 8 juin 2023 au parc des expositions de la porte de Versailles, Citroën présente le concept Ami For All. Avec cette nouvelle variante du quadricycle électrique sans permis, il n’est pas question de personnalisation ou de série limitée amusante mais d’accessibilité. Cette Ami est conçue pour être utilisable par des personnes à mobilité réduite (PMR). Elle est plus spécifiquement pensée pour des utilisateurs ayant perdu l’usage d’au moins un membre inférieur, notamment s’ils se déplacent en fauteuil roulant.

Media Image Image L'angle d'ouverture de la porte a été agrandi. Citroën

Accessibilité et commandes repensées

C’est la société Pimas, spécialisée dans la transformation de véhicules pour le transport PMR, qui a modifié la Citroën Ami en question. L’angle d’ouverture de la porte conducteur a été agrandi. L’accès à l’habitacle est facilité par une tablette rétractable servant d’appui et l'ajout d'une lanière. Une fois installé sur le siège conducteur, l’utilisateur peut ranger son fauteuil roulant, après en avoir ôté les roues, devant le siège passager. Des sangles permettent de sécuriser l’ensemble. Si le conducteur est accompagné, le fauteuil roulant peut être fixé sur le porte-bagages extérieur installé à l’arrière, ce qui libère le siège passager. Les commandes d’accélération et de freinage passent par un levier semblable à celui d’une boîte de vitesses, qu’il suffit de pousser ou de tirer. Les pédales restent fonctionnelles. Enfin, l’usage du volant est facilité par une boule installée sur sa jante.

Le fauteuil roulant peut être rangé à bord, roues démontées. Citroën Le fauteuil s'installe dans l'espace dédié au passager avant. Citroën Des sangles permettent de sécuriser le fauteuil. Citroën

L’autonomie de l’automobile même sans permis

Le projet d’Ami For All est né dans la tête de Christophe Lapeyre, employé du groupe Stellantis spécialisé dans les systèmes audio embarqués. Il l’a soumis à l’entreprise dans le cadre du programme interne Star*up, par lequel les salariés peuvent proposer des idées à la direction. « L’idée m’est venue en observant des élèves dans le lycée de mon beau-fils être dépendants de transferts en véhicules TPMR alors que leurs camarades jouissaient d’une totale liberté », a-t-il expliqué. Joint par L'argus, le constructeur aux chevrons a indiqué étudier la viabilité de cette transformation sur les plans industriels et commerciaux en vue d'une commercialisation voulue, mais qui reste donc à valider.

Media Image Image Si une tierce personne est en mesure de le faire, le fauteuil peut être fixé à un porte-bagages extérieur. Citroën

