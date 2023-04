Citroën C3 Aircross (2023). Nouvelle génération du SUV en Inde et en Amérique Citroën lance une nouvelle génération de C3 Aircross en Asie et en Amérique du Sud. Bien plus grand que son prédécesseur, ce SUV annonce certains éléments du modèle européen à venir, mais celui-ci aura une base technique différente.

Comme pour la C3, Citroën renouvelle le C3 Aircross en commençant par l’Inde, l’Asie du Sud-Est et l’Amérique du Sud. Si cette seconde génération du petit SUV diffère grandement sur le plan technique de celle qui arrivera en Europe mi-2024 (code CC24), elle nous révèle quelques indices sur son gabarit et sur son style.

Media Image Image Le petit SUV adopte une allure plus robuste. Citroën Media Image Image Le large montant arrière évoque le C5 Aircross. Citroën

Un C3 Aircross nettement plus grand

Ce nouveau Citroën C3 Aircross grandit nettement par rapport à son prédécesseur puisqu’il mesure 4,32 m de long, soit 16 cm de plus que celui qu’il remplace, et 2 cm de plus qu’un Peugeot 2008. Il se positionne ainsi clairement entre la nouvelle C3 indo-américaine (3,98 m), qui adopte le gabarit d’un petit SUV, et le C5 Aircross (4,50 m).

Media Image Image Le nouveau modèle mesure 4,32 m de long, contre 4,16 m pour son prédécesseur.

Cette croissance lui permet d’être proposé avec cinq ou sept places au choix, tandis que ses 20 cm de garde au sol faciliteront les trajets sur les routes parfois difficiles des régions auxquelles il se destine. Si les dimensions du modèle européen s’annoncent proches (environ 4,37 m), celui-ci reposera sur une plate-forme retravaillée. Cette dernière, évolution de l’architecture CMP de PSA développée dans le cadre du programme Smart Car de Stellantis, permettra à l’auto de répondre aux exigences de sécurité et d’équipements du marché européen, plus élevées qu’en Inde ou en Amérique latine.

Media Image Image L'écran central mesure 10 pouces de diagonale. Media Image Image Le C3 Aircross indien peut accueillir sept personnes à son bord.

Des éléments de style issus de l’Oli

Le nouveau C3 Aircross non européen présente un dessin bien plus anguleux que son devancier. Sa face avant reprend les codes bien connus de la marque, à commencer par des feux à deux étages comprenant une signature lumineuse en Y couché de chaque côté, ainsi que des joncs chromés prolongeant les chevrons du logo. La forme évasée de la prise d’air placée sous la calandre donne de faux airs de Mitsubishi au véhicule, tandis que les deux échancrures du capot évoquent le C5 Aircross. C’est également le cas du profil du nouveau SUV en raison de l’épaisseur du montant arrière ainsi que de l’horizontalité du capot et du toit, comme tronqués par les faces avant et arrière abruptes.

Media Image Image Les ailes larges assoient visuellement le véhicule. Citroën

À l’arrière, en revanche, le crossover introduit des feux en C ouverts vers l’extérieur. Repris du concept Oli, ceux-ci devraient se retrouver sur le C3 Aircross européen, dont les projecteurs adopteront la même forme selon nos informations. La présentation intérieure pourrait également être similaire d’un marché à l’autre, avec une instrumentation divisée entre un tableau de bord numérique de 7 pouces et un écran central tactile de 10 pouces.

Media Image Image Les feux arrière rappellent ceux du concept Oli. Citroën

Le C3 Aircross va passer à l’électrique

Ce C3 Aircross doit être commercialisé sur ses marchés de destination fin 2023. Il sera produit à Tiruvallur (Inde) et Porto Real (Brésil). Sa gamme de motorisations n’a pas encore été annoncée. Son alter ego européen sera assemblé à Trnava (Slovaquie). Il sera proposé en essence ainsi qu’en électrique. Sa version « zéro émission », en contrepartie de performances moindres que celles du « cousin » Peugeot e-2008 à la plate-forme différente, pourrait se montrer nettement plus abordable avec un prix de départ inférieur à 35 000 €. Rendez-vous dans un an pour confirmation.

Media Image Image Avec sa garde au sol de 20 cm, ce C3 Aircross ne craint pas trop les chemins accidentés.

