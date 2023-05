Citroën C3 Aircross (2024). A quoi ressemblera le futur rival du Renault Grand Captur ? Même si un tout nouveau C3 Aircross vient d'être dévoilé pour l’Inde, l'Indonésie et l’Amérique du Sud, la version européenne de ce petit SUV sera assez éloignée. L’argus vous révèle les principales différences, qui permettront notamment de lutter avec le futur Renault Captur long (DJB).

Voir les photos D'abord lancé en version indienne, indonésienne et sud-américaine, le remplaçant du C3 Aircross sera totalement revu pour l'Europe. Il trouvera notamment sur sa route une future déclinaison longue du Renault Captur. L'argus

Comme la marque Citroën dans sa globalité, le C3 Aircross a connu une année 2022 décevante en France. Il a même fait partie des modèles les plus chahutés du constructeur, avec une baisse des ventes de 25 % par rapport à 2021 et moins de 20 000 exemplaires écoulés. Sur la même période, le Renault captur a dépassé les 45 000 unités et le leader Peugeot 2008 a trouvé plus de 50 000 acheteurs. Un gouffre ! Pour revenir aux avant-postes, les chevrons préparent le remplaçant de ce petit SUV. Connu en interne sous le code CC24, il devrait être lancée en Europe à la mi-2024. Il affichera des dimensions en nette hausse pour atteindre les 4,37 m de longueur, selon nos informations. Cela représenterait une augmentation de 21 cm par rapport au modèle actuel. De quoi brouiller la frontière avec le segment supérieur, comme le fera aussi Renault avec la version longue de son Captur (DJB), prévue à la même période. D’après nos sources, ce gabarit en hausse aurait même poussé Citroën à opter pour une nouvelle appellation.

Un style spécifique pour l’Europe

Media Image Image Ces phares et cette calandre disposés en forme de Y sont des codes bientôt abandonnés par Citroën. La version européenne de ce petit SUV s'en dispensera. DR Media Image Image Sur le Vieux Continent, le successeur du C3 Aircross compte plutôt s'inspirer de ce concept Oli. Il recevra donc des projecteurs en forme de C et le nouveau logo des chevrons. L'argus

La marque nous a déjà donné un petit avant-goût de ce futur SUV mi-urbain, mi-compact qui sera désormais fabriqué à Trnava, en Slovaquie. Sa version indienne, indonésienne et sud-américaine vient en effet d’être dévoilée. Même si elle garde le nom de C3 Aircross, elle affiche un format de 4,32 m, finalement assez proche de ce qui est prévu pour nous. La silhouette générale sera également similaire quel que soit le continent. Mais gare aux interprétations trop hâtives. Comme pour la citadine C3, la variante européenne s’annonce très différente, y compris côté style. Même son profil sera modifié Il recevra des portières plus lisses, partagées avec le remplaçant du Crossland chez Opel, des ailes redessinées et un montant C retravaillé. Le faciès abandonnera pour sa part les phares et la calandre disposés en Y, façon C5 X, pour adopter un visage bien plus proche de celui du concept Oli. Les phares devraient ainsi afficher une forme de C, aujourd’hui réservée aux feux arrière sur la variante indo-américaine. Le nouveau logo des chevrons sera également de la partie.

Des normes plus strictes à respecter

Media Image Image Déjà plus sévères qu'en Inde, les normes de crash-test européennes doivent encore se durcir en 2026. Euro NCAP

Côté technique, les changements ne seront pas moins importants. Comme en Inde ou en Amérique du Sud, la plate-forme restera une version plus économique de la CMP du groupe Stellantis. Mais comme pour la quatrième génération de la berline C3, les ingénieurs de Citroën ont dû apporter de profondes améliorations à cette base pour pouvoir l’utiliser en Europe. C’est notamment lié au retard pris par ce projet. Ce nouveau C3 Aircross va débarquer peu de temps avant l’entrée en vigueur de la phase 2 de la norme GSR II, en Europe, qui est prévue pour 2026 et comprendra notamment un crash-test frontal plus sévère. Il a donc fallu sérieusement renforcer la structure. Les prestations des soubassements indo-américains ont également été jugées insuffisantes pour satisfaire nos exigences. Un constat qui s’applique tout autant aux mécaniques utilisées, puisqu’elles seront plus puissantes et plus sophistiquées sur le Vieux Continent.

L’électrique et l’hybride léger remplacent le diesel

Pour compenser l’abandon du diesel 1.5 BlueHDi, la gamme comprendra notamment le nouveau 1.2 à hybridation légère de 136 ch, bientôt inauguré par les Peugeot 3008 et 5008. Une version purement thermique de ce trois-cylindres devrait également perdurer pour abaisser le prix d’accès. Mais la principale nouveauté proviendra de l’arrivée de déclinaisons 100 % électriques. La moins chère d’entre elles emploiera une batterie lithium-fer-phosphate fournie par le chinois Svolt. Cette chimie assez peu onéreuse aidera à pratiquer des tarifs bien plus agressifs que ceux des Peugeot e-2008 et Jeep Avenger. Le coûteux nickel-manganèse-cobalt devrait aussi être proposé en parallèle, car il offre des densités énergétiques et des puissance de recharge plus élevées.

Media Image Image Comme la future C3, ici photographiée en version indienne, le remplaçant du C3 Aircross aura des déclinaisons 100 % électriques. Citroën Media Image Image Le trois-cylindres 1.2 Puretech sera disponible avec une hybridation légère 48V découverte sur les 3008 et 5008. Peugeot

Les caractéristiques précises de ce « ë-C3 Aircross » demeurent à confirmer. Citroën ne retiendra pas le petit bloc de 82 ch prévu pour la ë-C3 sur son nouveau SUV, car il serait trop juste pour son gabarit plus imposant et sa vocation plus familiale. Seule la variante de 109 ch devrait être commune aux deux modèles. En revanche, ce C3 Aircross 2 pourrait avoir droit au nouveau M1 développé par eMotors, la coentreprise entre l’ancien groupe PSA et le spécialiste NIDEC. Capable de développer entre 92 et 115 kW (125 à 156 ch), ce moteur électrique doit aussi équiper les futurs modèles hybrides rechargeables de Stellantis.

Une recette proche pour le futur « Grand Captur »

Media Image Image A l'été 2024, Renault va lancer une inédite déclinaison rallongée à 4,40 m du Captur. C'est le projet DJB. Oufti Design

Disponible en configuration sept-places en Inde, ce futur baroudeur aux chevrons restera limité à cinq personnes chez nous. Mais son nouveau format laisse augurer une habitabilité arrière digne de certains modèles de la catégorie supérieure. Une carte que Renault s’apprête également à jouer avec une inédite déclinaison rallongée du Captur. Chez le Losange, ce projet DJB verra le jour à l’été 2024, quelques mois après le restylage de l’actuelle version courte, bâtie sur la même plate-forme CMF-B. Les deux carrosseries cohabiteront au catalogue et partageront le même faciès, beaucoup plus anguleux qu’aujourd’hui. La différence se verra donc surtout de profil. Le « Grand Captur » , au nom encore classé secret, passera de 4,23 m à près de 4,40 m. Sa poupe sera en outre plus verticale pour optimiser le volume de coffre. Ces attributs en feront le rival tout désigné du « C3 Aircross 2 » qui disposera également d’une poupe assez abrupte.

Des choix mécaniques parfois opposés

Similaires par les dimensions, ces deux futurs ennemis divergeront davantage sous le capot. Le Captur long sera en effet privé de toute motorisation électrique. Il privilégiera la solution du « full hybrid », avec le 1.6 E-Tech de 145 ch désormais bien connu dans le groupe Renault. Mais à l’image de son concurrent, il aura aussi droit à un trois-cylindres 1.2 à hybridation légère 48V (code HR12). Apparu sur l’Austral, ce moteur passera de 130 à 140 ch en 2025. Il se déclinera aussi en version 100-110 ch moins onéreuse, en abandonnant son turbo à géométrie variable. Il viendra ainsi à terme remplacer le 1.0 TCe. Ce dernier sera cependant présent en début de carrière, et sa compatibilité GPL risque bien d’intéresser plus d’un acheteur. Tout cela augure d’un match intéressant avec le remplaçant du C3 Aircross : rendez-vous mi-2024 pour une confrontation plus directe.

Media Image Image Comme son concurrent Citroën, le Captur long aura une poupe très verticale, propice au volume de coffre. Oufti Design Media Image Image Les feux arrière de ce C3 Aircross indo-américain évoquent déjà le concept Oli. Citroën

