Citroën C3 Pluriel (2003). La citadine découvrable fête ses 20 ans Lancée en mai 2003, la version découvrable de la Citroën C3 fête son vingtième anniversaire. Retour sur cette voiture originale et accessible qui n'a pas connu, contrairement à la Peugeot 206 CC, un succès commercial à la mesure des espérances.

Par Gatien-Hugo Riposseau

Voir les photos La Citroën C3 Pluriel fête ses 20 ans. Retour sur ce modèle accessible et original qui n'a jamais été remplacé au catalogue de la marque aux chevrons. Citroën

La Citroën C3 Pluriel est la descendante des Citroën 2CV et Méhari, deux modèles iconiques du constructeur français, toujours présents dans les esprits malgré leur ancienneté. Produite à 115 097 exemplaires dans l'usine Citroën de Villaverde en Espagne entre 2003 et 2010, la C3 Pluriel a certes rencontré un succès d'estime, mais n'est jamais parvenue à concurrencer le best-seller Peugeot 206 CC qui s'est écoulé à près de 371 000 unités. Jamais remplacée, elle a néanmoins marqué le paysage automobile de son empreinte décalée et rafraîchissante : un atout qui pourrait bien lui valoir un avenir digne de ce nom en collection.

À lire aussi Voitures françaises. Les plus gros échecs commerciaux

Une découvrable polyvalente au look original

L'une des premières particularités de la Citroën C3 Pluriel est d'être une berline découvrable très compacte (3,93 m de long) pouvant être transformée en cabriolet et même en pick-up. Tout cela, en raison du cahier des charges qui a présidé à sa conception et lui a donné son nom : « Pluriel ». Elle a en effet été imaginée pour être le « couteau suisse automobile » : une berline quatre places au quotidien, mais aussi un cabriolet pour les beaux jours et un véhicule permettant de transporter tout type d'objet à l'arrière en cas de besoin, grâce à son plancher plat une fois les sièges arrières rabattus.

Media Image Image La Citroën C3 Pluriel a été présentée en septembre 2002 lors du Mondial de l'automobile à Paris. Son lancement est intervenu en mai 2003. Citroën

Côté look, le traité biton de la caisse et de la partie supérieure de la Citroën C3 Pluriel évoquait immédiatement son côté découvrable, lorsqu'elle était en configuration berline. Elle était dès son lancement proposée avec un éventail important de couleurs organisées en deux catégories : le pôle lumière, avec des teintes claires et colorées, et le pôle classique, avec des couleurs jugées plus intemporelles et donc plus classiques. Les teintes bleu Paname, rouge Burlat et bleu Belle-île viendront par la suite compléter la palette de couleurs au choix, digne de celle d'un peintre impressionniste.

Media Image Image Le pôle classique regroupait les couleurs les sobres. Citroën Media Image Image Le pôle lumière proposait quant à lui des couleurs claires et colorées. Citroën

Son design était lui aussi particulier, surtout en partie supérieure. Basée sur une C3 standard, elle se démarquait par sa structure tubulaire formant un arceau de sécurité. Ce dernier permettait d'évider complètement la carrosserie et de supprimer le pavillon traditionnel, remplacé par des arches arrondies et démontables qui, en place, servaient de guide au capotage électrique. Avec son large pare-brise et ses vitres aux proportions généreuses, elle offrait une vision panoramique particulièrement appréciable à l'usage.

Media Image Image Véritable « couteau suisse automobile », cette berline découvrable pouvait être transformée en cabriolet et même en pick-up. Citroën

Des motorisations quelconques mais une pléiade de versions spéciales

Durant sa carrière qui a duré sept ans, la Citroën C3 Pluriel a connu trois phases successives : 2003-2005, 2005-2008 et 2008-2010. A son lancement, elle a hérité de deux quatre-cylindres essence 1.4i et 1.6i 16V, d'une puissance respective de 75 et 110 ch. Le bloc diesel 1.4 HDi de 70 ch est ensuite venu compléter l'offre sur la phase 2 à partir de fin 2005. Ces moteurs issus de la C3 dont elle dérivait, n'étaient manifestement pas le point fort de cette version Pluriel. Au-delà de sa modularité exceptionnelle dont l'ergonomie était toutefois critiquée en raison du poids important de ses arches (12 kg chacune), ce sont les nombreuses séries spéciales dont elle a bénéficié qui participent indéniablement à son attrait.

Media Image Image La Citroën C3 Pluriel reprenait les blocs de la berline C3 dont elle dérivait, ni plus, ni moins. Sa modularité et ses séries spéciales étaient ses vrais atouts. Citroën

Parmi les séries spéciales commercialisées en France (car il y en a également eu à l'étranger), on peut notamment citer : Graphit, Côté Sud, Côté Ouest et So Chic, cette dernière étant d'ailleurs par la suite devenue une finition à part entière au catalogue. Mais la plus célèbre d'entre elles est sans conteste la version Charleston, apparue pour la première fois en octobre 2008 au Salon de l'automobile de Paris. Commercialisée pour célébrer les 60 ans de la Citroën 2CV, cette série spéciale reprenait les couleurs si caractéristiques de son aïeule, la 2CV Charleston, également lancée au Salon de Paris en 1980. Une réinterprétation moderne qui atteindra son but en se faisant particulièrement remarquer.

Media Image Image La série spéciale Charleston a été créée à l'occasion des 60 ans de la 2CV, pour rendre hommage à la version du même nom inaugurée par son aïeule en 1980. Citroën

La série ultra limitée Tic Tac est enfin la plus rare des C3 Pluriel puisqu'elle a été produite à 4 exemplaires seulement dans le cadre d'un jeu concours organisé en 2004 par la marque de pastilles du même nom.

A partir de 2 500 € en occasion

En occasion, la C3 Pluriel se trouve facilement et à des prix accessibles. Mais il y a des points critiques à vérifier : la capote, le moteur électrique et les arches. En effet, la mise au point de la cinématique a donné du fil à retordre aux ingénieurs et à l'équipementier italien qui la fournissait. Durant les premières années, le petit cabriolet aux chevrons a ainsi rencontré de multiples problèmes au niveau du fonctionnement de la capote et de l'étanchéité. A vérifier absolument tout comme les ancrages des arches.

Tags