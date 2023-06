Citroën C5 Aircross (2025). Le futur SUV en versions électrique et hybrides Le prochain Citroën C5 Aircross sera produit à Rennes et lancé en 2025. Il sera proposé en version 100 % électrique, mais pas seulement. Contrairement à ce qu'a pu laisser entendre Carlos Tavares, le P-DG de Stellantis, des moteurs thermiques à plusieurs niveaux d’hybridation sont aussi prévus.

Par MaxK

Voir les photos Le prochain Citroën C5 Aircross sera proposé en électrique et en thermique électrifié. Thomas Antoine/Ace Team

En 2021, le groupe Stellantis annonçait que l’usine Citroën de Rennes-La Janais, qui assemble aujourd’hui les Citroën C5 Aircross et Peugeot 5008, conserverait la production du SUV familial aux chevrons au renouvellement de celui-ci. Il confirme aujourd’hui que le prochain C5 Aircross sera proposé en une version 100 % électrique, qui sera probablement nommée ë-C5 Aircross. Et, bien que l’entreprise ne comnunique que sur cette dernière pour l’instant, des versions thermiques sont également prévues, comme ce sera le cas pour ses « cousins » Peugeot 3008 et Opel Grandland de nouvelle génération.

Media Image Image L'actuel C5 Aircross est déjà produit à Rennes. Stellantis

Plusieurs niveaux d’électrification au programme

De sources syndicales, le futur Citroën C5 Aircross (code CR3) sera proposé avec trois motorisations différentes. Selon nos informations, on peut s’attendre à ce que la version électrique soit épaulée par un modèle essence micro-hybride 1.2 PureTech 48 V et une déclinaison 1.6 hybride rechargeable, du moins dans un premier temps. Car Citroën, comme toutes les marques du groupe Stellantis en Europe, prévoit de proposer une gamme « zéro émission » d’ici à 2030. Le SUV aux chevrons reposera sur la plate-forme modulaire STLA Medium (ex-eVMP/EMP2 de PSA). Ce sera aussi le cas du Peugeot 3008 troisième du nom, dont la présentation officielle annoncée pour septembre 2023 permettra de préciser les spécifications du modèle Citroën.

Media Image Image Un offre hybride (légère et rechargeable) est prévue aux côtés du futur ë-C5 Aircross électrique. Etienne Roville

Le prochain Citroën C5 Aircross en 2025

L’usine bretonne va faire l’objet d’un investissement de 160 millions d’euros pour l’industrialisation du prochain Citroën C5 Aircross. Elle va notamment se doter d'un atelier d'assemblage de batteries et de nouvelles machines d’injection de plastique lui permettant de fabriquer en interne les faces avant et arrière du SUV. En outre, grâce à un parc photovoltaïque de 90 000 m² et à une chaudière biomasse, l'empreinte carbone des lieux devrait baisser sensiblement.

Media Image Image Avec le prochain Citroën C5 Aircross, l'usine de Rennes deviendra mono-modèle. Stellantis

En revanche, ce site va perdre la production du Peugeot 5008. Elle se fera exclusivement à Sochaux, lorsque le plus grand tout-chemin de la marque au lion sera renouvelé, ce qui n’est pas sans préoccuper le personnel. Cette bascule s’opérera fin 2024. C’est à ce moment-là que le prochain Citroën C5 Aircross entrera en production, en vue d’une mise sur le marché en 2025.

Media Image Image La production du prochain Citroën C5 Aircross doit débuter fin 2024. Stellantis

