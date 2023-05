Citroën C5 Aircross Hybrid 48V (2023). Le 1.2 PureTech électrifié lancé à la rentrée Le C5 Aircross est le premier modèle de Citroën à profiter de la nouvelle motorisation PureTech Hybrid 48V de 136 ch. Elle vient en complément du PureTech 130 et sera lancée à la rentrée prochaine. Cette motorisation équipe déjà ses cousins, les Peugeot 3008 et 5008.

Voir les photos La nouvelle motorisation hybride légère 48V sera proposée sur le Citroën C5 Aircross à la rentrée 2023. SP/Citroën

Citroën poursuit l’électrification du C5 Aircross. En plus des versions hybrides rechargeables de 180 et 225 ch, le SUV sera prochainement disponible avec une nouvelle motorisation PureTech à hybridation légère 48V (non rechargeable). Déjà annoncé sur les Peugeot 3008 et 5008, ainsi que sur l’Opel Corsa restylée, ce bloc se compose d’une nouvelle génération du 1.2 PureTech (distribution par chaîne, turbo à géométrie variable, fonctionnement sous le cycle Miller) et d’un petit moteur électrique synchrone de 28 ch (21 kW), fourni par E-Motors. Ce dernier est implanté dans une inédite boîte ë-DSC6 à 6 rapports, sans rupture de couple, développée par Punch Powertrain. Elle adopte le principe du double embrayage, même si son fonctionnement diffère de celui d’une boîte similaire classique, type DSG de Volkswagen. Enfin, la batterie de 48V (capacité de 432 Wh) est installée sous le siège conducteur.

Media Image Image Ce C5 Aircross Hybride 48V associe un nouveau PureTech de 136 ch à un petit moteur électrique de 21 kW. Il est logé dans la nouvelle boîte de vitesses automatique et il est alimenté par une batterie 48V, implantée sous le siège conducteur. SP/Citroën

Agrément supérieur et consommation en baisse

Si la puissance de ce nouveau PureTech hybride évolue peu par rapport à la version non hybride (136 ch, soit 6 ch de plus), Citroën annonce un gain notable en matière de consommation. Par rapport au C5 Aircross PureTech 130 EAT8, l’économie de carburant serait de 1 l/100 km en moyenne, soit 15%. En ville, elle peut même atteindre les 30% car cette motorisation permettrait de réaliser « jusqu’à 50% des trajets en 100% électrique », promet le constructeur. Le moteur électrique permet aussi d’améliorer l’agrément en offrant un surplus de puissance (environ 12 ch) lors de fortes accélérations. Et contrairement à l’hybride rechargeable, il n’est pas possible de brancher le véhicule sur cette version hybride 48V. La batterie se recharge en roulant, lors des freinages ou des phases de décélération.

Media Image Image Extérieurement, rien ne permet de distinguer cette version hybride 48V d'une classique version thermique. SP/Citroën Media Image Image L'affichage des compteurs est spécifique à cette version hybride 48V. Le conducteur peut connaître le niveau de charge de la batterie et le fonctionnement en mode électrique. SP/Citroën

Un tarif proche d'une version diesel

Cette motorisation hybride 48V sera disponible sur le C5 Aircross à la rentrée 2023, mais le constructeur annoncera les prix en juin. Il promet un tarif « proche d’une version diesel à motorisation équivalente ». En France, un C5 Aircross BlueHDi 130 EAT8 débute à 36 440 €, mais il est pénalisé par un malus écologique de près de 1 000 €. Grâce à des émissions de CO 2 plus faibles (à partir de 129 g/km), la version hybride 48V se limite à « seulement » 190 €. A noter que cette nouvelle motorisation ne remplace pas l’ancien PureTech 130, qui va rester au catalogue pendant encore quelques temps.

