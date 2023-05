Citroën C5 X. Un étonnant crash-test de trois exemplaires en conditions réelles en Chine Effectués en laboratoire, les crash-tests automobiles peuvent donner l’impression de tous se ressembler. La simulation d’accident organisée par Citroën et un institut de recherche chinois se démarque nettement plus, en utilisant trois C5 X, dont deux qui se percutent violemment.

Johann Leblanc Par

Voir les photos Citroën et un institut de recherche chinois ont réalisé un étonnant crash-test en conditions réelles en utilisant trois Citroën C5 X. Autohome

Comme d’autres productions du groupe Stellantis, la Citroën C5 X a obtenu des résultats en demi-teinte au crash-test Euro NCAP. Cette française assemblée en Chine a dû se contenter de quatre étoiles, alors que la majorité de ses concurrentes ont atteint la note maximale de cinq étoiles. Mais le célèbre organisme européen n’est pour rien dans l’étonnante simulation d’accident que cette grande berline au look atypique vient de subir récemment. C’est en effet dans l’Empire du Milieu qu’un crash-test en conditions réelles a été organisé. Fruit d’un partenariat entre Citroën et l’institut de recherche automobile de Chongqing, il a été effectué en extérieur plutôt qu’en laboratoire. Tout en utilisant pas moins de trois exemplaires de la grande C5 X, au lieu d’un seul en temps normal. Le but annoncé était ainsi de se rapprocher au maximum d’une véritable collision par l’arrière en série. Une situation malheureusement assez classique sur nos routes, et dont les conséquences peuvent parfois s’avérer dramatiques.

Une analyse des résultats incomplète

Pour cela, une première C5 X a dû attendre immobilisée. Un deuxième exemplaire a ensuite été projeté sur elle à 60 km/h, avec des mannequins à son bord. Comme le système de freinage automatique d’urgence (AEB) avait été désactivé au préalable, l’impact a été plutôt violent. Toute la partie avant du deuxième « cobaye » a d’ailleurs été sérieusement endommagée lors de cette collision volontaire. Cette déformation est toutefois nécessaire pour préserver les occupants. Il est donc difficile d'en tirer des conclusions à l'oeil nu. Nos confrères chinois d’Autohome, qui ont assisté à ce crash-test et publié deux vidéos sur leur site, n’ont hélas pas pu en obtenir les résultats détaillés. Les scientifiques leur ont en effet indiqué qu'ils avaient besoin de davantage de temps pour les analyser.

Projetée sur son homologue à 60 km/h, la deuxième C5 X a subi les dégâts les plus spectaculaires. Autohome La poupe de la première Citroën a été fortement endommagée aussi, mais elle a évité les fuites de carburant. Autohome La déformation de la partie avant des voitures modernes est très étudiée afin de protéger au mieux les passagers. Autohome Les résultats détaillés de ce test n'ont pas été communiqués, mais l'intégrité de l'habitacle paraît avoir été bien préservée. Autohome

Les journalistes signalent cependant que le montant A du véhicule ne s’est pas déformé, que la pare-brise avant a bien résisté et que l’intérieur a conservé globalement son intégrité. Le fonctionnement des airbags et ceintures leur a également paru optimal, sans déplacement excessif des mannequins, alors que les portières ont pu être ouvertes sans soucis après « l’accident » . Quant à la première Citroën, celle qui était immobilisée, elle a subi des dégâts moins importants en apparence, même si sa poupe a déjà bien souffert. Nos confrères saluent notamment l’absence de fuite de carburant, un risque important en cas de collision par l’arrière. Seul du liquide de refroidissement, beaucoup moins dangereux, s’est renversé à cause du choc.

Un exemplaire sauvé par son freinage automatique d'urgence

Media Image Image Le freinage automatique d'urgence de la troisième C5 X a bien joué son rôle pour éviter une collision supplémentaire. Autohome

Dans l’histoire, c’est tout de même le troisième larron qui a été le plus chanceux. Il a eu le droit de conserver son système de freinage automatique d’urgence activé, puisque le but était de tester cette aide à la conduite. Le résultat a été à la hauteur des espérances de Citroën. Le radar en bas du pare-chocs avant et la caméra derrière le pare-brise ont bien su détecter l’obstacle, puis donner l’ordre d’arrêter le déplacement. La C5 X s’est ainsi immobilisée à quelques centimètres de ses deux malheureuses jumelles.

À lire aussi Euro NCAP. Un nouveau protocole de tests sera déployé en 2026

Media Image Image Euro NCAP avait jugé les performances du freinage automatique d'urgence de la grande Citroën plutôt médiocres. Euro NCAP

Cet ultime test est meilleur qu’en laboratoire. Euro NCAP n’avait accordé qu’une note de 2,6/6 à la grande Citroën pour cette assistance. Mais l’organisme européen, assez controversé ces derniers temps, conserve tout de même l’avantage d’avoir un protocole bien plus complet, qui lui permet de tester de nombreux cas de figure. Aussi spectaculaire soit-elle, la simulation organisée en Chine ne peut pas encore prétendre en faire autant. En dépit de son réalisme apparent, sa valeur scientifique demeure donc assez limitée pour l'instant.

Tags