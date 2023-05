Citroën. Des billets de train moins chers pour l'achat d'une électrique Les angoissés de la borne de recharge seront soulagés par la nouvelle promotion Citroën. Jusqu'au 30 juin, la marque offre une carte de réduction SNCF de quatre ans pour l'achat d'une voiture électrique de sa gamme. Focus sur cette offre qui ravira aussi les adeptes du train et de la multimodalité.

Par Gatien-Hugo Riposseau

Voir les photos Pas assez d'autonomie pour voyager avec votre voiture électrique ? Citroën a pensé à tout et vous offre une réduction SNCF pour l'achat de l'un de ses véhicules électriques. Citroën

L'autonomie est le nerf de la guerre pour tous les propriétaires de voitures électriques. Quel que soit le modèle, le rayon d'action est encore trop limité pour envisager de longs trajets sans passer à plusieurs reprises par la case recharge. Une perte de temps considérable qui risque de virer au cauchemar cet été avec des bornes qui seront inmanquablement prises d'assaut lors des départs en vacances. Renault a trouvé la parade en proposant la location d'un véhicule thermique trois fois par an dans le cadre de son programme Switch Car pour la location ou l'achat d'une auto électrique. De son côté, Citroën a décidé de rassurer ses clients en misant sur les rails. Une offre valable du 15 mai au 30 juin 2023 permet en effet aux acquéreurs de ses voitures électriques de voyager en train à prix réduit. Il faut dire qu'à ce jour l'autonomie des modèles aux chevrons plafonne sur le papier à 357 km avec le bloc électrique de 100 kW (136 ch). Nos tests ont d'ailleurs révélé qu'il s'agissait plutôt de 298 km en conditions réelles d'utilisation.

Une carte de réduction SNCF offerte pendant quatre ans

En dehors du quadricycle léger Ami, la gamme de voitures électriques de la marque aux chevrons est aujourd'hui composée de trois modèles : ë-C4, ë-C4 X et ë-Berlingo. Depuis le 15 mai dernier, chaque acheteur de l'une de ces trois voitures branchées se voit offrir une carte de réduction d'une valeur de 49 €, ouvrant droit à 30 % de réduction pour son détenteur ainsi que pour l'un de ses accompagnateurs. Cette carte d'abonnement existe déjà parmi les nombreuses offres proposées par la SNCF. Il s'agit de la « Carte Avantage », qui se décline en trois catégories suivant l'âge de son bénéficiaire : Jeune (12-27 ans), Adulte (27-59 ans) et Senior (60 ans et plus).

L'ë-C4 est l'un des trois modèles électriques éligibles à cette offre de mobilité alternative. Citroën Le crossover ë-C4 X ouvre lui aussi droit à la gratuité de la carte de réduction SNCF durant quatre ans. Citroën Le ludospace électrique ë-Berlingo bénéficie également de cet avantage client d'un montant total de 196 €. DR

L'économie de 30 % mise en avant par le constructeur français est cependant soumise à conditions, particulièrement pour les 27-59 ans, cœur de cible de cette campagne promotionnelle. Concernant ces derniers, cette réduction de 30 % est en effet valable pour :

des trajets aller simples en semaine dès lors que le titulaire de la carte voyage avec un enfant de plus de 12 ans ou qu’il voyage le samedi ou le dimanche ;

des voyages aller-retour incluant au moins la nuit du vendredi, du samedi ou du dimanche.

Elle s'adresse donc plutôt aux voyageurs du week-end, même si elle permet également de bénéficier de prix plafonnés en fonction de la durée du trajet, en dehors des cas permettant de payer son billet 30 % moins cher.

Dans la mesure où cette carte à 49 € est offerte durant quatre ans, l'avantage client est de 196 €. Pour promouvoir cette offre complémentaire au programme Citroën Citizen Services lancé en octobre 2022, la firme tricolore diffuse actuellement trois courtes vidéos sur les réseaux sociaux, dont celle qui suit. Une communication dans l'air du temps, à l'image de la transition vers une mobilité plus durable et respectueuse de l'environnement mise en avant ici par Citroën.

