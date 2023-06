Citroën-DS-Fiat-Opel-Peugeot. Plus de 100 000 voitures électriques rappelées Cinq marques du groupe Stellantis procèdent au rappel de plus de 100 000 véhicules électriques en France. Tous recevront une mise à jour pour éviter de voir le moteur caler. Les Citroën ë-C4, Peugeot e-208 et e-2008 ou les DS 3 Crossback et Opel Mokka font partie des nombreux modèles concernés.

Johann Leblanc Par

Voir les photos Cinq marques du groupe Stellantis procèdent au rappel de plus de 100 000 véhicules électrique en France. Objectif ? Empêcher un risque de calage moteur. Peugeot

Dans un grand groupe comme Stellantis, les différentes marques partagent de nombreux composants, plus ou moins visibles. C’est un moyen essentiel pour effectuer de précieuses économies d'échelle. Mais le revers de la médaille, c’est qu’un problème peut très vite se retrouver chez de nombreux constructeurs. Citroën, DS, Fiat, Opel et Peugeot doivent ainsi rappeler 108 637 véhicules 100 % électriques en France pour des raisons similaires. Dans tous les cas, c’est un éventuel souci sur le compresseur de climatisation qui pourrait engendrer une coupure de la chaîne de traction. Le moteur risquerait alors de refuser de démarrer, voire de caler en roulant. La solution trouvée pour éviter ça passe par le téléchargement d’une nouvelle version du logiciel du calculateur eVCU (electric vehicle control unit).

Quels sont les modèles concernés ?

Chez Peugeot, cette campagne concerne plus de 75 837 véhicules dans l'Hexagone, dont beaucoup de e-208 et e-208. Alexandre Krassovsky 13 132 Citroën électriques sont aussi convoquées en atelier, à commencer par des ë-C4. Citroën Opel est tout près de Citroën avec 12 196 véhicules, dont beaucoup de Corsa-e et Mokka-e, désormais baptisés Corsa Electric et Mokka Electric. DR Chez DS, aucun doute possible : seul le petit SUV DS 3 Crossback est touché, à hauteur de 6 557 unités. Thomas Antoine/Ace Team Fiat représente de loin le plus petit contingent avec 645 E-Doblo et E-Ulysse. Fiat

Cette opération ne peut pas être effectuée à distance, mais elle ne prend que 24 minutes environ. Rappel officiel oblige, elle sera intégralement prise en charge par les constructeurs. La quasi-totalité des modèles 100 % électriques du groupe Stellantis sont susceptibles d’être concernés. Dans le détail, en France, cette campagne s’applique ainsi aux modèles suivants :

Citroën (code JTF) : 13 132 véhicules parmi les ë-C4, ë-C4 X, ë-Berlingo, ë-Spacetourer et ë-Jumpy

DS (code JTF) : 6 557 DS 3 Crossback e-Tense

Opel (KGS) : 12 196 véhicules parmi les Corsa-e, Mokka-e, Combo-e, Zafira-e et Vivaro-e

FIAT (code 6618/6619) : 645 véhicules parmi les E-Doblo et E-Ulysse

Peugeot : 75 837 véhicules parmi les e-208, e-2008, e-Rifter, e-Traveller et e-Expert

La plage de production, assez large, va de 2019 à fin décembre 2022. Comme le prévoit la réglementation, les propriétaires seront avertis par courrier recommandé. Mais toutes ces marques disposent aussi d’outils en ligne qui permettent de savoir si son véhicule est concerné par des campagnes de rappel en indiquant son numéro de série (VIN, lettre E sur la carte grise).

Media Image Image Les nombreux utilitaires et leurs dérivés ludospaces ne sont pas négligés par cette campagne de rappel, à l'image de ce ë-Berlingo. Citroën

À lire aussi Rappels automobiles. Comment savoir si votre voiture est concernée ?

Tags