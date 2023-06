Citroën ë-C3 (2024). La citadine électrique à moins de 25 000 € en France Thierry Koskas, le patron de Citroën, a officialisé plusieurs informations sur la prochaine C3. La citadine électrique, rivale de la Renault 5, s’affichera à moins de 25 000 € en entrée de gamme avec une autonomie supérieure à 300 km. Elle sera révélée en octobre 2023, puis lancée début 2024.

Voir les photos La future Citroën C3 (ici dans sa version non européenne) sera commercialisée sur le Vieux Continent début 2024.

La C3 est un poids lourd de la gamme Citroën, puisqu'elle totalise à elle seule 30 % des ventes de la marque (chiffre 2022). Depuis son lancement, en 2002, plus de 5 millions d’exemplaires ont été écoulés. La troisième génération de la citadine, commercialisée depuis 2016, s’apprête à tirer sa révérence. En octobre prochain, le constructeur aux chevrons présentera une nouvelle mouture, largement inspirée des C3 brésilienne et indienne. Lors d’un entretien avec quelques médias français et internationaux, au cours duquel Thierry Koskas le patron de Citroën a présenté sa nouvelle stratégie, certaines informations autour de l'ë-C3 ont été officialisées.

Moins de 25 000 €

« Citroën veut rendre la mobilité électrique accessible à tous », réaffirme Thierry Koskas. Pour positionner la C3 dans le match des citadines électriques, Citroën annonce un prix de base inférieur à 25 000 €, hors bonus. Ce seuil de prix psychologique est aussi celui que se sont fixé Volkswagen pour l’ID.2 (2025) et Renault pour la R5 (2024). Cette dernière sera vendue à partir de 24 900 € selon nos informations, avec un moteur de 125 ch et une batterie de 45 kW environ. Le modèle aux chevrons (nom de code : CC21) devra donc être plus compétitif pour espérer percer. L’un des atouts de Citroën pourrait être le niveau de confort et d’équipement proposé dès l’entrée de gamme. « Elle aura absolument tous les équipements nécessaires à une voiture du segment B », assure Thierry Koskas.

Media Image Image Thierry Koskas est le nouveau patron de Citroën depuis le 1er mars 2023. Citroën

Toutefois, la vraie plus-value pour la future C3 serait de se baser au niveau tarifaire d’une Dacia Spring. À l’heure actuelle, la mini-citadine roumaine est proposée à 22 300 € dans sa version la plus chic de 65 ch. Mais ses dimensions réduites (3,73 m) ne lui permettent pas d’envisager des trajets en famille, à l’inverse de la C3 plus grande (4 m). Si le patron se défend de se comparer à Dacia, il reconnaît qu’à l’avenir certains futurs produits entreront en concurrence avec ceux de la marque roumaine. Citroën va-t-il faire du « low cost » ? Non. N’oublions pas que le positionnement de Dacia a évolué au gré des normes de plus en plus coûteuses.

Autonomie de 300 km

Media Image Image L'ë-C3 sera vendue à moins de 25 000 € dans sa version d'entrée de gamme. Des motorisations thermiques resteront proposées. Citroën

Lors de son intervention, le patron de Citroën a officiellement annoncé que l'ë-C3 de base offrirait plus de 300 km d’autonomie. Selon nos informations, la citadine sera proposée avec deux niveaux de puissance : 82 ch et 109 ch, chacun étant respectivement associé à une batterie de 40 kWh et 50 kWh. Produits par le fabricant chinois Svolt, les accus seront à base de lithium fer phosphate (LFP). Une technologie moins coûteuse mais qui délivre une moindre densité que les batteries NMC (nickel-manganèse-cobalt), dont profitera la R5. Techniquement, la Citroën C3 européenne utilisera la plate-forme indienne. Mais celle-ci sera retravaillée pour l’Europe tant du point de vue de l’architecture, pour répondre aux normes de sécurité plus strictes (GSR2 en juillet 2024), que des prestations (confort notamment). C’est ce qui explique le retard du programme C3. Initialement, la voiture devait être commercialisée à l'automne 2023. Elle n’arrivera finalement en concessions que début 2024.

Produite en Europe

Media Image Image Le site slovaque de Trnava produira la nouvelle Citroën ë-C3. Sa rivale toute trouvée, la Renault 5, sera fabriquée en France, à Douai. PSA Slovakia

Si la Renault 5 revendique une production 100 % française (pôle ElectriCity de Douai), Citroën annonce que l'ë-C3 sera montée en Europe. Elle sera assemblée en Slovaquie, à Trnava, avec les futurs C3 Aircross et Opel Crossland (courant 2024), alors que sa cousine technique, la future Fiat Panda (nom de code : F1H), sera fabriquée en Serbie. Les deux modèles sont issus du même programme Smart Car du groupe Stellantis, qui vise à proposer des véhicules citadins accessibles à vocation mondiale. Cette cousine italienne, qui sortira en 2024, pourrait faire de l’ombre à la française. Son design signé du Français François Leboine, également à l’origine de la R5, présage l’arrivée d’un modèle original aux inspirations rétro.

La C3 inspirée par Oli

Fabriquer des voitures populaires est dans l’ADN de la marque aux chevrons, et il y a de la place sur ce marché pour d’autres constructeurs que Dacia. À Citroën de faire preuve d’audace, d’originalité, et de transformer l’essai du concept Oli. D’ailleurs, selon nos informations, la future C3 pourrait reprendre des éléments de style de l’étonnant prototype, comme les feux anguleux en C. Du modèle indien, l’ë-C3 reprendra la silhouette et la garde au sol surélevée. Pour autant, elle ne rivalisera pas avec le C3 Aircross, dont la prochaine génération (mi-2024) affichera des dimensions en nette hausse.

